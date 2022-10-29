Украинский журналист Дмитрий Гордон опроверг свои слова о связи Узбекистана с иранскими дронами

00:28 30.10.2022

29.10.22



Дмитрий Гордон первый справа. Кадр из программы "Бацман"

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом) заявил, что во время разговора об иранских дронах ошибочно назвал в качестве одной из стран, где они собираются, Узбекистан.



"На самом деле я имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан. А язык мой произнес слово – Узбекистан", - пояснил Гордон в эфире программы "Бацман" (см. на 31:30).



Отметив, что в Узбекистане действительно есть завод по производству беспилотников, журналист заявил, что "нет никаких подтверждений, что он связан с Ираном". Он попросил власти Таджикистана опровергнуть информацию о том, что в их стране производят иранские БПЛА, если она не соответствует действительности.



"Что касается Узбекистана. Я хочу еще раз повторить. Я ни в коем случае не хочу бросить тень на государство Узбекистан. Что уж говорить об узбеках и гражданах Узбекистана, которых я искренне уважаю и люблю. Это край, который славится гостеприимством, своей теплотой, радушием, край, приютивший огромное количество украинцев в годы Второй мировой войны. Я с большой любовью хочу повторить, что Узбекистан не имеет никакого отношения к информации, которую я обнародовал о том, что там якобы производятся иранские дроны", – отметил Гордон. Он поблагодарил узбекистанцев за неравнодушие к трагедии Украины и за поддержку.

Слова о том, что иранские дроны производятся в Узбекистане, прозвучали в ходе интервью Гордона с российско-израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным 26 октября. На это утверждение обратил внимание заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Алишер Кадыров. Политик призвал МИД и Минобороны Узбекистана "официально опровергнуть эту клевету и заставить Гордона принести извинения".



На следующий день в Гособоронпроме официально заявили, что "Узбекистан не производил и не производит вооружение и военную технику совместно с иранской стороной". МИД республики обратился к властям Украины с просьбой не допускать в украинских СМИ безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям.



О запуске в Таджикистане предприятия по производству иранских беспилотников сообщалось в мае текущего года. Производственную линию открыли при участии начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери. В 2021 году было заявлено о том, что Душанбе и Тегеран создадут совместный оборонный комитет, который будет заниматься поставками из Ирана в Таджикистан продукции военного назначения.



Производство дронов в Узбекистане началось в январе текущего года при Гособоронпроме. Здесь выпускают БПЛА Lochin ("Сокол") местной разработки.