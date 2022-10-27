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Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:43 28.10.2022

ответ будет иметь очень серьезные последствия как для фондового рынка, так и для экономики в целом
Александр Разуваев

Судя по заявлениям западных политиков из Евросоюза, они действительно собираются передать замороженные резервы Банка России Украине. Вероятно, к Евросоюзу потом присоединятся и США. Размер замороженных активов, напомним, составляет около $300 млрд. Понятно, что никаких правовых оснований для этого нет. Но в текущей геополитической и военно-политической ситуации вряд ли кто-то думает о законе и морали.

Вопрос в том, чем ответит Россия. Ответ на самом деле на поверхности, и будет иметь очень серьезные последствия как для фондового рынка, так и для экономики в целом. Прямо по заветам дедушки Ленина Кремль, вероятно, национализирует доли западных инвесторов в акционерном капитале российских компаний. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 1998 году доля государства составляла 25%, к 2008 году достигла 40-45%, в 2013 году выросла до 50%, а по итогам 2017 года могла превысить 60-70%. Более свежей статистики нет, однако ясно, что за время пандемии COVID-19 в 2020 и СВО в 2022 году доля государства в экономике только увеличилась. Фактически произойдет полная национализация экономики. Отмена приватизации по Чубайсу. Как бьется сумма национализируемых активов с суммой замороженных резервов сказать сложно. Т.к. там, грубо говоря, кэш, а котировки российских акций сильно занижены на фоне санкций, политических рисков и в целом свары с Западом.

То, что доля государства в экономике в этом случае будет избыточна в правительстве и Банке России прекрасно понимают. Также как и то, что в ближайшие годы бюджет России будет дефицитным, даже если мировая рецессия не обрушит цены на нефть и газ. Вероятно, отобранные у иностранных инвесторов акции будут предложены рядовым россиянам через подзабытый механизм народных IPO. Идея очень здравая. На Мосбирже более 20 млн брокерских счетов и деньги граждан от приватизации пойдут на покрытие бюджетного дефицита. При приватизации в отличие от народных ОФЗ не нужно погашать ни сам долг, ни выплачивать проценты по нему. Частные инвесторы и розничные брокеры начинают играть все более заметную роль на фондовом рынке. Достаточно вспомнить недавнее SPO Positive Technologies на 1 млрд. руб. В SPO приняли участие около 10 000 инвесторов. Более 90% от общего числа собранных заявок приходится на физических лиц.

В этом случае Россия будет очень похожа на Иран, где доля иностранцев на фондовом рынке составляет около 2%.

Источник - завтра
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