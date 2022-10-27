Россия вышла из мутно-предательской "зерновой сделки" с Западом

18:22 29.10.2022

Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.



"С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении.



Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.