Аркадаг проведет достойный Книги рекордов Гиннесса семинар... по бахчеводству

00:30 30.10.2022

28.10.22

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта hronikatm.com

В центре Ахалского велаята (области) Туркменистана состоится масштабный семинар "Органическое бахчеводство и его вклад в экологию". По задумке организаторов, в частности председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (Народного совета - верхней палаты парламента) республики Гурбангулы Бердымухамедова, мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Turkmenportal со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан",



Семинар пройдет под открытым небом, в нем примут участие 500 специалистов по экологии, которые прибыли в Ашхабад для установления рекорда. По словам советника по организации Всемирных рекордов Айдына Туркгуджи, выбор для установления рекорда не случаен, так как "своеобразие природы Ахала, развиваемое здесь земледелие, садоводство красноречиво свидетельствуют об экологическом благополучии региона".



В Туркменистане установили более десяти рекордов, которые вошли в Книгу Гиннесса. В 2018 году в нее попал конь Аркадага, когда встал на дыбы и прошел десять метров за четыре секунды. В том же году в Книгу рекордов был внесен "Самый массовый урок велосипедного спорта".



В июне 2019 года в Олимпийском городке Ашхабада прошел самый продолжительный велосипедный парад по одной линии с участием 2019 велосипедистов. В августе того же года в городе Туркменбаши состоялся "Крупнейший урок экологии", в котором приняли участие три тысячи человек.



Также в Книгу рекордов в разное время были внесены самые высокие флагшток и центр телерадиовещания, культурно-развлекательный центр, фонтанный комплекс "Огузхан и сыновья" и несколько других архитектурных построек.