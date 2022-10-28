Сменил гавань. На сторону укров перебежал уволенный за дебош в аэропорту экс-губернатор Севастополя Овсянников

11:20 29.10.2022

Экс-губернатор Севастополя собрался повторить финт Ксении Собчак

28.10.2022 Севастополь



Любовь Смирнова.



Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников добился в суде Европейского союза отмены персональных санкций, которые мешали ему вести бизнес в ЕС и регистрировать компании в офшоре.



На борьбу за отказ от русского Севастополя у бывшего губернатора ушло два года – столько же, сколько он пребывал в должности, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников добился в суде Европейского союза отмены персональных санкций, которые мешали...



Овсянников ушел со своего поста в 2019 году, оставив Севастополю о себе на память долгострои и сорванные проекты ФЦП. На посту заместителя министра промышленности и торговли, куда он перешел из губернаторского кресла, Овсянников долго не продержался – за непотребное поведение в аэропорту Ижевска весной 2020 года он потерял и должность, и партбилет в ЕР. Единственное, что оставалось бывшему чиновнику, заняться бизнесом, но в этом ему препоном стали санкции ЕС, полагавшиеся к должности губернатора Севастополя. За их отменой пришлось идти в суд, и как не хотел Овсянников сохранить в тайне весь процесс, ему в этом отказали – если собрался предавать Родину, то делать это надо публично.



Защита экс-губернатора доказала, что с политикой тот завязал, а все публичные высказывания о русском статусе Севастополя и Крыма – не более, чем положенная по должности риторика. Овсянников дал честное слово, что активно поддерживать или осуществлять действия или политику, компрометирующие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины не будет, суд ему поверил и санкции отменил.



"Я читал материалы дела, которое рассматривалось в Европейском суде. Хочу отметить несколько моментов. При рассмотрении Дмитрий Овсянников пытался избежать публичности, очевидно, понимая, какой резонанс на Родине вызовут его попытки получить прощение от недружественных государств. Его адвокаты заявили ходатайство об анонимном рассмотрении дела, однако суд его отклонил.



Благодаря этому мы и смогли узнать детали этого иска, – прокомментировал судебное дело "ПолитНавигатору" депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. – Линия защиты построена на том, что в определенный период Овсянников был госслужащим и делал публичные заявления, направленные на дестабилизацию Украины и нарушение ее территориальной целостности, именно как должностное лицо – губернатор Севастополя, однако это было давно, да и сами заявления были необходимы лишь для работы на этой должности.



Сейчас, как утверждается в иске, он живет в Москве, а не в Крыму и никакого отношения к госслужбе не имеет – поэтому и просит снять санкции и позволить ему заниматься бизнесом в странах ЕС и владеть там имуществом".



По мнению севастопольского депутата, уйти в частную жизнь бизнесмена у Овсянникова вряд ли получится. По крайней мере, до тех пор, пока на слуху будут его "громкие" дела в Севастополе, по которым срок давности еще не истек.



"Именно в период работы команды Овсянникова в Севастополе был обанкрочен ГУП "Городской автозаправочный комплекс". В данный момент Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении из городской собственности объектов ГУП, правительство города (потерпевшая сторона) оценивает ущерб в более чем 70 миллионов рублей. Уверен, что много информации о процедуре банкротства следствию могли бы сообщить члены команды Овсянникова Илья Пономарев и Рустем Зайнуллин, – отметил Пархоменко. – Также напомню о пропаже аванса на строительство "Южных" очистных сооружений в размере более 2 миллиардов рублей – по этому делу нашли виновных, однако их "калибр" вызывает вопросы. Ну не может начальник отдела завизировать такие авансы! Стройка не сдана до сих пор, бюджет страны выделял деньги на нее второй раз.



Также есть целый ряд объектов, по которым правительство Овсянникова щедро раздавало авансы в конце года, чтобы улучшить показатели исполнения бюджета. Это "опережающее проектирование" потом приходилось переделывать из-за низкого качества документации: это снова затраты бюджета, срыв сроков".



Депутат напомнил, что именно при Овсянникове больше 1 миллиарда рублей ушло на ремонт парка Победы, половина из которых – на циклопические фонтаны. Под видом реконструкции у парка отрезали часть территории, которую теперь пытаются застроить.



"В общем, можно сказать, что санкции в отношении данного экс-чиновника, наверное, нужно было вводить здесь, в России – за низкие результаты хозяйственной деятельности. Надеюсь, что попытки Овсянникова найти прощение за рубежом вновь привлекут внимание общественности и власти к севастопольскому этапу его биографии, и это произойдет до того, как закончатся сроки давности, предусмотренные УК РФ", – заключил Пархоменко.