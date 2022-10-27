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|О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:47 28.10.2022
Мейирим Смайыл
старший корреспондент-редактор
На заседании в Астане главы правительств стран СНГ подписали ряд соглашений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Рамки СНГ предоставляют возможность более тесно объединить усилия для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и сформирования здорового образа жизни у граждан наших стран. Одним из направлений является проведение Игр стран СНГ. Первые Игры успешно прошли в 2021 году в Казани (Россия. - Прим.). В ходе заседания совета по физкультуре и спорту СНГ было принято согласованное решение о проведении вторых Игр в 2023 году в Беларуси", - сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании в расширенном составе.
Премьер-министр Алихан Смаилов заверил, что Казахстан намерен принять активное участие в Играх. Он отметил, что проведение Игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года. В Игры войдут соревнования по 21 виду спорта, в том числе баскетбол 3х3, гандбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, мини-футбол, хоккей на траве и другие.
Члены заседания подписали соглашение.
Главный санитарный врач России Анна Попова в докладе рассказала про соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
"Соглашение укрепляет правовую основу развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам в нашем регионе. Оно создает новые возможности для взаимодействия, оказания помощи в предотвращении трансграничного распространения инфекции без объявления локдаунов, ограничений в передвижении людей и торговли", - сообщила Попова.
Все остальные соглашения были подписаны участниками заседания без обсуждения:
о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;
о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;
о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;
о межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;
о межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";
о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;
о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;
о плане совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;
о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;
о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.
28 октября в Астане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.
Президент Касым-Жомарт Токаев также провел встречу с руководителями делегаций и призвал устранить барьеры на пространстве Содружества.