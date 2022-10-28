|Жуткий хэллоуин в Сеуле - в молодежной давке погибло 150 человек
21:55 29.10.2022
Число погибших в давке на Хэллоуин в Южной Корее возросло до 120
По последним данным властей Южной Корее, жертвами давки, случившейся в субботу вечером в центре Сеула, стали не менее 120 человек.
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание. Десятки человек пожаловались на удушье, более 50 потеряли сознание из-за проблем с сердцем - им потребовалась экстренная реанимация, которую проводили прямо на улице.
По некоторым данным, причиной давки стало появление в модном районе некоей звезды K-pop - популярного в Южной Корее направления поп-музыки.
Местные СМИ сообщают, что около 70 тел погибших уже увезли в морги, порядка полусотни забрали с улицы в ближайший спортзал, где предстоит процедура опознания.
Марта Петрова
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Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы.