Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят", - В.Прохватилов

16:05 30.10.2022

30 октября 22



На днях в Казахстане завершился процесс выдвижения кандидатов в президенты. В качестве оппонентов действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Центральную избирательную комиссию подали заявление 11 человек.



Таким образом, на пост президента республики претендовало 12 человек – совсем как в известном романе Агаты Кристи "12 негритят".



Совпадение в данном случае не только нумерологическое, но и сюжетное.



Спустя три дня число "негритят" сократилось до 8. Примечательно, что всем троим сколотили "политический гроб" по причине недостаточного стажа государственной службы.



То обстоятельство, что мировая практика выборов главы государства полна случаев, когда в выборах участвовали, а зачастую и побеждали, люди, никогда прежде на госслужбе не состоявшие, в Казахстане во внимание не принимают.



Нельзя не отметить, что норма о наличии пятилетнего рабочего стажа государственной службы или такого же времени пребывания на выборных государственных должностях уже стала наиболее критикуемой в Казахстане.



Кстати, отсеянные кандидаты были выдвинуты региональными общественными организациями, то есть за ними – народ Казахстана. Однако власти республики "глас народа" слышать не желают.



Бьюсь об заклад, что круг претендентов сузится еще сильнее. Их будут "срезать", как сказал бы герой Шукшина, проверкой на знание казахского языка, необходимостью внесения избирательного взноса в 3 млн тенге (6 316 долл.), а также необходимостью сбора более 118 тысяч подписей избирателей.

Узок круг тех, кто сможет выбросить на ветер шесть тысяч долларов, причем впустую (все равно исключат из списков), да еще сто тысяч подписей собрать. Но и тех, кто последнюю рубашку продал и набрал все, что нужно набрать, чтобы попасть в число, бдительные избиркомовцы пошерстят – мама не горюй!



Уже шерстят. Так, чистокровного казаха, Жуматая Алиева, в мае 2019 года лингвистическая комиссия при ЦИК открытым голосованием единогласно отбраковала на том основании, что "кандидат в президенты Ж. Алиев не владеет свободно государственным языком".



А сейчас, когда упрямый Жуматай снова собрался избраться в президенты, ЦИК сообщил, что представленное кандидатом в президенты Ж. Алиевым медицинское заключение "не соответствует установленной форме". Кроме того, в поддержку кандидата собрано 187 723 подписей, а по результатам проверки признаны достоверными 36 776 подписей (19,6%).



"Тут что-то личное…" – прокомментировал ситуацию политолог Данияр Ашимбаев.



Сам Токаев баллотируется от широкой коалиции общественно-политических сил. Как же иначе?



За ним стоят три парламентские партий – "Аманат", "Ак жол" и Народная партия Казахстана, его кандидатуру поддержали Национальная волонтерская сеть, Совет генералов, Гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan Team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, Союз спортсменов и прочая, и прочая…



Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят"

Кстати, наш прогноз, что Токаев будет опираться на упертых националистов оправдался. "Ак Жол" – это партия известного русофоба Азата Перуашева. Он там формально не в числе лидеров, но, как говорится, задает тон, будучи, хоть и серым, но кардиналом.



Впрочем, никакого избирательного велосипеда Токаев не изобрел. Технология, когда кандидатуру действующего президента "в едином порыве" поддерживает широкая, как казахстанская степь, коалиция партий и общественных объединений, неоднократно отработана на президентских выборах: 2005 г. – Коалиция в поддержку Нурсултана Назарбаева, 2011 и 2015 гг. – Общенациональная коалиция демократических сил "Казахстан 2020".



Только националисты тогда маскировались тщательнее…



Уже известен очередной казахстанский политический "негритенок", которому уже начали сколачивать политический "гроб". Это бывший депутат мажилиса от правящей партии "Нур Отан" (сейчас "Аманат") Нуржан Альтаев.



В декабре 2020 года его лишили депутатских полномочий за намерение создать свою партию. Он также был исключен из партии "Нұр Отан" с формулировкой: "за совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию".



"Партия Nur Otan не могла принять другого решения, кроме того, что было сегодня, потому что есть определенные разногласия, мои разногласия как общественного деятеля, гражданина страны. От партии Nur Otan было сказано, что Альтаев нарушил партийную дисциплину, поэтому его депутатская деятельность приостанавливается и он исключается из партии.



Я очень уважительно отношусь к партийной дисциплине, программе партии, но с еще большим уважением я отношусь к народу Казахстана. Я не могу сидеть и молчать перед проблемами, которые поднимают люди, только для того, чтобы удержаться в теплом кресле депутата Nur Otan. Чтобы отражать мнения людей, которые ко мне обращались, мне приходилось нарушать дисциплину партии",



– сказал Альтаев на своей пресс-конференции, добавив, что причиной его решении создать новую партию послужила ситуация в Казахстане, сложившаяся во время пандемии.



"Когда от пандемии умирали люди, когда люди остались без помощи…, но при этом выделялись огромные средства. Наверное, ни одна страна не выделяла столько денег, как Казахстан. Я не мог молчать, вы помните мой депутатский запрос, когда вызвал премьер-министра в Парламент, чтобы он отчитался, но, к сожалению, он посчитал, что это выше него, чтобы отчитаться перед депутатами. Его письменный ответ был ни о чем, отписка",



– добавил Альтаев.



ЦИК Казахстана приостановил рассмотрение документов Альтаева, поскольку республиканская организация, от которой выдвигался этот кандидат, заявила, что протокол заседания о его выдвижении был сфальсифицирован.



Предали Альтаева соратники. Можно ожидать, что им пообещали за отступничество своего лидера некие вкусные административные "печеньки" (на местный. Разумеется, лад).



Таким образом, действующему главе государства расчищают политическое поле, и его победа не вызывает ни малейшего сомнения. Сколько "негритят" доживут (в политическом смысле) до дня выборов, чтобы с треском проиграть действующему президенту, сказать трудно.



Впрочем, у политического страха, который обуревает душу преемника ушедшего не покой Елбасы, "глаза велики".



Будем надеяться, что все же хотя бы одного оставят, чтобы видимость приличия соблюсти.



Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят"

Данияр Ашимбаев как-то заметил, что "Токаев – это и власть, и альтернатива ей". Уж не знаю, что он имел при этом в виду, но мне видится, что преемник Елбасы следует скользким путем Назарбаева. Вместо того, чтобы крепить казахстанский политикум, он его, не жалея сил, ослабляет, формируя, по сути, вокруг себя политический вакуум.



Так что нетрудно догадаться, что и Токаева, чтобы перед этим ни происходило, в недалеком будущем ожидает та же, в общем-то, незавидная участь, что и первого президента Казахстана.



Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник академии военных наук