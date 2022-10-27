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Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров
16:54 29.10.2022

Артем Платина

Командиры приняли решение не обороняться, а нападать

Во вторник, 25 октября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением. Он написал в своем Telegram-канале, что теперь командиры будут только нападать, а не обороняться.

"Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение – не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут. И любите свою Родину! Не только на словах любите", – написал Рамзан Ахматович.



Что такое "Джихад"?

Значение слова трактуется, как "священная война". Согласно "Корану", каждый мусульманин должен проявить усердие в утверждении защиты ислама. Верующий должен расходовать все силы и материальные средства, а в случае опасности – сразу подняться на вооруженную борьбу против врагов веры.

"Джихад" не может обходиться без ссылок на "Коран". В исламском праве, которое основано на священном писании и практике пророка Мухаммеда, есть ряд законов, которым должны подчиняться верующие во время военного "Джихада". Закон категорически запрещает убивать стариков, женщин и детей, а также священнослужителей и других мирных людей, которые не принимают своего участия в сражениях.

"Джихад" в Коране

Это понятие очень сложное и многогранное, общее обозначение трактуется как "усилие на пути Аллаха". Вместе с деятельностью пророка Мухаммеда, цели "Джихада" и само его понятие претерпевали изменения. В изначальном смысле священное писание "Коран" и идеи пророка Мухаммеда основаны на мирных и базовых аспектах. Классическая теория понятия в Исламе понимается как "борьба", причем борьба социальными и духовными пороками.

Какие "Джихады бывают"?

Самый первый – "Джихад сердца", то есть, база и основа, борьба со своими духовными и социальными пороками. Искренне считается, что человек сначала должен побороть все свои греховные побуждения, к ним относятся пороки, страсти.

Как только человек смог справиться с основой "Джихада сердца", ему позволительно приступить к "Джихаду языка". На этой ступени правоверный может призывать других к совершенству, обращаться к ним, чтобы люди становились лучше. Однако для этого человеку самому нужно пройти "Джихад сердца", сообщает портал Postnauka.

Третий уровень – "Джихад руки". Правоверный мусульманин после борьбы со своими пороками, призыву других людей к совершенствованию может начинать действовать. Он имеет право не только говорить, но и пресекать какие-то нарушения.

Самой последней ступенью считается "Джихад меча". Его применяют только в том случае, когда перестают работать другие варианты. В "Джихаде меча" можно применять насилие. Стоит отметить, что тут тоже не все так просто. В "Джихаде меча" есть масса различных интерпретаций среди мусульман: когда он должен применяться, условия наступления, методы, цели и задачи. Простыми словами, "Джихаду" свойственна "многоступенчатость". Мусульманин не может просто взять оружие, а потом совершить вооруженный "Джихад".

Кто может объявить "Джихад"?

Он объявляется только руководством страны после консультации с мусульманскими учеными. Никто другой не имеет права мобилизовать людей на военную службу. В Хадисе Пророка говорится:

"Когда объявляют мобилизацию, отправляйтесь в поход", – сказано в писании.

Вооруженный "Джихад" допускается только для защиты Родины, а также освобождения родной земли от агрессора, нанесения упреждающего удара по врагу, который готовится к войне.

В чем отличие "Джихада" от "Газавата"?

В далеком 1784 году шейх Мансур объявил "Газават" России. Через семь лет он умер в заточении. В чем же его отличие от "Джихада"?

Оба термина обозначают священную войну. Однако в термине "Джихад" превалирует ежедневное усердие мусульманина во всех сферах жизни, включая обучение, распространение ислама, участие в войне. "Газават" направлен на "боевой поход", "сражение" и "боевую операцию".

Кто такие правоверные мусульмане?

По-другому их называют "Мумин", с арабского языка это означает верующий, правоверный. Исламский термин, обозначающий искреннее уверование в Аллаха. Вера становится смыслом его существования, она охватывает все помыслы и поступки мусульманина.

Есть железное правило, в случае, если люди другой веры не враждуют, с ними необходимо жить в мире. Когда человек проявляет миролюбие, ему нужно ответить тем же. История знает множество примеров, когда мусульмане по-добрососедски жили с людьми другой веры. В обычном, светском обществе, нет никаких религиозных рамок, нет земли мусульман или православных.

Источник - Readovka
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