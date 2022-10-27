Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев

00:04 29.10.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Отуречивание Центральной Азии набирает обороты

Турция пытается собрать бывшие советские республики в новый союз



Во второй половине октября государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) на состоявшемся в турецкой Бурсе заседании приняли решение о создании в структуре ОТГ специальной Комиссии по переходу на общий алфавит и "достижению языкового единства тюркских государств". В нее войдут по два члена от каждого официального органа, занимающегося языковой политикой в своих странах.



Первое заседание Комиссии по созданию единого тюркского алфавита еще только должно состояться (в Киргизии), но, как сообщает турецкое агентство Anadolu, ученые государств-участников ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан) уже предоставили для создания единого алфавита информацию как об алфавите, так и об "исторических языковых процессах в их странах".



В конце июня Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция утвердили единые школьные учебники "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература", "География тюркского мира". Цель этих новшеств - "просветить школьников об общих исторических и культурных ценностях тюрков, начиная с древности".



Содержание учебника "География тюркского мира" направлено на формирование тюркоцентричной картины мира в целом и карты мира с акцентом на отдельные тюркские страны и регионы. В Киргизии благодаря протоколу, подписанному в конце июня местным министром образования на заседании научного совета Международной тюркской академии, в школах станут изучать наряду с тюркской географией, историей и литературой также предмет "История религии".



О том, в каком ключе подается подобного рода "протокольно-пантюркистская" трактовка взаимоотношений мусульманского населения среднеазиатских постсоветских республик с Россией, можно судить по учебникам истории, переполненным описаниями "российского колониализма" и борьбы с ним местного населения.



Страницы учебников по истории Казахстана, по которым учатся и русские. Авторы уверяют, что народ подвергался тотальной русификации



Пантюркистский проект заходит не только в школы и другие учебные заведения. Это далеко не единственный широкий шаг под флагом ОТГ. И дело дальнейшего развития Тюркского мира им не ограничивается.



Турция пытается собрать бывшие советские республики в новый союз и демонстрирует заинтересованность в создании Транскаспийской транспортной оси. Эрдоган уже провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках IV Пантюркистской Олимпиады, или т. н. Всемирных игр кочевников, проходивших в турецком городе Изник с 29 сентября по 2 октября.



По итогам Олимпиады глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Туркменистан, имеющий статус наблюдателя в Организации тюркских государств, вскоре может стать ее полноправным членом – соответствующее решение будет принято на саммите ОТГ в Самарканде 11 ноября.



Помимо этого, турки, пользуясь прекращением хождения российской платежной системы "Мир", намереваются презентовать свою собственную, которой граждане постсоветских республик (включая РФ) смогут пользоваться на территории Турции вместо "Мир". Поскольку новая система будет турецкой, турки будут контролировать все транзакции, совершаемые внутри нее, и обладать полной базой данных, включая персональные данные участников.



Турция также активно внедряет в республики Средней Азии свои военные стандарты и образцы вооружений. Например, еще в начале этого года стало известно, что Азербайджан и Турция будут вести подготовку курсантов по единой программе. Как заявил в январе министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, программа подготовки военных специалистов в Высшем военном училище им. Гейдара Алиева уже приведена в соответствие с программами в военных школах Национального университета обороны Турции.



Газета "Турция" призывает создать единую пантюркистскую армию в составе Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и самой Турции. Публикация за октябрь 2020 года.



В первой половине октября Киргизия стала вторым (после Пакистана) иностранным оператором турецких беспилотников Bayraktar Akinci. Об этом сообщил председатель ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев, написавший в соцсетях: "Акынджы наши! Спасибо братскому народу".



Почти одновременно стало известно, что Узбекистан поставляет украинской армии теплое белье, а Казахстан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по производству спутников и подсистем наблюдения и связи. Пантюркисты исходят из того, что сегодня военные союзы – это не совместные шоу/парады c военной техникой, а, прежде всего, обмен разведывательной информацией.



Партия одежды от узбекского поставщика предназначена для подразделений Нацгвардии и ВСУ



Постсоветские пантюркисты задабривают большого турецкого брата не только пропагандой пантюркизма в школах, разведывательной информацией и кальсонами для пропагандирующих "Байрактары" украинцев, но также выдвижением соответствующих управленческих кадров. Например, в Казахстане сразу после январских событий Токаев сделал госсекретарем своего фаворита Ерлана Карина Тынымбайулы, дружащего семьями с лидером казахских протурецких "Серых волков" ("Бозкурт") Аманом Мамбеталиевым.



Тынымбайулы и Мамбеталиев



Мамбеталиев (в центре) с флагами Туркестанского легиона вермахта и украинского



На первом фото Тынымбайулы и Мамбеталиев. На втором – Мамбеталиев (в центре) с флагами Туркестанского легиона вермахта и украинского "Правого сектора". На третьем – Тынымбайулы демонстрирует жест запрещенных "Бозкуртов" у здания Госдумы РФ



Не менее примечателен еще один выдвиженец Токаева – министр информации и общественного развития Казахстана клинический русофоб-пантюркист Аскар Умаров, которому запрещен въезд в РФ за многочисленные "подвиги" на ниве борьбы с Россией, русскими и русским языком.



Астана заявила о непризнании проведенных РФ референдумов на территориях бывшей УССР, а стало быть, и вхождения их в состав России. Такая же позиция и у Турции. "Оккупированные ныне земли – это земли Украины. Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги референдумов на территории Украины", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Пользуясь ситуацией на Украине, Турция сегодня стремится реализовать проект выхода через Каспий в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению. Для этого используется инструментарий "мягкой силы", эксплуатирующий тюркское происхождение населения этих республик и идею создания макрорегионального объединения тюркоязычных государств (Великий Туран). Интерес Турции в создании подобного макрорегионального субъекта – зона свободной торговли, в которой все правила устанавливают и регулируют турки.