Потерю Россией еще одного союзника на Кавказе уже невозможно скрыть, - Марина Перевозкина

09:14 29.10.2022

"В Армении сокращается количество людей, которые с симпатией относятся к РФ"



28.10.2022



Пятое заседание российско-армянского "Лазаревского клуба" состоялось на фоне скандала: его координатору, известному российскому политику Константину Затулину, был запрещен въезд в Армению, поэтому форум прошел в формате телемоста между Москвой и Ереваном. Не исключено, что недружественный шаг со стороны властей Армении связан с подготовкой неких серьезных решений, которые могут коренным образом изменить ситуацию на Южном Кавказе.



"В Армении сокращается количество людей, которые с симпатией относятся к РФ"



На 31 октября в Сочи запланирована встреча президента РФ Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. В то же время в армянских СМИ циркулируют слухи, что премьер-министр Пашинян готовится с подачи США в самое ближайшее время подписать с Баку большой договор и окончательно закрыть вопрос Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана. При этом будет закреплен статус армян Нагорного Карабаха как одной из общин национальных меньшинств. Такие принципы якобы заложены в некоем документе - Вашингтонской декларации. О ней, кстати, упоминал и президент Путин в своем выступлении на Валдайском клубе.



Константин Затулин процитировал для участников "Лазаревского клуба" выдержки из этого документа, полное название которого - "Вашингтонская декларация. Обязательства сторон на трехсторонних переговорах". Там есть всего один пункт, касающийся Карабаха.



"Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение проблем безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты групп меньшинств в Нагорном Карабахе".



Больше в этой декларации, как утверждает Затулин, нет ничего, что было бы связано с темой Нагорного Карабаха.



А вот что сказал по этому поводу президент Путин: "Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора… Так называемый Вашингтонский, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает – пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа".



Также в ходе выступления на Валдайском клубе президент РФ сообщил, что Москва много лет вела диалог с армянской стороной и предлагала свой вариант урегулирования проблемы Карабаха. Он состоял в том, что Армения должна была вернуть Азербайджану пять из семи захваченных ею азербайджанских районов (они находятся вне территории Нагорного Карабаха). А себе оставить два, по которым будут проходить коридоры для связи с Карабахом. "Мы считаем, что это было бы справедливо – вернуть беженцев и так далее, это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом, - сказал Путин. - Армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день".



В ходе заседания "Лазаревского клуба" много говорили о союзнических отношениях России и Армении, об их прошлом и настоящем. Выступили бывший президент НКР Бако Саакян и первый премьер-министр Армении, экс-министр обороны в период войны в Карабахе Вазген Манукян. Последний напомнил, что союзнические отношения с Россией прежде не мешали Армении иметь дружеские отношения с ЕС, США, Китаем, Ираном. Но сейчас все изменилось.



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"Мы бездарно проиграли войну. Началось сближение РФ с Турцией и Азербайджаном. Произошло крупное противостояние России и Европы", - сказал Манукян. По его мнению, это ставит перед Арменией новые задачи. "Это вопрос Арцаха, вопрос безопасности и восстановления нашей армии, вопрос мирного договора, вопрос территорий, вопрос Сюника, вопрос коридоров, - сообщил экс-премьер. - Я считаю, что сейчас под дулом пистолета подписывать мирный договор не имеет смысла".



Очень интересным мне показалось выступление координатора Евразийского экспертного клуба, известного политика и общественного деятеля Армении Арама Сафаряна, который рассказал о результатах проведенных его коллегами социологических исследований.



По его словам, в межгосударственных отношениях РФ и Армении внешне все вроде бы нормально. Россия остается ведущим экономическим партнером Армении и ведущим инвестором ее экономики. Регулярно проводятся мероприятия с участием высших чиновников двух стран. Волноваться вроде бы не о чем. Однако, изучив общественные настроения за последние 8–9 месяцев, "мы пришли к выводу, что у нас сокращается количество сторонников армяно-российского союза и людей, которые с симпатией относятся к России. Группа сторонников РФ в армянском обществе остается самой большой. Но она меньше, чем 10 лет назад, и меньше, чем 5 лет назад. Идет нехороший процесс".



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В соответствии с результатами исследований, безоговорочными сторонниками союза России и Армении являются в основном представители старшего поколения - это возраст 60 и более лет. Люди в возрасте 45–60 лет "еще сохранили светлые воспоминания о жизни в СССР, но считают, что с тех пор многое было утрачено".



Поколение, которое не видело СССР, подходят к отношениям с РФ с прагматической точки зрения. Здесь есть проблемы, так как в плане прагматики РФ трудно соперничать с США.



А вот подавляющее большинство молодежи в возрасте от 18 до 25 лет равнодушно к армяно-российским отношениям. Это поколение либо ориентировано на Запад, либо их интересы ограничиваются сугубо внутриармянскими сюжетами. И это настоящая проблема, так как по мере ухода старших поколений количество наших друзей в Армении будет неуклонно сокращаться.