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|Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!
13:01 29.10.2022
ВС РФ начали наступление в Донбассе
Сергей Сторожев
Идет движение к Угледару
По сообщениям военкоров, на Угледарском направлении подразделения ВС РФ перешли в наступление в направлении Павловки. Колонны союзных сил поддерживает авиация: вертолеты Ка-52, самолеты Су-25 и Су-34 активно работают по скоплениям противника.
Известно об уничтожении вражеских частей, которые выдвинулись навстречу ВС РФ. Артиллерия всех видов ведет бесперебойный огонь по новой линии обороны ВСУ, сообщается о колоссальных потерях врага.
Ранее Readovka писала
о том, что ВСУ готовы нанести удар по Херсонской области в любой момент.