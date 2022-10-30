 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.10.2022
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Осетрина второй свежести. РосОппозня в Польше
06:53 30.10.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 30.10.2022 |
В ожидании Лжедмитрия

Как стало известно, в польском городе Яблонне около Варшавы 4-7 ноября российские оппозиционеры проведут конгресс, на котором будет составлен план захвата власти в России.

На конгресс спешит публика, бывшая в употреблении: беглые чиновники и политики, находящиеся в розыске на родине, бывшие депутаты, люди прессы и просто праздношатающиеся, которые всегда пригодятся для заполнения зала. Пока что набирается более 50 участников, но с помощью невидимой руки западных фондов и шпионских контор может стать больше. Дело-то важное. Когда еще удастся в одно время и в одном месте собрать такую пеструю толпу ненавистников России.

Среди лиц, уже подавших заявку на то, чтобы "фигурировать", числятся бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, бывший адвокат Марк Фейгин, бывшие депутаты Геннадий Гудков и Аркадий Янковский, националист Алексей Барановский, проф. Елена Лукьянова, а также другие, которые предпочли скрыть свои имена.

Участники конгресса собираются не для пустой болтовни. Для начала они примут "декларацию конституционных принципов свободной России", которая, по их убеждению, должна стать краеугольным камнем новой конституции в будущем. Они предполагают наметить ключевые решения, которые должны быть приняты правительством "постпутинской России". В Яблонне также попробуют разработать план и принципы "национального сопротивления" внутри страны и за рубежом.

Алексей Барановский вообще утверждает, что после победы Украины (кто бы сомневался!) в России начнутся необратимые процессы. "Мы начинаем процесс создания альтернативных властей, которые смогут взять бразды правления в свои руки после падения Путина. В Варшаве мы сделаем первый шаг в этом направлении", – заявил этот деятель газете Rzeczpospolita.

Затем Остапа понесло: "В будущем у нас есть планы создать правительство в изгнании, которое будет просить признания у властей Украины и других стран Европы. Таким образом будет делегитимирован путинский режим".

Не отстает от него и родной папа Ильи Понамарева профессор Владимир Понамарев (бывший член правительства Касьянова): "Путина без русских не победить. Дело не только в защите украинских земель, но и в том, чтобы режим в России не выжил. Чтобы Кремль больше не мог проводить новые агрессии. Ситуация в России продолжает ухудшаться. У нас нет времени. Мы должны отбросить все собственные амбиции, объединиться и начать действовать", – говорит Пономарев-старший.

В общем, бросить все и в бой.

Неужели эти нелепые персонажи задумали повторить историю с польским походом на Московию начала XVII века? А почему бы и нет? Чем они совестливее и патриотичнее московской Семибоярщины, затащившей панов в столицу на правление Россией? Ничем. Тем более что теперь из-за спины панов выглядывают уши куда более хищного и коварного участника проекта.

Начнет этот участник накачивать конгресс разнообразными ресурсами и превратит его в голосистую и влиятельную силу, способную покуситься на попытку переворота. Технология давно отработана, были бы желающие. Только одна недоработка просматривается на текущий момент. Нет у конгресса своего Лжедмитрия, который поднял бы массы и сплотил их. Хоть и были "лжедмитрии" Смутного времени людьми ничтожными, но отведенную им роль сыграли, а у конгресса и таких ничтожных нет. Те, кто съезжаются в Яблонне торговать лицами, давно у российского народонаселения никакой популярностью не пользуются. Все относятся к разряду "осетрины второй свежести".

Хотя на днях в немецкой газете "Ди Цайт" появилось сенсационное объявление: Алла Пугачева будет участвовать в президентских выборах 2024 года. На полном серьезе! И примадонна этого не отрицает. Может быть, она и вправду решила отомстить родине за холодный душ, вылитый на нее после возвращения из Израиля? Поклонников у нее миллионы, на них можно опереться. А слова ей придумают специальные советники, которых сбежится толпа. Вот будет неповторимая история! Хотя почему неповторимая? Ведь существует убеждение, что история повторяется. Чаще всего в виде фарса.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667101980


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