Египет ставит на паузу сближение с Турцией, - Игорь Субботин

19:38 30.10.2022

30.10.2022



Каир встревожила активизация Анкары на ливийской арене

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Руководство Египта сообщило о приостановке процесса нормализации отношений с Турцией, его давним региональным соперником. Решение принято на фоне активизации Анкары на ливийской арене, где она заключила соглашения в сфере энергетики и обороны с находящимся на западе Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой. Каир, долго опиравшийся на противоположные, восточноливийские структуры власти, пытается предотвратить расползание турецкого влияния на эту часть североафриканской страны.



О том, что диалог с Анкарой приостановлен, рассказал глава МИД Египта Самех Шукри. Он напомнил, что "предварительные диалоговые сессии" между двумя странами начались в прошлом году для обсуждения "необходимых шагов в сторону нормализации отношений" на двустороннем уровне, однако, по его словам, процесс "остановился после двух раундов, потому что не произошло никаких изменений в турецкой практике по Ливии". В бывшей Джамахирии Анкара и Каир поддерживают разные лагери: если Турция склонна оказывать поддержку ПНЕ на западе, Египет старался опираться на "альтернативного" премьера Фатхи Башагу на востоке и сохранять связи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.



Последним триггером усиления противоречий между двумя региональными оппонентами стала поездка в Триполи высокопоставленной турецкой делегации, которая предложила местным властям подписать соглашение в сфере разведки нефти и газа в Средиземном море. Договоренности катализировали внутренний раскол в Ливии. Тем более что попытки Анкары наладить переговорные мосты между двумя параллельно действующими правительствами себя не окупили. Восточноливийские структуры власти выступили с заявлением, что нефтегазовое соглашение не имеет силы, потому что мандат главы ПНЕ формально истек в декабре 2021 года, когда страна планировала провести выборы, но потерпела неудачу.



Кроме того, Анкара и Триполи усилили контакты по другим направлениям. Две столицы заключили сделки о расширении военного сотрудничества и укреплении обороноспособности Ливии. В Триполи уточняли, что сторонам удалось договориться о взаимодействии в военно-технической области, в сфере охраны безопасности границ, а также борьбы против организованной преступности и терроризма. Так, соглашения включали программу обучения местных пилотов военных самолетов и вертолетов. Кроме того, среди аналитиков звучит точка зрения, что документы заложили прочный фундамент для того, чтобы турецкий оборонпром оснастил Триполитанию беспилотной авиацией собственного производства, в том числе боевыми дронами Bayraktar.



Ситуация повышает для Египта тревогу за безопасность своих границ, даже несмотря на анонсированный процесс нормализации с Турцией. С начала 2021 года контакты двух государств продемонстрировали тенденцию на улучшение. Это констатировала и Анкара. Министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу принадлежит высказывание о "начале нового этапа в отношениях". Но реальный прогресс во взаимодействии региональных оппонентов был крайне медленным. Анкара и Каир даже не успели договориться об обмене послами.



Тем не менее за это время Анкара успела отметиться амбициозными заявлениями о готовности сократить политическую и экономическую дистанцию с восточноливийскими структурами власти, на которые опирался Каир. Так, турецкая сторона объявляла о намерении открыть консульство в городе Бенгази, где находится ставка Хафтара, о стремлении интенсифицировать контакты по парламентской линии, нарастить деловое присутствие на востоке. Такие планы не могли не напугать Каир. Недавно стало известно, что глава египетской разведки Аббас Камель отправился в Бенгази, чтобы встретиться с Хафтаром и отговорить его от сближения с Турцией на фоне ее экспансии.



"Визит в Бенгази главы главного разведывательного управления Египта Аббаса Камеля 12 октября не был визитом вежливости: Камель встретился с маршалом Халифой Хафтаром, главой ЛНА, чтобы напомнить ему о "красной линии" Каира, – отметил "НГ" эксперт по Ливии Джалел Харшауи. – Египет категорически против любого возможного сближения лидера ЛНА или его сына Саддама Хафтара с турецкими компаниями. Это спровоцировано недавним турецко-ливийским меморандумом о взаимопонимании в сфере разведки и добычи углеводородов". По словам эксперта, Египет не хочет, чтобы Турция распространяла свое влияние за пределы северо-западной области: это относится как к морскому пространству, так и к контактам на суше.



"Турция действительно много говорила о сближении, – признал собеседник "НГ", рассуждая о запущенном между Анкарой и Каиром процессе дипломатической нормализации. – Чтобы сближение действительно произошло, необходимо было увидеть, пойдет ли Турция на компромисс, который дорого будет обходиться ей самой. Турции пришлось бы пойти на уступки, на жертву. Ничего сделано не было. Она просто говорила о сближении".