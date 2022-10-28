В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову

12:25 30.10.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Баткене открыли памятник государственному деятелю Исхаку Раззакову



В Баткене на центральной площади глава кабинета министров Акылбек Жапаров открыл памятник государственному и политическому деятелю, Герою Кыргызской Республики Исхаку Раззакову. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



