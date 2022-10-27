Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу

16:41 29.10.2022

Михаил Рябов



Для России приобретает ключевую роль маршрут "Север – Юг" с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки.



Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов на форуме в Баку, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"В перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном", – сказал вице-премьер.



По его словам, к 2030 году ожидается рост объема российских грузов по коридору "Север – Юг" почти в два раза – с текущих 17 млн до 32 млн т.



Белоусов уточнил, что для этого нужно это развитие железнодорожной инфраструктуры, а также увеличение пропускной способности на российско-азербайджанской границе.



Сейчас она может пропускать до тысячи транспортных средств в сутки, к 2024 году этот показатель должен быть увеличен до 1,7 тысяч, а к 2026 году – то 3 тысяч транспортных средств.