Россию и Китай вписали в оборонную стратегию. Пентагон опубликовал программный для США документ

09:53 29.10.2022 28.10.2022,



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Пентагон обнародовал новую Оборонную стратегию США, которая, по сути, стала продолжением опубликованной Белым домом двумя неделями ранее Стратегии национальной безопасности. В документе оборонного ведомства главными угрозами названы усиливающийся Китай и "все еще" опасная Россия. При этом, несмотря на конфликт с обеими державами, который угрожает перейти в горячую фазу, в Вашингтоне не отказываются от дипломатии, например, в таких вопросах, как ядерное сдерживание.



В четверг Пентагон опубликовал Оборонную стратегию США (.pdf), которая последовала за Стратегией национальной безопасности, обнародованной Белым домом двумя неделями ранее. Оборонная стратегия направлена на то, чтобы прояснить, как именно будут достигаться цели, указанные в Стратегии нацбезопасности: "от защиты американского народа до обеспечения глобальной безопасности, использования новых стратегических возможностей, а также реализации и защиты демократических ценностей".



Документ военного ведомства состоит из трех частей: собственно Оборонной стратегии, Обзора ядерных вооружений и Обзора противоракетной обороны.



Как и в Стратегии нацбезопасности, главными угрозами названы Китай и Россия, которые, по версии Пентагона, сейчас даже опаснее террористических угроз.



Китай в стратегии называется "самым главным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия". К такому выводу в Пентагоне пришли, "основываясь на все более агрессивных действиях КНР по переделу Индо-Тихоокеанского региона и международной системы в соответствии со своими авторитарными устремлениями". Беспокойство ведомства вызвали и "четко заявленные намерения КНР в части быстрой модернизации и расширения ее вооруженных сил".



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Предотвращать угрозу от усиливающегося соперника в оборонном ведомстве США планируют через "расширяющуюся сеть союзников и партнеров" в регионе, а также посредством создания "устойчивой архитектуры безопасности", которая будет обеспечивать "свободный и открытый региональный порядок и сдерживать попытки разрешить конфликты силой".



Ведущими партнерами в регионе названы, например, участники формата "тихоокеанской четверки" (помимо США это Япония, Австралия и Индия). С Индией обещают усиливать "партнерство для повышения ее способности сдерживать агрессию КНР". С Австралией - "углублять союз за счет инвестиций в позиционирование, функциональную совместимость и расширение многостороннего сотрудничества". Преимущества будут также обеспечены "за счет передового технологического сотрудничества". С Японией взаимодействие будет укрепляться "с помощью более комплексного согласования стратегического планирования и приоритетов". Другим важным союзом в документе называется AUKUS (трехсторонний формат Австралия-США-Великобритания).



Одним из приоритетов США в регионе также названо поддержание обороноспособности Тайваня из-за возрастающей угрозы со стороны Китая решить вопрос с ним силовым путем.



При этом в документе подчеркивается, что Соединенными Штатами эта цель будет достигаться исключительно в соответствии с политикой "одного Китая".



Хотя в Пентагоне пообещали "фокусироваться на КНР", это не означает, что в ведомстве не будут отвечать на "острую" угрозу со стороны России, связанную с ситуацией на Украине. Для этого, как сообщается, сотрудничество в Европе будет укрепляться с партнерами по НАТО и другими союзниками, дабы "обеспечить лидерство США, расширить ключевые возможности и углубить функциональную совместимость".



Среди возможных вызовов со стороны России в Пентагоне упоминают ядерные информационные, кибер- и космические угрозы в адрес США и союзников, угрозы применения химического и биологического оружия и крылатых ракет повышенной дальности, а также другие широкие "возможности и методы, включенные в общую стратегию" РФ.



При этом в оборонном ведомстве США констатируют, что, несмотря на "не совпадающие во многом интересы и историческое недоверие", политическое и военное сотрудничество КНР и России продолжает расширяться".



И это сотрудничество вполне может создать "глобальные дилеммы" для США, признают в Пентагоне.



Китаю и России отдается и главное место в двух других частях документа, где обсуждаются ядерное сдерживание и противоракетная оборона. Угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана носят умеренный характер. Последний, по версии Пентагона, не нацелен в данный момент на создание ядерного оружия.



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В глобальном смысле доктрина США по применению ядерного оружия не поменялась, хотя президент Джо Байден и предлагал варианты сделать ее более прозрачной. В частности, год назад, согласно Politico, рассматривался вариант фиксации на бумаге тезиса о "неиспользовании первыми" ядерного оружия, а также объявление того, что "единственной целью" ядерного арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта.



Однако в документе Пентагона отмечается: после проведения "тщательного анализа широкого спектра вариантов ядерной декларативной политики, включая запрет на использование первыми и тезис о "единственной цели"", военные пришли к выводу: эти подходы приведут к "неприемлемому уровню риска в свете ряда неядерных возможностей, разрабатываемых и развертываемых конкурентами". Поэтому, как отмечается, изменение доктрины сейчас "может нанести стратегический ущерб Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам".



В документе, однако, утверждается, что порог применения ядерного оружия США по-прежнему очень высок и беспокоиться миру (по крайней мере на их счет) не о чем.



В свете происходящего обострения конфликта с Китаем и Россией США, как ни странно, не отказались от политики сокращения своего ядерного арсенала (этот процесс был поставлен на паузу экс-президентом Дональдом Трампом). Администрация Джо Байдена подтвердила, что отменит слишком затратную программу разработки крылатых ракет морского базирования с ядерным вооружением (SLCM-N). Программа была запущена при администрации президента Дональда Трампа в 2018 году. Высокопоставленные военные ранее публично рекомендовали сохранить ее. Но отказ от разработки позволит президенту Джо Байдену ответить на призывы коллег-демократов сократить ядерный арсенал Америки, не жертвуя при этом основными компонентами ее ядерной "триады". Текущая администрация намерена также вывести из своего арсенала самый мощный ядерный боезаряд США - гравитационную бомбу B83–1.



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Такой шаг вызвал у многих военных экспертов недоумение. Тем более что, как сообщается в документе, "к 2030-м годам США впервые в своей истории столкнутся с двумя крупными ядерными державами, которые являются как стратегическими конкурентами, так и потенциальными противниками". По мнению ряда западных аналитиков, США "слишком далеко" зашли в своем стремлении отмены политики Дональда Трампа, что может послать неверные сигналы Кремлю. Глава Пентагона Ллойд Остин, общаясь с журналистами в четверг, на это ответил, что у США "много возможностей" и это сокращение вряд ли можно расценивать как неверный "сигнал Путину".



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Другая важная деталь: США намерены продолжать поддерживать дипломатическое взаимодействие в вопросе взаимного сдерживания. И заявили об открытости к таким переговорам и с Россией, и с Китаем. В частности, они намерены продолжать выполнять СНВ-3 и проверять на соответствие ему Россию. Соединенные Штаты также готовы "оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3", заверяют в оборонном ведомстве. И подчеркивают, что их "приоритеты включают содействие прозрачности и взаимному снижению рисков, инициативы, которые ограничивают дестабилизирующие системы или позиции и снижают вероятность просчета".



Екатерина Мур, Вашингтон Источник - Коммерсантъ

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