 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.10.2022
00:14  Гамма-обсерватория TAIGA изучит послания из Крабовидной туманности
00:09  "Гроб с музыкой": приближающиеся выборы в Конгресс США напугали демократов
00:04  Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев
Пятница, 28.10.2022
22:07  Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами
21:20  Протесты в Иране охватили все 31 провинции
20:43  Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:09  На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева

17:39  Кто и как готовится сбивать спутники Starlink
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина
15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
14:32  Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:30  Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51  Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49  Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев
08:20  Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24  Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35  Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15  В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14  Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
00:01  СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:00  Израиль и Ливан достигли "исторического соглашения" о разделе шельфа
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев
07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.ИгнатьевОтуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев
00:04 29.10.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ

Отуречивание Центральной Азии набирает обороты
Турция пытается собрать бывшие советские республики в новый союз

Во второй половине октября государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) на состоявшемся в турецкой Бурсе заседании приняли решение о создании в структуре ОТГ специальной Комиссии по переходу на общий алфавит и "достижению языкового единства тюркских государств". В нее войдут по два члена от каждого официального органа, занимающегося языковой политикой в своих странах.

Первое заседание Комиссии по созданию единого тюркского алфавита еще только должно состояться (в Киргизии), но, как сообщает турецкое агентство Anadolu, ученые государств-участников ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан) уже предоставили для создания единого алфавита информацию как об алфавите, так и об "исторических языковых процессах в их странах".

В конце июня Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция утвердили единые школьные учебники "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература", "География тюркского мира". Цель этих новшеств - "просветить школьников об общих исторических и культурных ценностях тюрков, начиная с древности".

Содержание учебника "География тюркского мира" направлено на формирование тюркоцентричной картины мира в целом и карты мира с акцентом на отдельные тюркские страны и регионы. В Киргизии благодаря протоколу, подписанному в конце июня местным министром образования на заседании научного совета Международной тюркской академии, в школах станут изучать наряду с тюркской географией, историей и литературой также предмет "История религии".

О том, в каком ключе подается подобного рода "протокольно-пантюркистская" трактовка взаимоотношений мусульманского населения среднеазиатских постсоветских республик с Россией, можно судить по учебникам истории, переполненным описаниями "российского колониализма" и борьбы с ним местного населения.

Страницы учебников по истории Казахстана, по которым учатся и русские. Авторы уверяют, что народ подвергался тотальной русификации

Пантюркистский проект заходит не только в школы и другие учебные заведения. Это далеко не единственный широкий шаг под флагом ОТГ. И дело дальнейшего развития Тюркского мира им не ограничивается.

Турция пытается собрать бывшие советские республики в новый союз и демонстрирует заинтересованность в создании Транскаспийской транспортной оси. Эрдоган уже провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках IV Пантюркистской Олимпиады, или т. н. Всемирных игр кочевников, проходивших в турецком городе Изник с 29 сентября по 2 октября.

По итогам Олимпиады глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Туркменистан, имеющий статус наблюдателя в Организации тюркских государств, вскоре может стать ее полноправным членом – соответствующее решение будет принято на саммите ОТГ в Самарканде 11 ноября.

Помимо этого, турки, пользуясь прекращением хождения российской платежной системы "Мир", намереваются презентовать свою собственную, которой граждане постсоветских республик (включая РФ) смогут пользоваться на территории Турции вместо "Мир". Поскольку новая система будет турецкой, турки будут контролировать все транзакции, совершаемые внутри нее, и обладать полной базой данных, включая персональные данные участников.

Турция также активно внедряет в республики Средней Азии свои военные стандарты и образцы вооружений. Например, еще в начале этого года стало известно, что Азербайджан и Турция будут вести подготовку курсантов по единой программе. Как заявил в январе министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, программа подготовки военных специалистов в Высшем военном училище им. Гейдара Алиева уже приведена в соответствие с программами в военных школах Национального университета обороны Турции.

Газета "Турция" призывает создать единую пантюркистскую армию в составе Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и самой Турции. Публикация за октябрь 2020 года.

В первой половине октября Киргизия стала вторым (после Пакистана) иностранным оператором турецких беспилотников Bayraktar Akinci. Об этом сообщил председатель ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев, написавший в соцсетях: "Акынджы наши! Спасибо братскому народу".

Почти одновременно стало известно, что Узбекистан поставляет украинской армии теплое белье, а Казахстан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по производству спутников и подсистем наблюдения и связи. Пантюркисты исходят из того, что сегодня военные союзы – это не совместные шоу/парады c военной техникой, а, прежде всего, обмен разведывательной информацией.

Партия одежды от узбекского поставщика предназначена для подразделений Нацгвардии и ВСУ

Постсоветские пантюркисты задабривают большого турецкого брата не только пропагандой пантюркизма в школах, разведывательной информацией и кальсонами для пропагандирующих "Байрактары" украинцев, но также выдвижением соответствующих управленческих кадров. Например, в Казахстане сразу после январских событий Токаев сделал госсекретарем своего фаворита Ерлана Карина Тынымбайулы, дружащего семьями с лидером казахских протурецких "Серых волков" ("Бозкурт") Аманом Мамбеталиевым.

Тынымбайулы и Мамбеталиев

Мамбеталиев (в центре) с флагами Туркестанского легиона вермахта и украинского

На первом фото Тынымбайулы и Мамбеталиев. На втором – Мамбеталиев (в центре) с флагами Туркестанского легиона вермахта и украинского "Правого сектора". На третьем – Тынымбайулы демонстрирует жест запрещенных "Бозкуртов" у здания Госдумы РФ

Не менее примечателен еще один выдвиженец Токаева – министр информации и общественного развития Казахстана клинический русофоб-пантюркист Аскар Умаров, которому запрещен въезд в РФ за многочисленные "подвиги" на ниве борьбы с Россией, русскими и русским языком.

Астана заявила о непризнании проведенных РФ референдумов на территориях бывшей УССР, а стало быть, и вхождения их в состав России. Такая же позиция и у Турции. "Оккупированные ныне земли – это земли Украины. Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги референдумов на территории Украины", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пользуясь ситуацией на Украине, Турция сегодня стремится реализовать проект выхода через Каспий в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению. Для этого используется инструментарий "мягкой силы", эксплуатирующий тюркское происхождение населения этих республик и идею создания макрорегионального объединения тюркоязычных государств (Великий Туран). Интерес Турции в создании подобного макрорегионального субъекта – зона свободной торговли, в которой все правила устанавливают и регулируют турки.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666991040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  