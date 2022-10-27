Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты? - Ростислав Ищенко

16:13 30.10.2022 27.10.2022



Для американцев внутренняя политика, в частности взаимоотношения между разными дотируемыми из бюджета меньшинствами, а также цены на бензин и индекс инфляции, всегда была важнее внешней. Особенно в период проведения избирательных кампаний. Но все же американцы - имперская нация с активным мессианским комплексом. Они привыкли быть номером один в мире и всегда готовы поддержать своих политиков, пытающихся наказать нахалов, ставящих под сомнение глобальную гегемонию США.



В этом отношении они очень похожи на русских. Только Россия еще не была глобальным гегемоном (СССР был полуглобальным-полудержавным властелином). Поэтому взгляд США на мир можно сравнить со взглядом россиян на постсоветское пространство: "Все эти земли наши были, и мы владели ими встарь", - а теперь там топчутся и интригуют против нас какие-то неблагодарные обормоты.



Ростислав Ищенко - один из главных экспертов МИА "Россия сегодня" по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи "Ищенко о главном" на YouTube-канале издания Украина.ру



Впрочем, внутриполитический комфорт и финансово-экономическое благополучие россияне уже ценить научились не хуже американцев. Для многих соотечественников возвращение "отчин и дедин" не является достижением, если за это придется платить, снижая собственный уровень потребления. Дискуссия нужна ли нам Украина, и если нужна, то вся или какой-то ее кусок и какой именно, продолжает разделять российское общество, хоть с необходимостью ликвидации Украины ради спокойствия и безопасности России согласны почти все. То есть по поводу сломать - консенсус есть, а по поводу построить - нет, ибо денег стоит, которые от себя оторвать надо.



Ну и по неофициальным данным (но официальных нет), количество россиян, бежавших от мобилизации в Грузию, Армению, Казахстан, Киргизию и другие страны СНГ в два раз превышает количество мобилизованных. Только грузины говорят о полумиллионе русских, оставшихся в их стране в этом году. Здесь, правда, надо иметь ввиду, что бегство началось еще в феврале, когда "испуганные патриоты", осудившие спецоперацию, в спешке покидали страну. С другой стороны, трудно предположить, что бежавшие в феврале "испуганные патриоты", в сентябре-октябре радостно пошли бы в армию. Ну и, наконец, бежали не только в СНГ, но в Израиль, в страны ЕС - туда, куда могли уехать и где надеялись более-менее комфортно устроиться.



Так что, чтобы понять американцев, можем экстраполировать на них собственное отношение к политике. Только надо внести поправки:

- американцы в целом менее образованы и хуже разбираются в истории и географии;

- у американцев нет опыта катастроф 1917 и 1991 годов, поэтому они гораздо самоувереннее нас и считают, что просто не могут проиграть (у нас тоже есть люди, считающие, что Россия всегда побеждает и обречена на победу без всяких усилий, по факту существования, но их относительно мало, - все же относительно хорошее образование сказывается, не каждый хочет выглядеть дураком);

- американцы считают своим "задним двором" не какое-то там постсоветское пространство и не отдельные регионы, а весь мир;

- американцы искренне считают, что их правление настолько благодетельно, что противиться их гегемонии может только отчаянно мерзкий человек - диктатор, вроде Саддама Хуссейна, который и свой народ якобы геноцидил, и ОМП якобы создавал, и кувейтских младенцев в роддомах якобы приказывал убивать и т. д.

Реальное состояние дел американцев не интересует. Они живут в целиком выдуманном мире. Но в этом мире Америка обязана быть сильной - слабых и уступчивых политиков американцы не любят и не избирают.



Американские политики умело пользуются особенностями коллективной психики своего общества и часто под выборы устраивают какой-нибудь трюк, пробуждающий патриотизм и заставляющий часть американцев голосовать не так, как собирались (против высоких цен на бензин), а за "наших храбрых парней, защищающих честь Америки и спасающих мир от очередной тоталитарной диктатуры".



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Именно поэтому сейчас, в последние две недели, оставшиеся до выборов, в США наступил момент истины. Команда Байдена не может отменить высокую инфляцию, рецессию; бездумное расходование нефтяных резервов (сократившихся в два раза и продолжающих быстро сокращаться) не отменяет высоких цен на бензин. Страны ОПЕК не удалось убедить выбросить на рынок дополнительные объемы нефти, чтобы хотя бы временно сбить цены. В общем, спасти демократов от катастрофы на промежуточных выборах в Конгресс может или фальсификация по примеру продавливания Байдена в президенты (но в этот раз сопротивление может оказаться не таким неподготовленным и сметет фальсификаторов), или сплочение народа перед внешней угрозой, которой может адекватно противостоять только неадекватный Байден и его "собаки-поводыри" из аппарата Белого дома.



Думаю, что механизм фальсификации все равно постараются задействовать, только не так явно и в меньших масштабах, чем на президентских выборах, но главное - максимальное увеличение электоральной базы. Одно дело подтасовать в свою пользу один-два процента голосов, а другое дело 10−20%. Размер имеет значение.



Для сплочения народа американцы и вечно примыкающие к ним британцы придумали механизм ядерной провокации на Украине. Зеленскому сказали, что где-то в районе Чернобыля взорвут "грязную бомбу" и обвинят в этом Россию. Думаю, что простая "грязная бомба" даст настолько минимальный эффект, что, скорее всего, готовятся взорвать реальный ядерный боезаряд. И не над Чернобылем, а над Киевом, возможно, даже ударить по плотине Киевской ГЭС, чтобы вызывать эффект домино на всем Днепровском каскаде ГЭС. Не случайно же российские военные проводят столь массовую эвакуацию в Херсонской области. Ее масштабы явно превышают необходимые для того, чтобы избежать жертв в случае разрушения плотины Каховской ГЭС (тем более что часть воды из Каховского водохранилища регулярно сливается, чтобы в случае катастрофы уменьшить разрушительный эффект).



Далее должно последовать обвинение России в чудовищном зверстве, а Белоруссии - в пособничестве "ядерному терроризму". Украина не случайно постоянно заявляет, что российские ракеты и БПЛА идут на нее с территории Белоруссии. Между тем даже Винницу и Западную Украину атаковали ракеты, запущенные из акватории Черного моря (по этому поводу Молдавия, чье воздушное пространство одна ракета якобы задела, даже протест выражала). До Киева со стороны Чернигова тоже лететь не многим дальше, чем со стороны Гомеля. Так что, может быть, из Белоруссии ракеты на Украину и полетят, но пока другие направления явно приоритетнее.



На белорусской границе давно сконцентрирована польско-прибалтийская группировка, превышающая по численности и белорусскую армию, и развернутые в Белоруссии российские экспедиционные силы. Для атаки нужен только повод и гарантированная поддержка НАТО хотя бы оружием, деньгами и отдельными контингентами войск, без официального вступления США и европейских ядерных держав (Франции и Великобритании) в войну.

"Ядерный терроризм" - еще какой повод! Тут как раз польский сенат вовремя подсуетился и признал Россию государством, управляемым "террористическим режимом". И там же в Польше (и на Западе в целом) появилось обоснование "нелегитимности" Лукашенко с момента его избрания в 1994 году (то есть в течение всего периода правления). С чего бы это вдруг два снаряда так аккуратно легли в одну воронку?



Атаковать непосредственно Россию страшно. Это будет "агрессия НАТО против России", на что Москва может сразу же ответить ядерным ударом, поскольку три страны НАТО обладают ядерным оружием. А вот если "возмущенные поляки и прибалты" отправляют войска, чтобы наказать Белоруссию, за "соучастие в ядерном терроризме", а Россия за Белоруссию вступается, но 5 статья Вашингтонского договора не задействуется, так это Россия вроде как воюет с безъядерной Польшей и совсем уже беспомощной Прибалтикой. Россия получает фронт от Балтики, до Черного моря, а США только осуждают, угрожают и "помогают слабым жертвам агрессии".



Красивая картина и все бы у них получилась. Но судя по последней активности Шойгу, Герасимова и лично Путина, до наших "друзей и партнеров" довели, что Кремль будет считать взрыв ядерного устройства на Украине ядерной агрессией НАТО против России и оставляет за собой право на любую реакцию. Понятно, что вряд ли сразу последует полномасштабный "ответный удар", но кризис выйдет на новый (ядерный) уровень, ответный удар маломощным ядерным боеприпасом или обычным оружием может быть нанесен по объектам, кораблям, самолетам (ракета уже "случайно" сходила) или воинским частям провокаторов. И мяч вновь окажется на половине поля США.

Проблема заключается в том, что у Америки, кроме повышения ставок и ядерного шантажа, аргументов в споре с Россией не осталось. Фактически им надо либо капитулировать (пока не безусловно, но на очень плохих условиях), либо идти до конца, рассчитывая, что Россия в последний момент отступит и не оставляя себе самим возможности отступить.



Все это усугубляется проблемой выборов, на которых демократы не могут позволить себе проиграть (слишком заигрались, многих ждет тюрьма, а проиграв промежуточные выборы, они гарантированно проиграют и президентские через два года), но у них нет шансов выиграть при нормальном развитии событий.

После восьмого ноября противостояние никуда не денется, и гибридная война России и США продолжится, но опасность ядерного апокалипсиса на время (до следующего обострения внутриполитической обстановки в США) отступит.



Конечно, Киев и без США может попытаться разыграть фокус с ядерным ударом, но в таком случае (при несогласованной активности), Запад может "не поверить джентльменам на слово", начать расследование и замотать тему (кстати, как там с судом по сбитому в 2014 году над Донбассом "Боингу" - о "резонансном деле" забыли, как только достигли цели и втравили Россию в войну на Украине, - "Боинг" сразу стал не нужен в ситуации, когда можно каждый день придумывать Бучу).



Так что выбор за Америкой, вернее, за ее плохо ориентирующимся во времени и пространстве президентом. Источник - Украина.Ру

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