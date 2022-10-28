РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин

|22:07 Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами
21:20 Протесты в Иране охватили все 31 провинции
20:43 Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:09 На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева
17:39 Кто и как готовится сбивать спутники Starlink
16:47 О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36 Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет
16:31 Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41 В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39 Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36 Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34 Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина
15:32 Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33 Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
14:32 Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:30 Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев
11:36 Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28 Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18 КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06 КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55 Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51 Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49 Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев
08:20 Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24 Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35 Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15 В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14 Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
|РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
22:14 29.10.2022
СМИ: командующего группировкой войск "Центр" генерала Лапина сняли с должности
Командующего группировкой российских войск "Центр" в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный".
Данную новость подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением. Издание направило запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Однако источник URA.RU в Минобороны сообщил, что на самом деле Лапин взял трехнедельный отпуск. Во время отпуска он планирует подлечиться, а затем вернуться в строй.
Другой собеседник издания заявил, что генерал написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина.