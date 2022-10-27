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Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет
16:36 28.10.2022

Экс-министру Елжану Биртанову вынесли приговор

Мейирим Смайыл
старший корреспондент-редактор
Надежда Лыкова
Корреспондент

Судья объяснил приговор экс-министру Биртанову

Биртанов заявил, что не сможет выплатить ущерб Минздраву

"Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361, частью 3 УК, по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Елжана Биртанова и Олжаса Абишева признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, частью 4, пунктом 3 УК, и назначить наказание Биртанову - в виде ограничения свободы на пять лет, Абишеву - в виде ограничения свободы сроком на 4 года", - сказал судья.

Он постановил установить за ними пробационный контроль с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, в Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

"Возложить на осужденных обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 44 УК, не менять постоянное место жительства, работу без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осужденных. В свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа. В соответствии с частью 1 статьи 44 УК привлечь Абишева к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания", - постановил судья.

Гражданский иск Министерства здравоохранения судья постановил удовлетворить частично.

"Взыскать с Биртанова и Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 миллиард 350 миллионов 123 тысячи 129 тенге. Взыскать с Биртанова и Абишева госпошлину за удовлетворение гражданского иска с каждого по 20 миллионов 251 тысяча 846 тенге в доход государства. Установить Биртанову и Абишеву 3-месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска, по истечении которого иск подлежит принудительному исполнению. Гражданский иск Минздрава в части взыскания с Биртанова материального ущерба в размере 5 миллионов 503 тысячи 721 тенге по эпизоду использования воздушного судна Санавиации оставить без рассмотрения", - сказал судья.

"Меру пресечения, избранную в отношении Биртанова и Абишева в виде домашнего ареста, после вступления приговора в законную силу отменить. Время содержания под стражей Биртанова под стражей с 30 октября по 6 ноября 2020 года зачесть в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в виде ограничения свободы. Время содержания Биртанова под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за один день ограничения свободы.

Время содержания под стражей Абишева с 1 августа до 6 ноября 2020 года зачесть в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в виде ограничения свободы. Время содержания под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за один день ограничения свободы", - заключил судья.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666964160


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