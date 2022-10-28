|В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
12:25 30.10.2022
Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Баткене открыли памятник государственному деятелю Исхаку Раззакову
В Баткене на центральной площади глава кабинета министров Акылбек Жапаров открыл памятник государственному и политическому деятелю, Герою Кыргызской Республики Исхаку Раззакову. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Акылбек Жапаров отметил выдающийся вклад Исхака Раззакова в становление и развитие нашего государства.
"Уважение и почет президента Садыра Жапарова к Исхаку Раззакову очень велико. От имени главы государства и кабинета министров поздравляю с мероприятием по случаю 112-летия со дня рождения великого государственного деятеля", - сказал он.
Глава кабмина отметил, что Исхак Раззаков честно и самоотверженно служил кыргызскому народу в качестве советского руководителя, работая в сфере экономики, государственного планирования, просвещения.
"С Республикой Узбекистан у нас хорошие отношения, развивается туризм. Завершается процесс делимитации и демаркации государственной границы", - добавил он.
Акылбек Жапаров подчеркнул неоценимый вклад государственного деятеля в реализацию значимых масштабных проектов. В частности, в завершение строительства Большого Чуйского канала, строительство водозабора и плотины, первой гидроэлектростанции в стране - Уч-Коргонской ГЭС.
Он отметил, что в 1951-1955 годах в республике введено в эксплуатацию 48 новых промышленных предприятий. Например: Фрунзенская прядильная и ткацкая фабрика (камвольный комбинат), Аламединская ГЭС, кирпичные заводы в городах Оше и Кызыл-Кие, Кыргызский горнорудный комбинат, Кара-Суйский масляный завод).
"Во второй половине 1950-х годов начали функционировать 21 промышленное предприятие и порядка 50 цехов. В их числе проект Токтогульской ГЭС, строительство ТЭЦ города Фрунзе, швейная фабрика имени 40-летия Октября, хлебопекарная фабрика в городе Нарыне, угольная шахта Сары-Булак в Кок-Жангаке, строительство Орто-Токойского, Наманганского, Нижне-Ала-Арчинского водохранилищ. Во времена его руководства республикой Торт-Кульское, Папанское, Кировское и Базар-Коргонское водохранилища начали работать. Основные работы по строительству Бишкекской ТЭЦ были начаты в 1958 году", - подчеркнул Акылбек Жапаров.
Глава кабмина призвал руководителей государственных органов работать честно во благо народа.