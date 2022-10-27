Радугу в дугу. РосДума единогласно приняла закон о запрете гей-пропаганды

09:50 29.10.2022

Радугу в дугу

Законопроекты о полном запрете ЛГБТ-пропаганды одобрены в первом чтении единогласно



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Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет поправок о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Один из инициаторов обоих законопроектов единоросс Александр Хинштейн назвал их "одними из важнейших в этом созыве", так как ЛГБТ-пропаганда, "безусловно, является частью ведущейся сегодня против России войны". Спикер Думы Вячеслав Володин добавил, что наша страна таким образом "борется с тьмой". А некоторые депутаты посчитали административное наказание за эту "тьму" слишком мягким.



Законопроекты о внесении изменений в пять федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли неделю назад почти 400 депутатов, включая спикера Вячеслава Володина и лидеров всех фракций. Поправками, напомним, предлагается включить в перечень запрещенной информации "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Демонстрировать подобные отношения, равно как и распространять информацию, "способную вызвать у детей желание сменить пол", в теле- и радиоэфире можно будет только в закодированном виде и при условии подтверждения пользователем своего возраста.



Действующая ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) теперь будет предусматривать наказание за такую пропаганду среди лиц любого возраста.



Штраф для граждан по этой статье составит от 50 тыс. до 400 тыс. руб., а для юридических лиц - до 5 млн руб. (максимальное наказание грозит нарушителям при использовании СМИ и интернета).



Один из главных авторов обоих проектов, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия"), представляя инициативы на пленарном заседании 27 октября, назвал их одними из важнейших в этом созыве, пояснив, что их принятия "от нас на протяжении долгого времени ждали и требовали наши избиратели". По словам депутата, тот факт, что уже 32 государства узаконили однополые браки и что в большом количестве стран приняты законы, позволяющие детям изменять свой пол без согласия родителей,- "все это, безусловно, является частью ведущейся сегодня против России войны". Наша же страна, уверен единоросс, "остается одним из последних, если не последним форпостом защиты традиционных ценностей", и именно поэтому депутатам "необходимо поставить конец и положить заслон всей этой мерзости".



Господин Хинштейн также подчеркнул, что авторы инициативы "не запрещают ЛГБТ как явление, не ставят запрет на его упоминание, а лишь говорят о том, что пропаганда, то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может, даже лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом".



У депутатов возникло к докладчику несколько вопросов.



Так, Станислав Наумов (ЛДПР) подчеркнул важность квалифицированной оценки высказываний на предмет того, являются ли они пропагандой, и спросил, как авторы предполагают решить проблемы экспертизы. Александр Хинштейн заверил, что опыт такой работы уже есть, учитывая, что почти десять лет действует ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.



Общественные и культурные деятели о том, сталкивались ли они с пропагандой ЛГБТ

Виктор Соболев (КПРФ) выразил убеждение, что предложенное наказание - слишком мягкое и не соответствует "той сложившейся обстановке, которая сегодня у нас есть в мире и в России". На это господин Хинштейн ответил, что "глупо было бы запрещать ЛГБТ как явление, потому что нравится вам это или нет, но оно существует", и задача депутатов - "остановить пропаганду, а не вывести во двор и расстрелять".



Наконец, Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду") вслед за Всемирным русским народным собором предложил "другую трактовку - запрет демонстрации и пропаганды содомии". Но докладчик на это заметил, что депутаты пишут не литературные произведения, а законы.



Спикер Володин, резюмируя рассмотрение проектов, констатировал, что Россия "борется с грехом, содомией и тьмой", и на всякий случай спросил, есть ли в зале те, кто против и хотел бы выступить. Но таковых, естественно, не нашлось.



В итоге за две инициативы проголосовали 405 и 400 депутатов соответственно (при списочном составе Думы в 450 человек), против и воздержавшихся не было.



Мария Макутина

27.10.22