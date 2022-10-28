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|На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева
20:09 28.10.2022
Глава подразделения "Россия сегодня" в Симферополе погибла на учебном полигоне в Крыму
В результате несчастного случая погибла руководитель подразделения "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева
28 октября 2022,
Текст: Елизавета Шишкова
Руководитель подразделения "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Бабаева занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой.
"Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" – цитирует РИА "Новости" слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, является выпускницей юридического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительствл РИА "Новости" в Великобритании. Вернувшись из Британии, работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008–2012 была шеф-редактором корпункта РИА "Новости" в США. Бабаева работала в том числе в президентском и правительственном пулах.
В 2013–2016 годах Бабаева была в должности главного редактора интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года – советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.