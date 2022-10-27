Монополия доллара начала разрушаться, - Ольга Самофалова

09:33 29.10.2022 Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике

28 октября 2022, Ольга Самофалова

Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.



Завершается эпоха "американского глобального цикла", когда США с помощью своих инструментов – ФРС и доллара, а последние годы к ним добавились санкции, монопольно руководили глобальными рынками. США уже не могут сдержать развитие иных центров влияния, таких как Китай, Индия и Россия, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.



"Ни пандемия, ни тем более украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом ни в коей мере не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений. США вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии – финансовой, военной, политической и экономической – означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы. Речь идет о смене глобального регулятора – гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными", – заявил Игорь Сечин.



Какие же именно изменения заметил глава "Роснефти"?



Во-первых, речь идет о падении вложений в американский госдолг. С конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский госдолг на 238 млрд долларов. Во-вторых, доля США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55% – это самый низкий показатель с 1995 года. "Тем не менее доллар укрепляется в странах – союзниках США, но это не весь мир", – сказал Сечин.



В этих странах США продолжают зарабатывать на долларовой эмиссии. "Сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса", – отметил глава "Роснефти".



Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

США за последние два года напечатали примерно столько же долларов, сколько за предыдущие 40 лет – 5,9 трлн, это 38% процентов денежной массы, говорил ранее президент Владимир Путин. В еврозоне напечатали 2,5 трлн евро. Все это и привело к кризису, так как запустило инфляцию по всему миру. Запад стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, указал российский лидер.

"Мир изменился для всех. В том числе и для США", – считает Сечин. По его мнению, заканчивается "тот ресурс, который они получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты". Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России и других стран, создающих свои системы взаимных расчетов, считает он.



Центральные банки Азии и Ближнего Востока переходят на двусторонние линии валютных расчетов, снижая риски произвольного ареста счетов, суверенных фондов и золотовалютных резервов, отключения от системы расчетов. "Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Это процесс не быстрый, но необратимый", – отметил глава "Роснефти".



"Тренд на снижение вложений в американский госдолг есть, но он сильно преувеличен", – считает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Во-первых, объясняет эксперт, на 75% американское правительство кредитуют сами американцы и только 25% приходится на иностранных держателей долга США. Во-вторых, если смотреть на разбивку по странам, которые вкладывают в госдолг США, то в сумме за год объем вложений упал лишь на 0,9%, то есть менее одного процента. "Это связано по большей части с тем, что странам нужны их резервы для решения насущных проблем: они частично продают облигации США, чтобы закрыть бюджетные потребности или поддержать свою валюту", – говорит Емельянов.



Ранее этот тренд возглавляла Россия, которая в последние несколько лет активно сокращала свои вложения в американские казначейские бумаги, что объясняется геополитикой и санкциями.



В этом году наиболее заметно сократились вложения в госдолг США у Японии, Китая (включая Гонконг), Тайваня, Южной Кореи, Бразилии.



"Китай – второй крупнейший иностранный держатель американских трежерис после Японии – в этом году снизил вложения в госдолг США ниже 1 трлн долларов, что является минимальным показателем с 2010 года.



Такая тенденция наблюдается уже несколько лет на фоне геополитического противостояния между странами. В этом году снова обострился тайваньский вопрос, что также могло стать одной из причин снижения", – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Япония сократила свои вложения в первом полугодии более чем на 90 млрд долларов, но потом снова начала их наращивать. В целом, по официальной статистике, за первое полугодие 2022 года иностранные держатели избавились от американского госдолга на сумму 316,9 млрд долларов.



Есть страны, которые продолжают охотно давать в долг США еще больше – это в первую очередь Европа, а также страны Британского Содружества, включая Индию, то есть сторонники Штатов.



Тренд России на снижение доли долларов в резервах многие страны подхватили после того, как США и ЕС заморозили российские резервы в долларах и евро, а теперь думают, как их изъять окончательно, чтобы никогда не возвращать.



Как заявил Владимир Путин в клубе "Валдай", Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов, "прикарманив" российские золотовалютные резервы.



"Это создает прецедент. Поэтому Саудовская Аравия во втором квартале этого года начала продавать в Китай нефть за юани, а не за доллары, снижая таким образом долю своих долларовых резервов. Все те страны, которые переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, таким образом снижают долю американского доллара в своих резервах, а на сегодняшний день их уже немало", – говорит Чернов.



"Наибольшее падение доли доллара в международных расчетах отмечается между странами БРИКС и ЕАЭС. В международных расчетах больше остальных выросла доля китайского юаня, и пока не очень значительно растет доля расчетов в индийских рупиях и арабских дирхамах, но в ближайшее время ожидается увеличение объемов в расчетах турецкой лирой и другими валютами", – считает Владимир Чернов.



За прошедшие десять лет доля расчетов в национальных валютах стран БРИКС выросла с 2 до 40%,



привел пример глава ВТБ Андрей Костин.



Россия тоже этим постоянно занималась, но ранее основные успехи были достигнуты в основном в торговле с бывшими странами СНГ. Тогда как жесткие санкции Запада в этом году заставили Россию перейти на рублевые расчеты даже при торговле газом, что казалось немыслимо в начале года. В России выстрелил юань благодаря росту торговли с Китаем: именно юань, судя по всему, закупается в резервы, именно юанем теперь в серьезном объеме торгуют на Мосбирже.



"Отказ от доллара и евро для России – уже необратимый процесс. С учетом текущей тенденции, уже в среднесрочной перспективе нашими основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента", – отмечает Костин. Поэтому именно валюты этих стран логично хранить в резервах.



Доля резервов в долларах в разных странах в прошлом году тоже составляла 55%, данные по этому году еще предстоит подсчитать. Если посмотреть в более долгом временном разрезе, то будет заметно явное снижение роли доллара. Максимальная доля доллара в резервах за всю историю – порядка 85% – была в первой половине 1970-х годов как итог наследия экономического бума 1960-х.



"Потом по мере накопления проблем и роста инфляции вес доллара снижался. К началу 1990-х он занимал в мировых резервах менее 50%. К началу 2000-х доллар вернулся на уровень выше 70% – опять же по причине процветания Америки в предыдущие 10 лет. 1990-е были лучшим периодом для экономики США за последние полвека. Но за минувшие 20 лет доля доллара откатилась к 55%, уступая в основном азиатским валютам (иене и юаню) – что логично, учитывая кратный рост торгового оборота в этом регионе", – заключает Валерий Емельянов. Источник - vz.ru

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