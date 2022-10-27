"Гроб с музыкой": приближающиеся выборы в Конгресс США напугали демократов

00:09 29.10.2022 "Это поражение практически превращает администрацию в "хромую утку""



Уже совсем скоро, 8 ноября, состоятся долгожданные выборы в Конгресс США. Долгожданны они тем, что могут привести к весьма серьезным результатам, вплоть до будущего импичмента действующего президента Америки Джо Байдена. По последним данным, у демократов действительно ситуация довольно плачевна. Основные места достаются республиканцам. Каковы последние рейтинги и как представители разных партий продолжают бороться за власть – разбираемся с экспертом.



Вероятность победы республиканцев на выборах в Палату представителей возросла до 81%. Такие данные приводит портал FiveThirtyEight, где публикуются и анализируются результаты общенациональных опросов. Разрыв между двумя противоборствующими партиями в этом плане огромен. Да и зарубежные СМИ не питают иллюзий по поводу возможного доминирования демократов, заранее подтверждая фактически крах партии действующего президента Джо Байдена.



Для демократов это страх. Причем, не только из-за потери доминирования, но и из-за потенциальных успехов республиканского экс-президента Дональда Трампа. И если к началу осени рейтинги демократов стали выравниваться, то уже сейчас, за считанные дни до выборов, обрушение этих показателей стирает все надежды на светлое будущее. Палата представителей утеряна, остается удерживание Сената. Но и здесь могут быть проблемы. На сегодняшний день разрыв по этим показателям у демократов и республиканцев совсем мизерный.



Ко всему прочему, 28 октября появилась новость о нападении в Сан-Франциско на мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Напомним, Пелоси – из демократов. Можно ли это связывать с предвыборной борьбой? Большой вопрос, но событие явно кажется не случайным. К слову, с 82-летним мужем Пелоси должно быть все хорошо. По словам Дрю Хэмилл, пресс-секретаря спикера Палаты представителей, супруг "получает отличную медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет".



Но это штрих к общей картине. Глобально все более чем драматично. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подробно прокомментировал, какие процессы происходят в Америке перед выборами в Конгресс и отметил, на что следует обратить большее внимание:



– В настоящее время (за 2 недели до выборов) в США идет очень серьезная психологическая война. По всей видимости, Палату представителей демократы проиграли. Средний разрыв колеблется от 10 до 45 голосов. Но здесь имеет значение, какую роль и какую долю будут занимать трамписты. То есть, те люди, которых поддерживал Трамп. А он поддерживал добрую половину кандидатов в Конгресс США на этих выборах. Многие, может, побаивались, такие скрытые трамписты. Но, во всяком случае, чем больше будет голосов у республиканцев – тем больше доля трампистов.



Что касается Сената, то с ним ситуация очень запутанная. Но тем не менее считается, что в принципе от 1-2 до 5 голосов республиканцы могут получить. Сейчас 50 на 50, ну и Камала Харрис там, как говорится, арбитр. Голосует, когда Конгресс разделен. Республиканцы могут рассчитывать на 51-52 голоса, но есть в последнее время точка зрения, что 55 на 45.



И здесь я хочу сказать одну вещь. Буквально сейчас было опубликовано, что рост ВВП составил 2,6% и якобы нет рецессии (хотя первые 2 квартала были в минусе). Дело в том, что демократы простимулировали экономику специально к третьему кварталу. Это обычно делается накануне президентских и промежуточных выборов. Поэтому принятый закон о снижении инфляции, который был подписан в августе Байденом, как раз и влил примерно 100-200 миллиардов долларов в американскую экономику, которые и внесли свой вклад в рост ВВП в третьем квартале. Чтобы создать ощущение, что рецессии на самом деле нет. Но я должен сказать, что это сверхстимулирование может потом обернуться большим падением, потому что оно носит в основном инфляционный характер. Инфляция хотя и снижается, но она остается по-прежнему достаточно высокой и вероятность "инфляционного перегрева" после выборов есть. Но демократы сделали самое большое, чтобы соответствующим образом третий квартал простимулировать и рецессии не будет.



