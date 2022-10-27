Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров

16:54 29.10.2022

Артем Платина



Командиры приняли решение не обороняться, а нападать



Во вторник, 25 октября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением. Он написал в своем Telegram-канале, что теперь командиры будут только нападать, а не обороняться.



"Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение – не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут. И любите свою Родину! Не только на словах любите", – написал Рамзан Ахматович.



