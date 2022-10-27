"Великая" норвежка-лыжница Йохауг призналась, что сидела на допинге и об этом знала Норвежская федерация

17:59 29.10.2022

Норвегия расписалась во вранье. Великую Йохауг заставляли скрывать допинг

Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Тереза Йохауг выдала сенсационное заявление. После этого Норвегию было бы правильно отстранить от спорта на несколько лет. С Россией ведь так и поступили.



Смешные объяснения Йохауг

Октябрь 2016 года. На тот момент многократная чемпионка мира и победительница Олимпиады готовится к новому сезону. Однако 13 октября приходит новость, которая шокировала всех. Стало известно, что допинг-проба норвежской спортсменки дала положительный результат на анаболический стероид. Он запрещен Всемирный антидопинговым агентством (WADA).



Тереза собрала пресс-конференцию, где выдала шикарное объяснение. Она заявила, что просто использовала мазь для губ, в состав которой входят найденные вещества. Получается, речь шла о специальной помаде, что вызывало смех в спортивных кругах.



Однако какой-то большой ненависти к Йохауг никто не проявил. Как будто обычное дело. Подумаешь, ведущая лыжница планеты попалась на допинге и глупо отмазывается. Народ хлопает и верит бедняжке.



Напомним, что в тот же временной период "поймали" другого норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю. Стоило бы говорить о системном применении запрещенных препаратов в сборной Норвегии. Однако все были слишком сконцентрированы на российских спортсменах и их дисквалификациях. Причем, если в случае с россиянами, прямых доказательств не нашли, то тут все было.



Вернулась как ни в чем не бывало

Шли длительные дискуссии относительно того, на какой срок нужно ее дисквалифицировать. Сначала хотели отстранить до Олимпийских игр в Пхенчхане. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне оспорил решение Норвежского антидопингового агентства и увеличил дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев. Олимпиаду 2018 года она пропустила.



Можно было ожидать, что после окончания отстранения Терезу не слишком радушно встретят в лыжной семье. Достаточно вспомнить, какой негатив вылился в сторону российских биатлонистов. Однако Йохауг вернулась спокойно. Как будто ничего не произошло.



Появлялись какие-то отдельные язвительные комментарии, но глобально норвежку с радостью приняли обратно. Она продолжила выигрывать один турнир за другим, причем делала это с какими-то космическими отрывами. В последние годы ей бросала вызов наша Наталья Непряева, но даже россиянка зачастую не могла угнаться за Терезой.



Где наказание?

После Олимпиады в Пекине Йохауг завершила карьеру и в своей книге рассказала немало интересного. В частности, она призналась, что Норвежская лыжная ассоциация перед стартом сезона-2016/17 советовала ей не обнародовать информацию о положительном результате допинг-теста.



"Я не могла сидеть и делать вид, что ничего не произошло, говоря о своих целях на предстоящий сезон. Тогда они предложили мне придумать объяснение, почему меня не будет на этом мероприятии. Посоветовали сказать, что плохо себя чувствую, подразумевая болезнь. Я едва могла поверить своим ушам. Неужели Норвежская лыжная ассоциация предложила мне сделать вид, что ничего не произошло, чтобы не мешать планам конференции? Неужели они забыли о деле (Мартина) Сундбю и продолжающемся расследовании в комитете по астме?" - приводятся слова Йохауг из биографической книги "Вся история", фрагмент которой цитирует VG.



Получается, Норвегия расписалась во вранье, заставляя свою лучшую лыжницу скрывать допинг. Йохауг, сама того не желая, вскрыла большие проблемы норвежского спорта. Если там руководители намеренно покрывают человека, принимавшего запрещенные препараты, значит дело дрянь.



Но где же МОК и WADA? У России отобрали флаг и гимн за похожие нарушения, да еще и с менее очевидной доказательной базой. К сожалению, на вопрос, отстранят ли теперь Норвегию от участия в международных соревнованиях, вы можете ответить сами. Все останутся на своих местах.



Александр Говоров