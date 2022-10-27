Дикий Запад по-китайски. Самое "тихое" командование НОАК развернуто к Монголии и Казахстану

09:27 29.10.2022 27.10.2022



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Среди новейшей техники сухопутных войск НОАК выделяются аэромобильные бронемашины на колесном шасси, предназначенные для действий в горной и пересеченной местности.

В результате военной реформы 2017 года ("Новая Великая китайская стена", "НВО" от 20.10.17) Ланьчжоуский военный округ и часть Чэндусского военного округа НОАК превратились в Западное командование (Западную зону боевого командования) со штабом в Чэнду. В зоне его ответственности – Чунцин, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Нинся-Хуйский автономные районы, провинции Цинхай, Ганьсу и Сычуань.

ПО ДИКИМ СТЕПЯМ



Штаб сухопутных войск Западного командования размещен в городе Ланьчжоу. Под его командованием находятся две армейские группы.



76-я армейская группа (штаб в городе Синин, бывшая 21-я армейская группа) имеет в своем составе 12-ю, 17-ю, 62-ю тяжелые, 149-ю "среднетяжелую", 56-ю, 182-ю легкие общевойсковые бригады, 76-ю артиллерийскую бригаду, 76-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО), 76-ю бригаду спецназа, 76-ю инженерную бригаду, 76-ю бригаду поддержки, 76-ю бригаду армейской авиации.



77-я армейская группа (штаб в городе Чунчжоу, бывшая 13-я армейская группа) имеет в своем составе 55-ю легкую, 39-ю "среднетяжелую", 40-ю и 150-ю горные, 139-ю тяжелую, 181-ю среднюю общевойсковые бригады, 77-ю артиллерийскую, 77-ю бригаду ПВО, 77-ю спецназа, 77-ю инженерную, 77-ю поддержки и 77-ю бригаду армейской авиации.



Все четыре тяжелые бригады уже получили новейшие боевые машины пехоты (БМП) Туре 04А, хотя в 139-й бригаде, возможно, остается какое-то количество старых Туре 86 ("Китайская бронетехника выходит на мировой уровень", "НВО" от 19.08.22). При этом 12-я и 139-я бригада оснащены танками Туре 96А, 17-я – Туре 99, 62-я – Туре 99А. Последняя имеет практически полный набор самой современной боевой техники (гусеничные 122-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHZ-10, самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) AFT-10, 35-мм зенитные самоходные установки (ЗСУ) PGZ-09 и т.д.) и считается одной из сильнейших бригад сухопутных войск НОАК.



149-я бригада может условно считаться "среднетяжелой". Она имеет на вооружении старую гусеничную технику (танки Туре 59, бронетранспортеры (БТР) Туре 63 и Туре 89), 122-мм буксируемые орудия Туре 96, РСЗО Туре 81 и колесные самоходные артиллерийские установки (САУ) PLL-09 (последние входят в стандартный набор вооружений современных средних бригад). Схожий набор вооружений имеет 39-я бригада, которую тоже можно отнести к "среднетяжелым".



Единственной нормальной средней бригадой является 181-я с колесными штурмовыми орудиями ZTL-11, колесными БТР ZBL-08 и зенитными ракетными комплексами (ЗРК) HQ-7. Легкие и горные бригады оснащены в основном автомобильной техникой. Впрочем, в 40-й горной бригаде имеются колесные САУ PCL-09 и РСЗО PHL-11, в 56-й легкой бригаде – также колесные САУ и штурмовые орудия PTL-02 ("Бригады коммунистической войны", "НВО" от 16.09.22).



Стандартный в целом состав имеют обе бригады армейской авиации, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17. При этом в состав 77-й бригады входят все имеющиеся вертолеты американского производства S-70 ("Поднебесная винтокрылая империя", "НВО" от 17.12.21).



В обеих артиллерийских бригадах до сих пор остаются на вооружении 152-мм буксируемые орудия Туре 66, а в 77-й бригаде – и РСЗО Туре 81. В обеих бригадах есть дивизионы 300-мм РСЗО Туре 03. Что касается 155-мм САУ, то в 76-й бригаде имеются гусеничные Туре 05, а в 77-й – колесные PCL-181 ("Новая китайская стена из огня", "НВО" от 05.08.22).



В обеих бригадах ПВО имеется по одному-два дивизиона ЗРС HQ-16 и ЗРК HQ-7. В 76-й бригаде, возможно, уже есть дивизион ЗРК HQ-17 вместо одного из дивизионов HQ-7 ("Эволюция китайского зонтика", "НВО" от 25.03.22).



