Среди погибших в Сеуле есть граждане России (4), Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая

17:31 30.10.2022

Минимум 19 иностранцев числятся погибшими среди 151 жертвы давки в Сеуле, сообщили власти города. Среди них есть граждане Узбекистана, РФ, Ирана, Китая и Норвегии. В стране до 5 ноября объявлен траур. Полиция получила 355 сообщений о пропавших без вести.

Посольство Узбекистана в Сеуле просит соотечественников при необходимости помощи в связи с чрезвычайной ситуацией на Итхэвоне незамедлительно связаться с консульским отделом посольства: 010−6802−1969, 010−8239−1141 (ассоциация). Посольство также сообщило, что на 13:00 воскресенья (сеульское время) подтверждена смерть одного гражданина Узбекистана.



Количество погибших во время давки в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула на утро воскресенья составляет минимум 151, пострадавших - 82, из них 19 - серьезно. Среди погибших опознано 19 иностранцев, в том числе граждане Узбекистана, РФ, Ирана, Китая и Норвегии, сообщает Korea Times со ссылкой на агентство Yonhap.



По данным пожарного управления, 97 погибших - женщины, 54 - мужчины. Самая смертельная давка за всю историю страны случилась на узкой улице возле отеля Hamilton во время празднования Хэллоуина.



Мэрия Сеула сообщила, что получено 355 сообщений о пропавших без вести в связи с инцидентом.



В субботу в столице Южной Кореи Хэллоуин отмечался впервые за последние три года после того, как были отменены основные ограничения в связи с коронавирусом. Большинство людей на улице, где случилась трагедия, были в праздничных костюмах.



Сообщается, что большая часть погибших - подростки старшего возраста и люди, которым 20 лет и выше. Есть ли среди них дети, пока не уточняется.



На кадрах с места происшествия можно было увидеть как спасателей, так и обычных людей, проводящих сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.



Пожарное управление сообщило, что после 10:15 начало получать десятки звонков о том, что на улице в Итхэвоне есть люди, которым трудно дышать.



Свидетели и выжившие говорят, что большая группа людей вошла в переулок, идущий вниз, шириной около 4 метров, после чего за ними последовали тысячи других людей.



"Люди продолжали толкать другие кричали и падали, как домино", - написал один из очевидцев в Твиттере. "Я думал, что меня раздавят насмерть, потому что люди продолжали толкать, не понимая, что дальше в толпе люди падали", - отметил он.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обратился к нации в прямом эфире из своего офиса, сказав, что субботняя "трагедия и катастрофа никогда не должны были произойти". Он объявил период национального траура, который продлится "до того, как за произошедшим будет установлен контроль". Позже было уточнено, что траур продлится до 5 ноября.



До обращения он провел два экстренных совещания. Президент поручил властям тщательно расследовать причины произошедшего. Сразу после обращения к нации он посетил место трагедии.



Мэр Сеула О Се Хун, который находился с визитом в Европе, заявил, что срочно возвращается на родину.



Полиция Сеула заявила, что планирует в ближайшее время начать расследование того, соблюдают ли бары и клубы в районе Итхэвон правила безопасности. В этом районе также находятся многие зарубежные посольства и религиозные учреждения, в том числе центральная мечеть Сеула.



Все последующие мероприятия, связанные с празднованием Хэллоуина, а также другие фестивали и концерты в стране отменены.



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Среди погибших в Сеуле оказалась студентка из Казахстана



По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, погибла 26-летняя уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Республики Корея.



Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

Пресс-служба МИД РК

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание.



Экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.



Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.



Елена Беляева

https://www.zakon.kz/6028671-sredi-pogibshikh-v-seule-okazalas-studentka-iz-kazakhstana.html