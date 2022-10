Отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху

Сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда омрачают новые факторы



Кирилл Сенин



Отношения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, для которых королевство до недавнего времени считалось одним из ключевых союзников на Ближнем Востоке, продолжают развиваться по нисходящей. Не успели в Вашингтоне оправиться после решения ОПЕК+, которая решила сократить добычу нефти на фоне почти рекордно высоких цен на американских АЗС, как в прессу попали новые, весьма обидные для Белого дома и его нынешнего хозяина подробности истинного отношения Эр-Рияда к политическому руководству США. Каковы причины и потенциальные последствия полного разлада отношений двух государств - в материале "Известий".



Раскол в отношениях между США и Саудовской Аравией, обнажившийся после неожиданного и крайне неудобного для Вашингтона решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в начале октября, похоже, продолжает увеличиваться. На днях американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве сообщила о том, что в приватных разговорах наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель королевства, откровенно потешается над 79-летним американским президентом Джо Байденом, высмеивая его публичные проколы (коих в последнее время становится все больше) и высказывает сомнения относительно его психического здоровья. Бин Салман "говорил советникам, что не был впечатлен Байденом еще с тех времен, когда тот был вице-президентом, и предпочитал иметь дело с ныне бывшим президентом Трампом", писало издание.



Саудовское руководство поспешило опровергнуть опубликованную WSJ информацию. Как заявил глава МИД королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд, "утверждения, сделанные анонимными источниками, являются абсолютно ложными". Впрочем, как говорится, осадочек остался.



Арабский "сюрприз"



В любом случае ключевым раздражителем для Вашингтона стало принятое в начале октября ОПЕК+ решение о сокращении объемов добычи нефти максимум на 2 млн баррелей в сутки. Белый дом данный шаг воспринял в штыки - уровень цен на бензин в США хоть и отошел от летних рекордных максимумов, но все еще очень высок, что Байдену и демократам в целом крайне невыгодно в свете ноябрьских промежуточных выборов в конгресс (социологи уже прочат правящей партии потерю контроля как минимум в его нижней палате).



Судя по всему, решение ОПЕК+ застало Соединенные Штаты врасплох, что сделало этот "сюрприз" еще более неприятным для Вашингтона. Во всяком случае, как пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, в ходе летнего визита Байдена в Эр-Рияд стороны договорились, что Саудовская Аравия обеспечит увеличение объема поставок углеводородов на мировой рынок. За счет этого США рассчитывали достичь сразу несколько целей, в том числе обеспечить стабилизацию цен на топливо в рознице и насолить России, лишив ее дополнительных доходов от продажи нефти на фоне предполагавшегося снижения рынка. Однако, по данным NYT, секретная сделка была сорвана по инициативе королевства (хотя там утверждают, что решение о сокращении добычи имеет сугубо экономическую, а не политическую подоплеку).



Оставить без "щита"



В итоге американская сторона сильно обиделась на своих саудовских партнеров - на Капитолийском холме активно заговорили о приостановке поставок вооружений Эр-Рияду и выводе из королевства американского воинского контингента, а также систем противоракетной обороны - комплексов Patriot и THAAD. Такой шаг призван лишить саудовцев оборонительного щита, однако отношение к данным радикальным мерам со стороны ВПК Соединенных Штатов (а стало быть, и десятков тысяч избирателей, занятых в этой сфере) вряд ли будет слишком приятным для Байдена, рейтинги которого и так регулярно пробивают очередное дно. "Думаю, что отношения [США и Саудовской Аравии] находятся сейчас на самом низком уровне за всю свою историю. Доверия нет ни в Вашингтоне, ни в Эр-Рияде", - сказал в беседе с The Financial Times старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Эмиль Хокайем.



Впрочем, давить на Эр-Рияд в нынешней непростой внутриполитической и экономической ситуации Вашингтону явно не с руки. Белый дом, вполне возможно, попробует отыграть назад, провести работу по управлению ущербом, нанесенным двусторонним связям, и "на мягких лапах" вернуться к дружбе с королевством. Свидетельством того, что американская администрация решила попробовать именно такой подход, а не попытку прессинга, может служить заявление, сделанное 25 октября пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер: по ее словам, в Вашингтоне "обратили внимание", что уже после решения ОПЕК+ Саудовская Аравия "проголосовала против России в ООН" (имеется в виду резолюция о статусе четырех недавно вошедших в состав РФ регионов), а также "пообещала $4 млн на покрытие потребностей Украины на цели восстановления и гуманитарные нужды". Сумма, тем более для Эр-Рияда, по сути сугубо символическая, но и ее оказалось достаточно для того, чтобы пиарщики американского лидера использовали этот повод в очевидной надежде показать, что не все мосты еще сожжены.



Потеряли интерес



Аналитики говорят о давно тлеющем конфликте между США и Саудовской Аравией. И расхождение по вопросу нефтедобычи в данном случае является далеко не единственным. Раздражающими факторами в отношениях двух стран за десятилетия были, например, разногласия по поводу диалога Вашингтона с Израилем, американского вторжения в Ирак в 2003 году и участия Эр-Рияда в йеменском конфликте. Острыми моментами стали и участие саудовцев в теракте 11 сентября 2001 года, а также убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году - согласно докладу американской разведки, высшее руководство королевства имело к этому преступлению самое непосредственное отношение.



"Приблизительно после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов США начали постепенно терять интерес к арабской нефти и Ближнему Востоку в целом. Барак Обама взял курс на уход из Ирака и Афганистана, а параллельно с этим начал переговоры с Ираном и даже заключил с ним ядерную сделку - СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. - Ред.). Дональд Трамп вышел из СВПД, но в целом продолжил политику сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке", - напоминает доцент кафедры востоковедения МГИМО, эксперт РСМД Николай Сурков.