В непосредственном подчинении Западного командования находятся 3-я разведывательная бригада и 3-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



ОРЛЫ СТЕПНЫЕ



Штаб ВВС Западного командования размещен в городе Чэнду.



4-я авиадивизия (ее машины несут бортовые номера 1хх5х) включает 10-й полк с транспортными самолетами Y-8C и Y-9, 11-й полк с Y-7 и Y-9, 12-й полк с Y-7, новейшими Y-20 и многоцелевыми вертолетами Ми-17 ("Воздушные извозчики Поднебесной империи", "НВО" от 28.01.22).



20-я авиадивизия (номера 3хх1х) включает 58-й полк с самолетами РЭБ Y-8CB/G/XZ, 59-й полк с транспортными Y-7 и Y-8G, 60-й полк с разведчиками J-8FR, Y-9G, Y-8XZ.



16-я авиабригада (номера 62х7х) имеет на вооружении истребители Су-27/J-11 ("Через тернии к пятому поколению", "НВО" от 25.02.22), 18-я авиабригада (номера 62х9х) – истребители J-11, 97-я авиабригада (номера 70х8х) – истребители J-7II/Н/Е, 98-я авиабригада (номера 70х9х) – истребители Су-27, J-11 и J-16, 99-я авиабригада (номера 71х0х) – истребители-бомбардировщики J-16, 109-я авиабригада (номера 72х0х) – истребители J-11В, 110-я авиабригада (номера 72х1х) – бомбардировщики JH-7А, 111-я авиабригада (номера 72х2х) – истребители J-11В/BS (для их замены на вооружение бригады начали поступать истребители 5-го поколения J-20А), 112-я авиабригада (номера 72х3х) – истребители J-7II/G, 178-я бригада (номера 78х9х) – боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) WD-1, бригада транспортная и спасательная (номера 53х1х и 53х2х) – транспортные самолеты Y-5, Y-7, вертолеты Ми-17.



6-я зенитно-ракетная бригада имеет в своем составе пять дивизионов (предположительно 40-й, 63-й, 64-й 65-й, 86-й) ЗРС HQ-9. 11-я зенитно-ракетная бригада – пять дивизионов (21-й, 47-й, 62-й, 90-й, 105-й) ЗРК HQ-64. Возможно, недавно была образована 18-я зенитно-ракетная бригада с двумя дивизионами (предположительно 122-й и 125-й) HQ-9 ("Поднебесная присматривает за небесами", "НВО" от 15.04.22).



ОСОБЫЕ ОКРУГА



В дореформенной НОАК имелось значительное количество особых провинциальных военных округов (как правило, по окраинам страны и/или в национальных регионах). После 2017 года таковых осталось два – Синьцзянский и Тибетский в одноименных автономных районах.



Формально оба этих округа подчиняются не Западному командованию, а напрямую штабу НОАК. Но по чисто географическим причинам их можно считать "дополнением" именно к этому командованию. ВВС у округов нет, есть только сухопутные войска. По набору общевойсковых соединений округа отличаются от 13 "стандартных" армейских групп, входящих в территориальные командования.



Тибетский провинциальный военный округ (ВО) с особым статусом имеет в своем составе 52-ю горную, 53-ю легкую, 54-ю тяжелую общевойсковые бригады, 85-ю зенитно-ракетную бригаду, 85-ю артиллерийскую бригаду, 85-ю бригаду армейской авиации, 85-ю инженерную бригаду, 85-ю бригаду спецназа, восемь пограничных бригад (с 351-й по 358-ю), 7-ю разведывательную бригаду, 7-ю бригаду РЭБ. В 54-й бригаде имеются легкие танки Туре 15 и БМП Туре 04, в 52-й горной – штурмовые орудия PTL-02, буксируемые орудия Туре 66, РСЗО PHL-11, 25-мм зенитные орудия Туре 87, в 85-й артиллерийской бригаде – САУ PCL-181 и РСЗО Туре 03, в 85-й бригаде ПВО – HQ-7 и HQ-16 (HQ-17, видимо, пока нет).



Синьцзянский провинциальный ВО с особым статусом, несмотря на тяжелые географические условия и удаленность от развитых районов КНР, обладает очень высоким потенциалом. В его составе находятся единственные в НОАК общевойсковые дивизии. 4-я и 8-я дивизии включают каждая тяжелый, средний, легкий, артиллерийский, поддержки полки. 6-я дивизия имеет в своем составе тяжелый, три средних, артиллерийский, поддержки полки, 11-я дивизия – четыре средних, легкий, артиллерийский, поддержки полки.



