Кто и как готовится сбивать спутники Starlink

17:39 28.10.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Единичные цели на орбите успешно уничтожали Китай, США, Россия и Индия. Но теперь вопрос в том, что делать, когда "вражеских аппаратов" тысячи.



К угрозам подрыва "грязной бомбы", применения тактического ядерного оружия или начала глобального ядерного армагеддона теперь добавился сценарий сражений в космосе, считавшийся ранее совсем фантастическим.



Россия будет считать "законными целями" для удара американские коммерческие спутники, если они будут использоваться в ходе боевых действий. Такое заявление в ООН сделал заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.



"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", - цитирует российского дипломата ТАСС.



"Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", - заявил Воронцов.



Похоже, что это первое столь серьезное предупреждение со стороны Москвы, если не считать пост в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В середине апреля он прокомментировал фейковое сообщение о планах ВКС России уничтожить орбитальную группировку SpaceX Илона Маска такими словами: "По поводу уничтожения спутников Starlink - идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба - рассмотрим".



Действительно, под определение "квазигражданская инфраструктура" больше всего подходит именно глобальная сеть интернет-покрытия системы Starlink, которую разворачивает SpaceX. Недавно Илон Маск похвастался, что у SpaceX "больше активных спутников на орбите, чем у всей остальной Земли, вместе взятой". Причем в ближайшее время планируется удвоить их количество - как раз в эту пятницу ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 66-ю партию этих спутников.



Начиная с мая 2019 года в космос было отправлено более трех тысяч спутников Starlink. Это позволило компании Маска стать крупнейшим спутниковым оператором, услугами которого пользуются в 41 стране мира. Своей целью SpaceX называет строительство сети, дающей широкополосный интернет-доступ в любой точке Земли. Для этого на первом этапе потребуется вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов, а в последующем их должно работать 30 тысяч.



Услугами Starlink сразу же стала активно пользоваться американская армия, а после начала специальной военной операции на Украине в феврале SpaceX поставляет этой стране оборудование для доступа к своей сети.



Примечательно, что первым на использование новой технологии в зоне боевых действий отреагировал Китай. По словам Илона Маска, после начала помощи Украине с него взяли обещание, что на территории КНР Starlink работать не будет.



Хотя идея борьбы с вражескими аппаратами на орбите возникла чуть ли не с момента начала освоения космического пространства, именно китайцы первыми в нынешнем веке провели успешное испытание противоспутникового оружия. 11 января 2007 они прямым попаданием ракеты сбили собственный метеорологический спутник Fengyun на высоте 865 километров.



В 2013 году американские СМИ сообщили, что Пекин разрабатывает секретную противоспутниковую систему, в рамках которой был произведен испытательный запуск трех специальных космических аппаратов. Предполагается, что они могут менять орбиту, сближаться с другими спутниками, захватывать их или уничтожать при помощи манипулятора.



30 октября 2015 года было проведено успешное испытание ракеты Dong Neng-3, которая стала уже третьим противоспутниковым устройством, разработанным в КНР.



Соединенные Штаты также располагают разнообразным арсеналом противоспутникового оружия, разработанного в рамках программы национальной противоракетной обороны. 21 февраля 2008 года американцами был успешно уничтожен их вышедший из строя разведывательный спутник USA-193, находившийся на высоте 247 километров. Его поразила противоракета SM-3, входящая в комплекс морского базирования Aegis ("Иджис"), выпущенная с крейсера Lake Erie.



Также на вооружении США стоит наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GBMD), способная поражать цели на высоте до нескольких сотен километров. Для уничтожения спутников на низких орбитах может быть использован комплекс тактической ПРО THAAD ("Тэд").



27 марта 2019 года космический спутник на высоте около 300 километров при помощи ракеты удалось уничтожить Индии. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, это сделало страну "крупной космической державой".



Что касается России, то исследования в этой области начались еще в советское время, однако держались в строгом секрете, из-за чего считалось, что приоритет в разработке противоспутникового оружия принадлежит США. Однако затем стало известно, что еще в 1979 году в Советском Союзе на боевое дежурство была поставлена система противокосмической обороны, в которую входил "истребитель спутников", способный совершать маневры на орбите и поражать там цели при помощи подрыва боеголовки со шрапнелью. Из-за опасности появления большого количества обломков, делающего орбиту непригодной для любых аппаратов, вступил в силу мораторий на испытания этой системы. Кроме того, СССР разрабатывал противоспутниковую ракету для высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, велись исследования в рамках других проектов.



Современная Россия провела испытание противоспутникового оружия 15 ноября 2021 года - на высоте более 400 километров был разрушен недействующий отечественный космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Он был поражен запущенной с космодрома Плесецк ракетой системы противокосмической обороны А-235 ("Нудоль").



Однако пока все успешные испытания проходили по схеме "одна ракета - один спутник". Это явно не подходит для борьбы с глобальной сетью, насчитывающей тысячи (а в перспективе десятки тысяч) космических аппаратов. И вот на прошлой неделе появилась статья, рассказывающая, что ученые-физики Народно-освободительной армии Китая придумали способ решить эту задачу.



Идея заключается в том, чтобы произвести высотный взрыв атомной боеголовки мощностью 10 мегатонн, но не на орбите, поскольку это будет угрожать абсолютно всем космическим аппаратам, а на расстоянии 80 километров от Земли. Там еще есть достаточно воздуха для образования радиоактивного облака, которое затем поднимется на орбиту 500 км (именно там находится основная масса аппаратов Starlink). Спутники при прохождении через это облако будут частично или полностью повреждены.



По словам китайских физиков, предложенная ими модель в точности повторяет поведение радиоактивного облака в высотных испытаниях ядерных зарядов, которые в 1950-60-х годах проводили США в районе Гавайских островов.



Американцы тем временем заявили, что в одностороннем порядке воздержатся от дальнейших испытаний противоспутникового оружия. Такое заявление 19 апреля 2022 года сделала вице-президент США Камала Харрис, призвав другие страны последовать этому примеру, чтобы снизить риск конфликтов в космосе и предотвратить замусоривание орбиты обломками.



Михаил Макаров Источник - Росбалт

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