Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!

13:01 29.10.2022

ВС РФ начали наступление в Донбассе

Сергей Сторожев

Идет движение к Угледару

По сообщениям военкоров, на Угледарском направлении подразделения ВС РФ перешли в наступление в направлении Павловки. Колонны союзных сил поддерживает авиация: вертолеты Ка-52, самолеты Су-25 и Су-34 активно работают по скоплениям противника.



Известно об уничтожении вражеских частей, которые выдвинулись навстречу ВС РФ. Артиллерия всех видов ведет бесперебойный огонь по новой линии обороны ВСУ, сообщается о колоссальных потерях врага.



Ранее Readovka писала

о том, что ВСУ готовы нанести удар по Херсонской области в любой момент.