Артиллерийские полки дивизий включают как полевую артиллерию, так и средства ПВО. Также в составе округа имеются 84-я артиллерийская бригада, 84-я бригада ПВО, 84-я бригада спецназа, 84-я бригада армейской авиации, 4-я транспортная бригада, 15 пограничных бригад (с 361-й по 375-ю), 6-я разведывательная бригада, 6-я бригада РЭБ, 1-й и 2-й полки связи, 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 9-й инженерный полк.



Тяжелый полк 8-й дивизии оснащен новейшими танками Туре 99А, но старыми БМП Туре 86. Тяжелые полки 4-й и 6-й дивизий имеют на вооружении легкие танки Туре 15 и те же БМП Туре 86 (полк 6-й дивизии) или современные Туре 04А (полк 4-й дивизии). В артиллерийских полках всех дивизий и в 84-й артиллерийской бригаде состоят на вооружении 155-мм колесные САУ PCL-181. В 84-й артиллерийской бригаде, кроме PCL-181, имеются буксируемые 152-мм орудия Туре 66, РСЗО Туре 03 и Туре 16. 84-я бригада ПВО, как и вообще все бригады ПВО сухопутных войск НОАК, оснащена ЗРС HQ-16. Артиллерийский полк 6-й дивизии оснащен зенитными ракетными комплексами (ЗРК) HQ-7А, 11-й дивизии – HQ-17А. В артполках 4-й и 8-й дивизий ЗРК, видимо, нет, имеется лишь зенитная артиллерия.



СКРЫТАЯ УГРОЗА



Западное командование НОАК в совокупности с "особыми округами" традиционно рассматривается в контексте перманентного конфликта Китая с Индией ("Конфликт на крыше мира", "НВО" от 26.06.20). С одной стороны, Пекин и Дели постоянно находятся на грани открытой войны между собой. С другой стороны, подобная война имеет объективные ограничители – наличие у обеих стран ядерного оружия и экстремальные географические условия театра военных действий, не позволяющие широко применять наземную технику.



Разумеется, Китай и Индия останутся врагами, какие бы "треугольники" и ШОСы ни придумывала Москва. Но и указанные ограничители никуда не денутся, понижая вероятность крупномасштабной войны.



Можно отметить, что обе армейские группы Западного командования размещены практически в центре КНР, на крайнем востоке зоны ответственности данного командования, весьма далеко от Индии. При этом к району дислокации 76-й армейской группы (одной из сильнейших армейских групп НОАК) ближе всего из иностранных государств находится Монголия. Потенциал 76-й армейской группы гораздо выше, чем у всей монгольской армии ("Бескорыстный союзник – забытый партнер", "НВО" от 10.12.21). Синьцзянский ВО является если не сильнейшим из всех 15 объединений китайских сухопутных войск, то по крайней мере входит в тройку сильнейших. Отчасти, возможно, это объясняется необходимостью подавления уйгурского сепаратизма. Но опять же нельзя не отметить, что Синьцзын-Уйгурский автономный район граничит с той же Монголией и с Казахстаном. По поводу возможностей казахстанской армии мы теперь иллюзий не питаем ("Спасен ли братский Казахстан?", "НВО" от 14.01.22). Развернутый же против Индии Тибетский ВО, наоборот, является слабейшим из 15 объединений китайской армии.



Без труда захватив Монголию и Казахстан ("Буферные государства между Китаем и Европой", "НВО" от 09.09.22), Китай возьмет под свой контроль огромные территории и природные ресурсы. И поставит шах и мат России. Не наш Chekmate, нарисованный на компьютере несуществующий самолетик, а настоящий геополитический шах и мат. Потому что границу с Китаем от Астрахани до Владивостока обычными силами оборонять будет невозможно. Даже в том случае, если наши ЦВО ("Короткое одеяло Центрального округа", "НВО" от 30.10.20) и ВВО ("Готов ли Восточный округ стоять насмерть", "НВО" от 17.12.20) не будут находиться в таком безобразном состоянии, как сейчас.



А ядерное оружие у Китая тоже есть. Причем совершенно точно не 200–300 зарядов, как бесконечно и необъяснимо врут "эксперты" из Лондона и Стокгольма, а в разы больше. То есть получив Казахстан и Монголию, Пекин спокойно может диктовать Москве абсолютно любые условия в любой области. Источник - НГ

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