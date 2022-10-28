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РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
22:14 29.10.2022

СМИ: командующего группировкой войск "Центр" генерала Лапина сняли с должности

Командующего группировкой российских войск "Центр" в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный".

Данную новость подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением. Издание направило запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Однако источник URA.RU в Минобороны сообщил, что на самом деле Лапин взял трехнедельный отпуск. Во время отпуска он планирует подлечиться, а затем вернуться в строй.

Другой собеседник издания заявил, что генерал написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина.

Источник - URA.RU
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