Проблемы, о которых говорит наш эксперт, уже начинают ощущаться. В пятницу агентство Bloomberg сообщило о том, что торговые отношения США и Евросоюза осложнились из-за американского закона о снижении инфляции, который может привести к новому трансатлантическому противостоянию.



Агентство отмечает, что европейские союзники Соединенных Штатов заметили нечестную политику Вашингтона в промышленной сфере. Фактически – своей политикой США заставляют покупать все американское. При этом президент Франции Эммануэль Макрон и его коллеги из Европы в законе США находят "дискриминационные субсидии", из-за которых в мире может начаться гонка субсидий, что впоследствии выйдет в новую трансатлантическую торговую войну.



В общем, Байден придумал временно эффективную схему для своей страны, но абсолютно невыгодную для своих "товарищей". В принципе, даже это можно считать очередным ударом по репутации самого Байдена и параллельно по репутации демократической партии.



Продолжая тему мрачного будущего американских демократов перед выборами 8 ноября, Владимир Васильев также упоминает о скрытых факторах развития ситуации:



– Мрачные прогнозы создают подспудную ситуацию. В чем состоит проблема? Действительно, вся осень прошла под лозунгом "Экономика против абортов". Демократы делали большой упор на экономику (рецессия, инфляция, падение фондовых рынков и так далее) и, судя по всему, они достигли своей цели. Подспудно американский избиратель очень недоволен и не исключено, что этот фактор "живота" (о котором не говорят), фактор "холодильника" может сработать. По некоторым исследованиям общественного мнения, недовольство колоссальное. Хотя, учитывая специфику экономического фактора, не принято говорить о том, что совсем уж пустые карманы и ничего нет. Тем не менее, американцы даже сейчас, увеличивая свои потребительские расходы, делают это за счет долга по потребительскому кредиту. Да, есть стимулирование, попытка использовать сбережения, поддержка жизненного уровня за счет роста потребительского кредита (то есть, залезть в долг), но это не добавляет шанса демократам. Все алармистские прогнозы связаны именно с этим: насколько подсознательное недовольство состоянием экономики может серьезно выплеснуться и серьезно себя проявить.



По словам эксперта, интересно будет наблюдать за тем, каким образом демократы поведут себя в ближайшие две недели:



– Есть проблема "октябрьского сюрприза". Она присутствует особенно на президентских выборах. Но эти выборы – опять референдум по Байдену и против Трампа (потому что Трамп откровенно поддерживает значительное количество кандидатов в Сенат, Палату представителей, губернаторов). Хоть это и не сильно афишируют, но, по существу, это то самое продолжение предвыборной президентской кампании 2020 года: Трамп против Байдена, а Байден против Трампа.



Отметим, что здесь действительно можно с этим согласиться, опираясь на видимые факты. Стоит лишь вспомнить активную "работу" демократов против Дональда Трампа. Обыск в Мар-а-Лаго, попытка показать, что Трампу грозит реальный тюремный срок – все это, как утверждали и видели многие, явно "антитрампистская" деятельность. Только чем теперь обернутся все эти происки – остается вопросом, ответ на который мы сможем увидеть в ближайшем будущем. Хотя уже сейчас экспертами предсказывается крах демократической партии как таковой.



– Это поражение, даже потеря одной палаты, практически означает превращение администрации в "хромую утку" и больше возможностей для принятия масштабных реформ во внутренней сфере ожидать не приходится. А тем более, если будет потерян Сенат, то это вообще "гроб с музыкой", – отмечает Владимир Васильев. – Потеря Сената практически означает, что у республиканцев появляется широкое направление на Белый дом. Они уже будут думать о предвыборной кампании 2024 года.



Эксперт отметил несколько главных интриг грядущих выборов. Первое – администрация может учинить какой-то внешнеполитический скандал. Судя по всему, такого рода потрясение – это проблема "грязной бомбы" на Украине. Планы, отмечает эксперт, были разгаданы. Но можно считать, что это действительно был тот "сюрприз", который администрация заготовила. Отказались ли от этого плана в Америке? Эксперт уверяет, что нет. Единственная проблема в том, что подвела киевская сторона, информация просочилась именно оттуда.



