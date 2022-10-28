СМИ Кыргызстана потребовали от властей прекратить "кампанию по дискредитации журналистов"

22:36 29.10.2022

28.10.22



Основатели и главные редакторы ведущих СМИ Кыргызстана обратились 28 октября к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, Жогорку Кенешу (парламенту страны), председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву, министру внутренних дел Улану Ниязбекову, министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбеку Максутову.



Текст обращения публикует, в частности, издание Kaktus.



"В Кыргызстане в последнее время наблюдается беспрецедентное давление на независимых журналистов и СМИ: заводятся уголовные дела, ограничивается доступ к информации, инициируются и принимаются законы, ограничивающие свободу слова, - говорится в обращении".



"Налицо организованная и спланированная кампания по дискредитации журналистов. Инициируются митинги и сборы подписей с требованием закрыть независимые СМИ. На акциях звучат открытые угрозы сжечь редакции и применить другие незаконные методы воздействия на представителей прессы, при этом правоохранительные органы не реагируют на такие факты.

Администрацией президента разработан и вынесен на общественные обсуждения проект нового Закона "О СМИ". Он на 96% скопирован с аналогичного закона Российской Федерации. При этом некоторые нормы даже ужесточены. Юристы медиаорганизаций предостерегают - если документ примут в том виде, в каком он представлен сейчас, то со свободой слова сначала для СМИ, а потом и для блогеров и интернет-пользователей Кыргызстан может распрощаться.



Министерство культуры стало применять принятый с нарушениями год назад Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации", инициированный Гульшат Асылбаевой. Как отмечают юристы, этот закон является "драконовским", потому что содержит чрезвычайно широкие размытые формулировки и несправедливые нормы, которые позволяют уполномоченному органу, то есть Министерству культуры, произвольно блокировать независимые СМИ без законного судебного решения, без каких-либо состязательных разбирательств по установлению истины. Под его действие уже попали три СМИ - Respublica, 24.kg и Azattyk Media (кыргызская служба Радио Свобода, признанного в РФ СМИ-иноагентом).



Имеется информация о том, что в ближайшее время блокировке также могут быть подвергнуты еще как минимум три известных независимых интернет-ресурса - Kaktus.media, Kloop.kg и Factcheck.kg", - пишут авторы обращения.



Основатели и главные редакторы СМИ Кыргызстана попросили главу государства Садыра Жапарова встретиться с ними без участия его пресс-службы и чиновников администрации президента.



Также представители СМИ предложили руководству страны:



Отозвать решение о блокировке сайта "Азаттык".



Приостановить рассмотрение жалоб и блокировку остальных СМИ.



Прекратить необоснованные и незаконные уголовные дела в отношении журналистов.



Отозвать проект нового Закона "О СМИ".



Создать рабочую группу с участием делегированного медиасообщества (Независимый союз журналистов, ОО "Журналисты" и ведущие редакции) для обсуждения законодательства о СМИ.



Жогорку Кенешу: рассмотреть предлагаемые депутатами Жанаром Акаевым, Адаханом Мадумаровым, Эльмурзой Сатыбалдиевым, Гулей Кожокуловой, Дастаном Бекешевым, Сеидом Атамбаевым и Чингизом Айдарбековым поправки в закон экс-депутата Гульшат Асылбаевой "О защите от недостоверной (ложной) информации".



Под обращением подписались:



Дина Маслова, руководитель ОФ "ПроМедиа Плюс" (учредитель Kaktus.media, Kaktus.kg, Bilesinbi.kg).Махинур Ниязова, шеф-редактор ИА "24.kg".



Айзада Касмалиева, редактор "Азаттык Медиа".



Анна Капушенко, Kloop.kg.



Али Токтакунов, руководитель MediaHub.



Болот Темиров, руководитель TemirovLive.



Нургуль Абдыкеримова, директор ОФ "Центр Медиа Развития" (учредитель Faсtcheck.kg).



Таалай Дуйшенбиев, "Арча Медиа", "Некст ТВ".



Кайыргуль Урумканова, руководитель Govori.TV.



Жаныбек Деркембаев, генеральный директор ТРК "Т-Медиа групп".



Дильбар Алимова, редактор издания "ПолитКлиника".



Семетей Аманбеков, руководитель Bulak.kg.



Гладис Темирчиева, руководитель Vesti.kg.



Лейла Саралаева, руководитель "Новые лица".



Равшан Личаню, генпродюсер TV1.kg.



Дмитрий Ложников, главный редактор "Апрель".



Ярослав Тартыков, редактор Factcheck.kg.



Нуржамал Джанибекова, главный редактор "Башта".



Олжобай Шакир, редактор "Айт Айт Десе".



Азамат Ишенбеков, редактор "Айт Айт Десе".



Улан Үсөйүн, "Баштан Башта".



Нурдин Дуйшенбеков, председатель ОО "Журналисты".



Тамара Валиева, председатель Платформы действий медиа Кыргызстана.



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Редакции всех СМИ, выступивших подписантами обращения, утром 28 октября в знак протеста против политики государства прекратили на три часа публикацию новостей и правительственных пресс-релизов.



О том, что власти Кыргызстана активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне недавнего подавления свободы выражения мнений, заявила сегодня и международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч.