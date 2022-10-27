Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами

22:07 28.10.2022

Москва рискует потерять миллиарды долларов от "заморозки" взорванных магистралей



Россия может приступить к оценке повреждений газопровода "Северный поток - 1" в любой момент. Специально оборудованное судно "Нефрит" под российским флагом, нанятое оператором газопровода компанией Nord Stream AG, прибыло к месту недавних взрывов в шведской зоне. Исследование разрушенного участка займет меньше недели, после чего можно будет прогнозировать, сколько времени и денег потребуется на ремонт газопровода. Между тем, даже когда трубу залатают, далеко не факт, что она сразу будет запущена в эксплуатацию.



Будущее обоих "Северных потоков" вызывает большой вопрос и существует вероятность, что газопроводы еще долго время окажутся пустыми.



Как сообщает Nord Stream AG, после проведения калибровочных работ специалисты компании смогут приступить к обследованию разрушенного участка в течение суток. Оценка причиненных взрывом повреждений обещает занять не более пяти дней. Правда, сначала придется получить разрешение на выполнение подводных операций от шведских властей. Запрос на осуществление аналогичных работ оператор газопровода направил также профильным регуляторам Дании.



В первую очередь, как полагает замгендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач, команде "Нефрита" дана задача собрать полную информацию о повреждениях проекта, назвать возможные причины катастрофы, а также дать предварительную оценку разрушений и прикинуть стоимость устранения дефектов. Полученная информация, ко всему прочему, окажется полезной при контактах со страховыми компаниями для получения компенсации ущерба.



Впрочем, основной задачей направленного в Балтийское море судна, судя по всему, станет элементарное понимание возможности восстановительных работ. Другими словами, стоит ли в принципе ремонтировать этот экспортный канал с точки зрения будущей рентабельности газопровода.



Работа "Нефрита" будет осложнена не только погодными условиями, но и дипломатическими обстоятельствами. Стокгольм объявил о желании провести собственное расследование приравненной к террористическому акту аварии. Правда, если Россия зафрахтовала для подводных исследований гражданское судно, то Швеция поручила выполнение этих задач двум минным тральщикам своего воздушно-морского флота.



Расследованием инцидента занимаются и другие заинтересованные стороны. В середине октября собственную экспертизу провел Берлин, задействовав для анализа опять же силовые структуры. Следователи федеральной полиции Германии, одолжив подводный дрон у коллег из Вооруженных сил ФРГ, сделали фотоснимки участков повреждения трубопровода. Свое резюме немцы обещают сформулировать после подведения итогов исследовательских работ.



"Окончательные выводы, скорее всего, по чисто политическим причинам окажутся крайне неприятными для России, - предупреждает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. - Немецкие следователи, равно как шведские и датские эксперты, также выясняющие причины взрывов на российских газопроводах, вынесут вердикт, необходимый и согласованный не только с собственным правительством, но и с политическими интересами Евросоюза".



По словам аналитика, не будет сюрпризом, если результатом экспертизы европейских стран, к которой не допускается Москва, станет наложение полного моратория на транспортировку углеводородов по разрушенным маршрутам. К слову, в отношении "Северного потока - 2", также подвергнувшегося удару пока еще неизвестных злоумышленников, правительство ФРГ вынесло вердикт даже без проведения какой-либо детального расследования. В ответ на запрос главы фракции "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма, партия которого голосует за необходимость запуска этого трубопровода, немецкий кабмин ответил, что техническая доступность для прокачки газа по обеим ниткам отсутствует.



Впрочем, Москва уже начала готовиться к такому обороту событий. Как заявил президент России Владимир Путин, запуск оставшейся целой нитки "Северный поток - 2" (в результате взрывов была выведена из строя лишь половина мощностей газопровода - "МК") "малореален, и от России тут ничего не зависит".



"Вряд ли к словам главы государства стоит относиться, как к предъявлению Европе очередного ультиматума, - полагает Суверов. - Если представители ЕС, даже из стран, ранее считавшихся нашими главными партнерами, сомневаются в реальном использовании балтийских подводных экспортных маршрутов России, то стоит ли с ними спорить?



Похороны "Северных потоков" обойдутся Москве в десятки миллиардов долларов потерь не только от неокупленных инвестиций, но и от будущей упущенной прибыли. Лучше прокладывать новые транспортные магистрали в более сговорчивые и непритязательные в политических аспектах азиатские регионы".



Впрочем, эксперт считает, что возводить надгробия над обоими разрушенными трубопроводами пока рано. "Посмотрим, с какими потерями Европа переживет предстоящую зиму. Тогда-то и станет понятно, насколько правительства континента готовы поставить крест на энергоресурсах из нашей страны", - говорит Суверов.



Николай Макеев