– Другого запасного варианта нет. Тайваньские или иранские дела здесь не помогут. Наоборот, они только ухудшат положение администрации в этом случае, она и с внешней политикой не сможет справиться.



Вторая интрига – признание или непризнание выборов. Здесь эксперт видит проблему Сената вот в каком развороте:



– Сегодня есть примерно семь гонок в разных штатах. Если посмотреть на соотношение, то считается, что республиканцы имеют надежность 47, демократы – 46. У них осталось семь гонок, которые сегодня считаются 50 на 50. Не исключено, что демократы надеются сохранить каким-то образом это разделение. Но с моей точки зрения, попытаются устроить бучу с непризнанием этих выборов в семи штатах. Будут брошены подтасовки (особенно в Пенсильвании. Сейчас как раз Байден с Камалой Харрис пытаются поддержать вице-губернатора штата Феттермана).



Ему противостоит Оз (кандидат в Сенат Мехмет Оз – "МК"). Он откровенный ставленник Трампа, он к нему приезжал, поддерживал и Трамп сумел с очень отдаленных позиций продвинуть его ближе к Феттерману. Но произошла одна вещь – у Феттермана случился инсульт. Последние теледебаты показали, что он вообще "второй Байден". Но здесь демократы прибегли к интересному шагу – начали бить на жалость, поддерживая вице-губернатора. Может, они рассчитывают, что потом и Байден "на жалость" пройдет. Но может возникнуть другая ситуация – они могут начать оспаривать эти выборы в ключевых штатах и тогда может возникнуть ситуация в трех, четырех, пяти штатах, когда Америка может остаться без Сената. Такого никогда не было.



С моей точки зрения, это последнее, что осталось в запасе, чтобы спасти ситуацию. Либо международный кризис (как на Украине с "грязной бомбой"), либо непризнание выборов. Тогда Конгресс становится фактически недееспособным.



Эксперт отмечает, что это самое главное, на что стоит обратить внимание. Палата представителей абсолютно точно утеряна, там только идет борьба за то, какую долю будут играть трамписты. Это, кстати, самый пугающий момент для демократов. Трамп уже сделал неофициальные заявления о том, что он будет участвовать в выборах в 2024 году, поделился эксперт. Это значит, что в Палату представителей войдет большое число его сторонников. Они, стоит сказать, не открещивались от своего лидера. У демократов же ситуация иная – от Байдена реально открещивались, говоря, что он сам по себе, а мы сами по себе.



– На первом месте стоит семейство Байденов. То есть, раскручивание историй с Хантером Байденом, дел на Украине, связи с китайской разведкой, а потом фактически импичмент. Вот и все. Если победа республиканцев будет сокрушительной, то можно считать, что Байдену импичмент объявлен. А это еще и серьезная дискредитация партии как таковой и любого ее кандидата.



В общем, ставки очень высоки. И здесь уже стоит обратить внимание на то, что в последние дни могут быть опубликованы какие-либо компроматы. И эксперт подтверждает, что такое произойти может, но с оговоркой:



– Проблема здесь может быть одна, пока демократы удерживают исполнительную ветвь власти. Максимум, что они сделали – компромат на Трампа. Но за десять дней они вряд ли что-то смогут еще накрутить. По всей видимости, в ближайшее время может быть опубликован доклад комиссии "6 января", Трамп будет признан виновным в том, что он хотел совершить государственный переворот. В этом плане он заслуживает того, чтобы против него было опубликовано уголовное дело. Но в любом случае, если подобный вердикт будет вынесен до 7-8 ноября и даже немного позже, то на исход выборов это уже не окажет влияния. Республиканцы могут это дело затормозить месяца на два, а потом, когда они придут к власти, то все горой встанут на защиту Трампа, чтобы дезавуировать всю комиссию "6 января". А тут уже вторая проблема: на ваше "6 января" мы объявляем импичмент Байдену. Лично я предвижу очень серьезный политический кризис. И самое главное даже не в том, кто победит, а насколько серьезным будет раскол. Америка расколота. Для половины страны Трамп преступник, а для другой половины – Байден нелегитимный президент, который непонятно как пролез в Белый дом. Кстати, республиканцы этим тоже могут заняться.



Полина Коноплянко Источник - МК

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