При этом действия Байдена, который сделал ставку на климатическую повестку и энергопереход, а значит, и на постепенный отказ от нефти, не могло быть встречено с восторгом в Эр-Рияде. А возобновление переговоров США с Ираном добавило огня в и без того непростые отношения с Саудовской Аравией. Ну и личную неприязнь тоже никто не отменял. Долгое время Байден не хотел встречаться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, у которого сложились довольно теплые отношения с Трампом.



По мнению Суркова, у королевства есть вполне объективные причины для недовольства. "Во-первых, саудовское руководство раздражает критика американцами военной кампании в Йемене. Во-вторых, Саудовская Аравия не может уступить американским требованиям об увеличении добычи нефти взамен российской, поскольку это обрушит рынок, а Мухаммеду бин Салману нужны средства для реализации амбициозной и крайне дорогостоящей программы "Видение-2030" по модернизации саудовской экономики и общества", - отмечает он.



Некоторые обозреватели указывают на то, что для американцев Ближний Восток перестал иметь прежнюю ценность и США решили сворачивать там свою активность. На этом фоне вполне логично, что Саудовская Аравия стремится к сотрудничеству, в том числе в сфере безопасности, с другими игроками - прежде всего с Россией и Китаем. Понятно, что движение Эр-Рияда в этом направлении не может понравиться Вашингтону - отсюда и разговоры законодателей о запрете на поставки оружия и выводе американского контингента и ПРО.



"Потеря рынка для американского ВПК"



Правда, не факт, что Вашингтон в итоге решится на столь радикальные меры. Политолог-американист Малек Дудаков напомнил, что, несмотря на "очень прохладные" отношения главы Белого дома с наследным принцем, в августе Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд. По мнению Дудакова, отказ Вашингтона продавать вооружения Эр-Риярду приведет к "краху нефтедолларовой системы". "За этим последует окончательная переориентация Саудовской Аравии на сближение с Россией и Китаем, а также дальнейший переход на вооружения этих стран. Это будет потеря большого рынка для американского ВПК, который также настроен против введения ограничений, связанных с экспортом оружия Эр-Рияду", - сказал эксперт.



Сурков, в свою очередь, обращает внимание на то, что направленные против королевства инициативы конгрессменов, а также нападки на Эр-Рияд в СМИ и соцсетях являются частью кампании по подрыву американо-саудовского партнерства. В саудовских СМИ встречается версия, что ее проводит новая леволиберальная политическая элита США, которая сделала американскую внешнюю политику слишком идеологизированной в ущерб стратегическим интересам.



"Готовы обсуждать проблемы"



Не исключено, что нынешний разлад может оказаться временным. Как указывает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отношения Эр-Рияда и Вашингтона ждут новые кризисы, однако страны нуждаются друг в друге, поэтому уровень охлаждения в диалоге имеет определенный предел.



"Саудовская Аравия - это один из крупнейших, если не самый крупный покупатель американского оружия. И, конечно, у саудитов есть многочисленные лоббистские институты, которые активно работают в Вашингтоне. Кроме того, при всей неоднозначности американских гарантий безопасности альтернатив у Саудовской Аравии не просматривается. Саудовская Аравия, как и другие арабские страны региона, является не производителем, а потребителем системы коллективной безопасности, и это, конечно, будет объективно привязывать Саудовскую Аравию к США", - полагает он.



Как считает Кортунов, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты продолжат работать вместе и искать тактические компромиссы, которые бы "предотвращали по-настоящему серьезный политический кризис в двусторонних отношениях". "В Эр-Рияде дают понять, что готовы напрямую обсуждать возникшие проблемы. Но для начала хотят, чтобы Вашингтон вернулся к рациональной политике, основанной на уважении к национальному суверенитету", - добавляет Сурков. В этом случае, уверен специалист, "можно будет обсуждать перезагрузку саудовско-американских отношений", основным содержанием которой должно стать "заключение формальных, обязывающих соглашений о сотрудничестве во всех ключевых сферах - военной, политической и экономической". Такой подход королевства "отражает трезвое, реалистичное понимание сложившейся ситуации саудовским истеблишментом", подчеркивает Сурков.



"Выйти из-под колпака США"



Впрочем, возможно, Соединенным Штатам и Саудовской Аравии помириться и не удастся. "В среднесрочной перспективе они ничего сделать не смогут, потому что для этого нет особых мотивов, то есть связи, скорее всего, порваны надолго, - полагает политолог Дмитрий Дробницкий. - Стратегически это невыправимая вещь". После нефтяного эмбарго в 70-х годах прошлого века и примирения двух стран между ними установились "патрон-клиентские отношения", в которых Эр-Рияду досталась роль "младшего союзника", отметил американист в беседе с "Известиями".



Но на сегодняшний день, продолжил он, ситуация слишком радикально меняется, и дело даже не в том, что "кто-то с кем-то поссорился, не в убийстве Хашокджи, не в демократии, не в правах женщин и даже не в нефти": просто правящие круги Саудовской Аравии знают, что "США теряют свою роль управляющего центра всего мира". В Эр-Рияде поняли, что "могут сближаться с Ираном, решать региональные проблемы без США, вести самостоятельную политику в рамках ОПЕК+" без оглядки на Вашингтон, отмечает Дробницкий. По его словам, саудовцы "понимают, что если они сейчас не выйдут из-под колпака США, то в новом безамериканском мире, который, несомненно, наступает, они окажутся не в состоянии создать свой собственный хаб в новом мире региональных центров". Источник - Известия

