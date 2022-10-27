О чем договорились премьеры СНГ в Астане

16:47 28.10.2022

Мейирим Смайыл

старший корреспондент-редактор



На заседании в Астане главы правительств стран СНГ подписали ряд соглашений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Рамки СНГ предоставляют возможность более тесно объединить усилия для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и сформирования здорового образа жизни у граждан наших стран. Одним из направлений является проведение Игр стран СНГ. Первые Игры успешно прошли в 2021 году в Казани (Россия. - Прим.). В ходе заседания совета по физкультуре и спорту СНГ было принято согласованное решение о проведении вторых Игр в 2023 году в Беларуси", - сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании в расширенном составе.



Премьер-министр Алихан Смаилов заверил, что Казахстан намерен принять активное участие в Играх. Он отметил, что проведение Игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года. В Игры войдут соревнования по 21 виду спорта, в том числе баскетбол 3х3, гандбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, мини-футбол, хоккей на траве и другие.



Члены заседания подписали соглашение.



Главный санитарный врач России Анна Попова в докладе рассказала про соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.



"Соглашение укрепляет правовую основу развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам в нашем регионе. Оно создает новые возможности для взаимодействия, оказания помощи в предотвращении трансграничного распространения инфекции без объявления локдаунов, ограничений в передвижении людей и торговли", - сообщила Попова.



Все остальные соглашения были подписаны участниками заседания без обсуждения:



о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;

о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

о межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;

о межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";

о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;

о плане совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

28 октября в Астане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.



Президент Касым-Жомарт Токаев также провел встречу с руководителями делегаций и призвал устранить барьеры на пространстве Содружества.