В США едва не пристукнули мужа сенаторши Пелоси. Перепутали с женой?

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07:39 29.10.2022
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Президент США Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
29 октября 2022, Кристина Цыцура
Президент США Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия, обвинив своих политических оппонентов в пропаганде идей, которые отражаются на "не слишком сбалансированных" людях.
"Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?", – передает РИА "Новости" слова Байдена.
Ранее сообщалось, что в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года несколько сторонников экс-президента Дональда Трампа разыскивали там Нэнси Пелоси, чтобы остановить парламентское утверждение победы Джо Байдена.
Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека