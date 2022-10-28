Трибунал для России? - Максим Столетов

07:00 30.10.2022 Украина и коллективный Запад обвиняют российские власти в терроризме

Максим Столетов

28.10.2022



Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, сделал ряд заявлений о ядерной угрозе. В частности, он подчеркнул: "Запад стремится к ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток противостояния. Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно говорит, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ, сбрендили - там наши войска. Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного". Однако Вашингтон, Брюссель и Киев не только думают, но и поступают иначе. Даже вопреки инстинкту самосохранения, присущему любому живому существу.



В то же время тот же киевский режим готовит провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса на Украине, сообщили еще в конце сентября заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе украинские. Под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого проекта.



Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, где находятся урановые рудники, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить "грязную бомбу". Как заявил на брифинге начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, работы по ее созданию Украиной подходят к концу.



"Специалисты „Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса „Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем „сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сообщило 26 октября РИА Новости, ссылаясь на собственный информированный источник.



Эксперт пояснил, что муляж способен исполнить реальный пуск, так как он изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У". "После того, как муляж „собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты „Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - заявил собеседник агентства.



Взрыв маломощного ядерного заряда приведет к заражению десятков тысяч людей. Территории, где это произойдет, станут закрытыми зонами минимум на 30−50 лет. Характерная роза ветров нанесет основной удар по самой Украине, Молдове, Румынии, Греции. Достанется также Польше и Венгрии. Однако корпоративный Запад в очередной раз во всем обвиняет Россию.



Причем все предшествующее время западные чиновники и политики модерировали тезис о том, что Россия намерена применить на Украине тактическое ядерное оружие. В контексте этой идеи внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.



Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом. Такая реакция Вашингтона лишь подтвердила опасения о "грязной бомбе" Украины, заявили в российском МИДе, где считают, что после этого Запад захочет запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу".



Москве также известно о связях офиса президента Украины и Великобритании для получения технологии создания ядерного оружия. Британский след явно просматривается как в диверсиях против российского атомного объекта - Запорожской АЭС (ЗЭС), так и в других терактах на территориях ДНР, ЛНР и освобожденных российских территориях – Запорожской и Херсонской областях. Именно британские кураторы стоят за постоянными обстрелами Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать ядерную катастрофу. "Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в начале октября.



Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В то же время министр иностранных дел Эстонии Урмас Райнсалу поздравил украинские спецслужбы с "успешной операцией" на Крымском мосту. В Киеве радости просто не было предела. Таким образом, в очередной раз обнажилась античеловеческая сущность киевского режима. Но именно в этом контексте польский сенат одобрил резолюцию о признании российских властей "террористическим режимом".



Документ также осуждает действия России на Украине. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам. Как утверждается в самом законе, "Россию нужно победить и лишить ее возможности угрожать соседям". Стоит отметить, что в настоящее время Варшава не только осуждает действия Москвы в рамках Специальной военной операции, но и активно участвует в конфликте на стороне Киева. Глава Пентагона Ллойд Остин во время пятой встречи группы стран - доноров военной помощи Украине на немецкой авиабазе Рамштайн заявил, что Польша играет роль ключевого элемента усилий Запада по поддержке Киева и щедро предоставляет военные средства. За счет Евросоюза, заметим.



Напомним также, что разговоры о необходимости признать Россию спонсором терроризма активизировались на Западе после начала спецоперации РФ на Украине. Летом сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать российское государство спонсором терроризма, но в Белом доме не пошли тогда на этот шаг.



В МИД РФ предостерегли Вашингтон, что в случае такой меры дипотношения России и Соединенных Штатов могут быть разорваны. Но сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое якобы "поддерживает и осуществляет терроризм". После этого признать РФ государством, якобы "поддерживающим терроризм", решили в сейме Латвии. Затем парламент Эстонии осудил вхождение новых территорий в состав РФ и признал российский режим "террористическим". Более того, в документе Россия называется "самой большой угрозой миру". И это говорят те, чьи предки верой и правдой служили гитлеровскому режиму Германии и кто активно возрождает фашизм в Европе.



И нет ничего удивительного в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны.



16 октября руководители стран Прибалтики в совместном заявлении призвали ЕС сделать привлечение руководителей России к ответственности центральной задачей своей политики. Они считают, что надо поддержать Украину, которая настаивает на создании специального трибунала.



Таким образом, бесспорной стала консолидация поборников человеконенавистнических идей Бандеры* и Шухевича* со всем "цивилизованным миром", который спустя 75 лет вознамерился взять реванш над Россией за поражение во Второй мировой.



Свое мнение высказала и Германия, на совести которой две мировые войны и 27 млн смертей советских людей. Впрочем, какая у нее совесть, если только евреев было уничтожено более 6 млн! Ограниченные полномочия МУС не должны помешать ему преследовать Владимира Путина за конкретные военные преступления и преступления против человечности, совершенные на Украине, заявил министр юстиции Марко Бушманн. "Мы будем арестовывать преступников, когда они приедут в Европу. Но мы также попросим постпутинскую Россию выдать предполагаемых военных преступников в Гаагу". Но привлечение к международной ответственности за преступление агрессии против Украины почти наверняка требует создания нового международного трибунала.



В Гааге по просьбе Украины и с участием лучших международных юристов, у которых есть опыт в подобных процессах, уже создают специальный трибунал для суда над Путиным и всем политическим руководством России. Очевидно, что инициатива эта исходила не от самого "наркокомандующего", а всего лишь была им озвучена в нужный момент. Еще в начале июня 2022 г. профильный комитет Госдепа США начал изучать, не соответствует ли Россия критериям, позволяющим отнести ее к странам, спонсирующим терроризм. Такой список Вашингтон ведет уже очень давно, и в настоящее время в нем находятся наши уважаемые партнеры – Сирия, Иран, Куба и КНДР. Тенденция, однако. Что даст "дяде Сэму" включение нашей страны в этот "черный список"?



Скажем, через американский суд можно будет накладывать на Россию многомиллиардные штрафы за "спонсорство терроризма", удовлетворять которые можно за счет тех 300 млрд долл. наших золотовалютных резервов, что сейчас заморожены за рубежом. Но главное, думаю, в том, что президент РФ Владимир Путин может быть исключен из действия Закона об иностранных суверенах, предоставляющего ему иммунитет. Американский Сенат уже принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.



Но главное, ради чего вся эта мышиная возня и затевается Западом, – это попытаться вывести Россию из состава постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. После чего реформировать Совбез по своему усмотрению, так как Россия помешать уже ничему не сможет, а Китай останется в меньшинстве. США, таким образом, легко вернут себе статус гегемона.



План может быть и иным, но идея именно такая: навесив на Россию ярлык террористического государства, изолировать от мирового сообщества наций, превратив, таким образом, в бесправного изгоя, даже без малейшей международной поддержки.



И муниципалитет Гааги уже начинает искать подходящее место для проведения будущего суда над президентом России Владимиром Путиным. Возможность создания трибунала поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов. Явно затевается процесс масштабнее послевоенного Нюрнбергского суда над фашистскими преступниками. Таким образом, готовится реабилитация фашистской Германии и фашизма в целом, фюрера немецкого народа и его приспешников, в том числе повешенных по приговору Нюрнбергского трибунала, и повязанной с нацизмом кровью десятков миллионов невинных жертв всей Европы. Место этих преступников и преступных режимов в историческом процессе должна занять Россия и ее народы, на которых и будет возложена вина за все агрессивные войны, развязанные Западом после Второй мировой войны, за социальные и экономические провалы недальновидных европейских политиков, в общем, за все плохое. Таким образом, российский бунт против "Дивного нового мира" Шваба должен быть наказан, иначе станет примером для остальных. Опоздали, господа. Швабский мир уже трещит по всем швам, и ничего его не спасет. Это начали понимать даже в Вашингтоне.



Потому лидеры стран т.н. "большой семерки", или, как часто говорят, G7, по итогам встречи в онлайн-формате приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины, которое во вторник распространила пресс-служба правительства Германии. Кроме ожидаемых фраз осуждения России за "незаконную попытку аннексии" Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также о намерении продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку "столько, сколько потребуется", и прочих мантр, в заявлении содержится очень опасный и лукавый пункт. Он запрятан в середину текста, видимо, для того, чтобы до времени не привлекать к себе внимания, и гласит о необходимости "привлечь Россию к ответственности за преступления".



Запад в упор не видит злодеяния укронацистов, при том, что даже весьма ангажированной международной организацией Amnesty International признан факт, что ВСУ нарушают общепринятые законы ведения войны, прикрываясь согражданами, размещая ударные системы возле жилых домов, обосновываясь в детских садах, школах и больницах.



Украинские спецслужбы ведут откровенно террористическую деятельность на уже освобожденных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей, убивая местных жителей, которые согласились с нею сотрудничать и работать в военно-гражданских администрациях, налаживая мирную жизнь. Во время устроенных ими подрывов погибли представитель ВГА Херсонской области Владимир Савлученко, замглавы ВГА Каховского района Виталий Гур, глава ВГУ Вел. Бурлук Евгений Юнаков. Повезло пережить украинские теракты мэру Энергодара Виталию Шевчику, главе ВГА Чернобаевки Юрию Турулеву, главе Мелитопольского района Андрею Сигуте, представителю ВГА Каховки Ирине Махневой, главе УСИН Херсонской области Евгению Соболеву. Наверняка, этот список преступлений будет только расти. В МИД РФ охарактеризовали происходящее следующим образом: "Они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь подпалить ее в угоду своим нацистским идолам".



Но не дает покоя вопрос: может быть, мы просто придираемся и нам только кажется, что Украина является страной, захваченной террористами? Нет, конечно. Французская ученая и писательница Карин Беше-Головко, член Международного общественного трибунала по Украине, квалифицирует использование "живых щитов" и взятие заложников как открытое нарушение третьей и четвертой Женевских конвенций, дополнительных Женевских протоколов, статута Международного уголовного суда и Международной конвенции о борьбе с захватом заложников. Факты размещения военной техники и боеприпасов в школах и госпиталях также являются нарушением четвертой Женевской конвенции, различных резолюций Совбеза ООН и международного гуманитарного права. Так могут вести себя только террористы. Таким образом, налицо все признаки того, что Украина превратилась в террористическое государство – УГИЛ, огромный Идлиб с ядерными амбициями и мощной армией.



По словам президента России Владимира Путина, киевский режим уже давно использует террористические методы, о чем, например, говорят многочисленные факты убийств общественных деятелей, ученых, журналистов, бесчеловечные обстрелы Донбасса, которые длятся уже много лет.



Заметим, что за годы, прошедшие до начала СВО, укронацистами было убито около 30 тыс. жителей ДНР/ЛНР и только около трех тыс. погибло с противной стороны, причем в большинстве своем военных.



Что делать в этой ситуации, которая напрягает всех граждан России? Представляется, что наиболее правильным решением будет признать режим президента Зеленского террористическим и перестать вести с ним любые переговоры, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции и обмена военнопленными. Сделать это нужно первыми, действовать на опережение, в противном случае США и их пособники навесят на Россию ярлык страны с террористическим режимом. Третьего не дано. Еще в апреле депутаты Госдумы Константин Затулин и Алексей Чепа заявили "Газете.Ru", что поддерживают предложение спикера парламента Вячеслава Володина признать Украину террористическим государством. При этом политики считают, что это будет не "торжественная церемония", а, скорее, "внутренний вывод". По мнению депутата, не стоит ожидать какого-то юридического оформления террористического статуса Украины. Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа также считает, что перспективы Украины получить от России статус террористического государства реальны. Тогда можно будет изменить и статус СВО на контртеррористическую операцию, что позволит изменить подходы к организации и ведению боевых действий, иными словами, развяжет руки военным на всех фронтах СВО.



Прошло полгода, и в августе депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму еще один законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России. Об этом заявил лидер фракции СРЗП в Думе Сергей Миронов. В связи с этим депутаты предлагают ввести в российское законодательство понятия "террористическое государство" и "государство - спонсор терроризма". Законопроект также устанавливает основания для признания государства террористическим.



Мне трудно комментировать эту ситуацию, но понятно, что действовать на упреждение, не получилось. Тогда, может быть, подойти к решению этой проблемы с другого конца?



Мы все помним ситуацию 1990-х гг. с взрывами домов в Москве, в других городах, многочисленные теракты на территории России до тех пор, пока было неспокойно на Северном Кавказе. Но как только ситуацию там удалось привести, так сказать, в норму хотя бы относительно, террор пошел на спад и практически прекратился. С этим выводом согласен и известный публицист Егор Холмогоров, заявивший: "Хватит грозить ударами по центрам принятия решений. Уничтожайте лиц, принимающих решения. Война объявлена… И коль скоро война эта террористическая, то и ответом на нее может быть только антитеррор. Который вопреки расхожему мнению заключается не в реагировании на теракты, а в активной борьбе с террористами, не ограниченной ни методами, ни государственными границами".



Не подлежит сомнению, что теракты проигрывающий на поле боя киевский режим будет продолжать. Поэтому единственное реальное средство – назвать, наконец, террористов террористами, Украину – террористическим государством, а страны, ей помогающие, – спонсорами терроризма.



А дальше – бороться с ними в рамках не только денацификации, но и борьбы с международным терроризмом, применяя общепринятые в таких случаях методы. В свое время тогда еще не президент Владимир Путин сформулировал эти методы предельно четко: "Найдем в сортире, и в сортире замочим!"".



В наших интересах не затягивать войну, а завершить ее как можно быстрее, компенсируя ресурсный фактор в борьбе с НАТО, выступающей под украинским флагом, резкой интенсификацией боевых действий. Только окончательный разгром всех сил врага снимет разом все проблемы и денацификации, и демилитаризации, и признания нашей страны… Нет, не страной терроризма, а – одним из бесспорных лидеров современного мира, без позволения которого "не выстрелит ни одна пушка в Европе". Источник - Столетие

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