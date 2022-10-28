 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.10.2022
12:25  В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
07:50  Новый Устав КПК как манифест социалистической модернизации Китая, - Владимир Павленко
07:00  Трибунал для России? - Максим Столетов
06:53  Осетрина второй свежести. РосОппозня в Польше
00:31  Отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху, - Кирилл Сенин
00:30  Аркадаг проведет достойный Книги рекордов Гиннесса семинар... по бахчеводству
00:28  Украинский журналист Дмитрий Гордон опроверг свои слова о связи Узбекистана с иранскими дронами

Суббота, 29.10.2022
22:36  СМИ Кыргызстана потребовали от властей прекратить "кампанию по дискредитации журналистов"
22:14  РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
21:55  Жуткий хэллоуин в Сеуле - в молодежной давке погибло 150 человек
18:22  Россия вышла из мутно-предательской "зерновой сделки" с Западом
17:59  "Великая" норвежка-лыжница Йохауг призналась, что сидела на допинге и об этом знала Норвежская федерация
17:01  Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
16:56  Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США: что изменится для России
16:54  Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров
16:41  Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу
14:00  Иран как "заместитель" России, - Максим Артемьев
13:01  Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!
11:20  Сменил гавань. На сторону укров перебежал уволенный за дебош в аэропорту экс-губернатор Севастополя Овсянников
09:53  Россию и Китай вписали в оборонную стратегию. Пентагон опубликовал программный для США документ
09:50  Радугу в дугу. РосДума единогласно приняла закон о запрете гей-пропаганды
09:33  Монополия доллара начала разрушаться, - Ольга Самофалова
09:27  Дикий Запад по-китайски. Самое "тихое" командование НОАК развернуто к Монголии и Казахстану
09:25  Китаю грозит геронтократия позднесоветского типа, - Александр Лукин
09:14  Потерю Россией еще одного союзника на Кавказе уже невозможно скрыть, - Марина Перевозкина
08:53  Принуждение к "новой нормальности"
07:39  В США едва не пристукнули мужа сенаторши Пелоси. Перепутали с женой?
00:14  Гамма-обсерватория TAIGA изучит послания из Крабовидной туманности
00:09  "Гроб с музыкой": приближающиеся выборы в Конгресс США напугали демократов
00:04  Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев
Пятница, 28.10.2022
22:07  Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами
21:20  Протесты в Иране охватили все 31 провинции
20:43  Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:09  На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева
17:39  Кто и как готовится сбивать спутники Starlink
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет (условно)
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина
15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
14:32  Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:30  Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
12:25 30.10.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

В Баткене открыли памятник государственному деятелю Исхаку Раззакову

В Баткене на центральной площади глава кабинета министров Акылбек Жапаров открыл памятник государственному и политическому деятелю, Герою Кыргызской Республики Исхаку Раззакову. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Акылбек Жапаров отметил выдающийся вклад Исхака Раззакова в становление и развитие нашего государства.

"Уважение и почет президента Садыра Жапарова к Исхаку Раззакову очень велико. От имени главы государства и кабинета министров поздравляю с мероприятием по случаю 112-летия со дня рождения великого государственного деятеля", - сказал он.

Глава кабмина отметил, что Исхак Раззаков честно и самоотверженно служил кыргызскому народу в качестве советского руководителя, работая в сфере экономики, государственного планирования, просвещения.

"С Республикой Узбекистан у нас хорошие отношения, развивается туризм. Завершается процесс делимитации и демаркации государственной границы", - добавил он.

Акылбек Жапаров подчеркнул неоценимый вклад государственного деятеля в реализацию значимых масштабных проектов. В частности, в завершение строительства Большого Чуйского канала, строительство водозабора и плотины, первой гидроэлектростанции в стране - Уч-Коргонской ГЭС.

Он отметил, что в 1951-1955 годах в республике введено в эксплуатацию 48 новых промышленных предприятий. Например: Фрунзенская прядильная и ткацкая фабрика (камвольный комбинат), Аламединская ГЭС, кирпичные заводы в городах Оше и Кызыл-Кие, Кыргызский горнорудный комбинат, Кара-Суйский масляный завод).

"Во второй половине 1950-х годов начали функционировать 21 промышленное предприятие и порядка 50 цехов. В их числе проект Токтогульской ГЭС, строительство ТЭЦ города Фрунзе, швейная фабрика имени 40-летия Октября, хлебопекарная фабрика в городе Нарыне, угольная шахта Сары-Булак в Кок-Жангаке, строительство Орто-Токойского, Наманганского, Нижне-Ала-Арчинского водохранилищ. Во времена его руководства республикой Торт-Кульское, Папанское, Кировское и Базар-Коргонское водохранилища начали работать. Основные работы по строительству Бишкекской ТЭЦ были начаты в 1958 году", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава кабмина призвал руководителей государственных органов работать честно во благо народа.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667121900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  