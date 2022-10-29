Принуждение к "новой нормальности"

08:53 29.10.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 29.10.2022



"Будет больше пандемий", – обещает король Карл III



Сразу после вступления на британский престол новый король Карл III самым решительным образом поддержал политику "великой перезагрузки". 13 октября он вместе с председателем ВЭФ Клаусом Швабом организовал по этому поводу встречу, на которой заявил: "Теперь у нас нет альтернативы – мы должны сделать все, что в наших силах, в оставшееся короткое время, чтобы избежать огромной климатической катастрофы, которая уже начала проявляться самым ужасающим образом. У нас нет альтернативы, потому что в противном случае будет больше пандемий и больше бедствий, ускоряющих глобальное потепление и изменение климата".



Клаус Шваб и принц Чарльз на ежегодной встрече ВЭФ в Давосе, 1992 год



Для ставшего новым британским монархом принца Чарльза Клаус Шваб своего рода наставник – по меньшей мере с 1992 года, когда была разработана "Повестка дня XXI века" ("Программа-2030"). Сам Шваб признает своим наставником Генри Киссинджера, которого наряду со Збигневом Бжезинским признает своим протеже клан Рокфеллеров. Вот такая преемственность.



Важной вехой реализации этой стратегии является документ под названием "Сценарии будущего технологий и международного развития", подготовленный Фондом Рокфеллера в мае 2010 года совместно с консалтинговой компанией Global Business Network (GBN), опиравшейся на разработки корпорации RAND и аналитического отдела Royal Dutch Shell. Фонд Рокфеллера рассмотрел четыре "очень возможных сценария", которые перекликаются с представленными на Всемирном экономическом форуме – 2022 четырьмя сценариями дальнейшего развития глобализации до 2027 года (1. Глобализация 5.0: воссоединение. 2. Аналоговые сети: виртуальный национализм. 3. Цифровое доминирование: гибкие платформы. 4. Автаркический мир: системная фрагментация).



Сенатор Малкольм Робертс (Австралия), выступающий за "Великое сопротивление Великой перезагрузке", считает, что суть этих сценариев принуждения к "новой нормальности" заключена в следующем: "Жизнь по повестке Клауса Шваба – это действительно крепостное право, это рабство, миллиардеры глобалистских корпораций будут владеть всем: домами, фабриками, фермами, автомобилями, мебелью, а обычные граждане будут арендовать то, что им нужно, если их социальный кредитный рейтинг позволит, план Великой перезагрузки заключается в том, что вы умрете ни с чем".



Однако проблема лежит еще глубже. Она затрагивает самого человека, его суть. Один из глашатаев "великой перезагрузки" Юваль Ной Харари утверждает: "Сейчас мы обретаем силу, чтобы творить жизнь, точно так же, как Бог-Творец. И в некотором смысле мы даже превосходим библейского Бога. Единственное, что удалось создать Богу, – это органические существа. Но сейчас мы пытаемся создать неорганические сущности, неорганические формы жизни. Киборги, искусственный интеллект и так далее. Если мы добьемся успеха, а у нас очень хорошие шансы, то очень скоро мы будем выше библейского Творца. Вы видите, как элита расходится с человечеством в целом и уже заглядывает за горизонт. Существует возможность реального раскола, в котором будущее элиты и будущее Homo sapiens – это разное будущее, потому что элита будет трансформирована в иной вид. Если традиционно медицина занималась лечением, то сейчас медицина все больше занимается модернизацией [человека]".



Шваб еще в 2015 году признал в интервью, что продвигаемые им и его единомышленниками, вроде семейства Гейтс, генетические манипуляции направлены на изменение человека и оказание большего влияния на его личность: "Понимаете, отличие четвертой промышленной революции в том, что она не меняет то, что вы делаете, она меняет вас. Возьмем в качестве примера генетические манипуляции: меняетесь именно вы. И это, конечно, сильно влияет на вашу личность". Из интервью 2017 года (о чипировании): Можете ли вы представить, что через 10 лет (2027. – А.И.), когда мы сидим здесь, у нас в мозгу будет имплантант, и я сразу же почувствую то, что вы чувствуете, потому что у всех вас будут имплантаты"…



"Трансгуманистическая" пропаганда "великой перезагрузки" в Time



При этом генетические манипуляции – это лишь малая часть тех формирующих "нормальность" по Швабу "новшеств", которые проектировщики "нового дивного мира" сегодня хотят навязать человечеству. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Нынешняя "новая нормальность" не исключение. При желании многие ее элементы – от "новой этики" по Швабу до зеленой экономики по Гейтсу – можно найти в текстах членов британского Фабианского общества (фабианство – это "социализм без марксизма"), выходивших массовыми тиражами более века назад. Например, всемирно известный фабианец Герберт Уэллс в романе Modern Utopia ("Новая утопия"), написанном в 1905 году, изображает эти элементы так:



– Единое Мировое правительство.



– Отсутствие классов и каст, но все население будет разделено "по объективным критериям" (уровень образования, морали, интеллекта, профессиональных навыков) на 4 типа: кинетический (технократы-управленцы), поэтический (прообраз креативного класса), необразованный и низший (малоквалифицированные работы, гарантированный доход).



– Женщина будет уравнена с мужчиной.



– Вступать в брак позволено будет только "морально зрелым", годным с точки зрения медицины индивидам.



– Человек будет жить не менее 100 лет, молодым его можно будет считать до половины жизни, примерно до 50 лет, зрелым – только после 75 лет.



– Одежда не будет меняться так часто, как сейчас. То, что называется модой, слишком чудовищно, а человеческое тело слишком красиво, чтобы прятать его в безобразных складках материи.



– Медицина – главная отрасль и основа общества.



– Человек будет возвращен к растительной пище, изначально уготованной ему природой. В этом "возвращении" не только моральное достижение, но и верная экономическая подоплека, т. к. стоимость мяса слишком высока во всех смыслах, включая моральный...



Заголовок в газете от 14 августа 1912 года: "Потребление угля влияет на климат"



Исходя из недавнего заявления Карла III о безальтернативности политики "великой перезагрузки" ради "нормальности по Швабу", очевидно: тема климатических изменений превратится в таран "новой реальности" в самом ближайшем будущем. Причем к самому климату это будет иметь очень условное отношение. Ведь глобальное потепление, изменение климата и т. п. – всего лишь предлог для навязывания огромным массам людей бесчеловечных планов "переустройства" человека и общества. Об этом говорят и сторонники, и противники "новой нормальности".



Например, в сентябре наместник Шваба и исполнительный директор ВЭФ Джереми Юргенс предупредил о грядущем "новом страшном кризисе" в таких формулировках: "Я считаю, что будет еще один кризис. Он будет значительнее. Он будет быстрее, чем то, что мы видели с Covid-19. Последствия будут больше, и в результате экономические и социальные последствия будут еще более значительными".



Практически одновременно с этим известный в США гражданский активист и музыкант Эдди Браво публично разоблачил директора CNN, заявившего, что теперь его компания планирует методично продвигать тему изменение климата, поскольку "Covid-19 больше не является фактором страха" в управлении массами: "Вероятно, они смогут выжать из этого немало... Изменение климата станет следующим Covid-19 для CNN. Мы сосредоточимся на этом".