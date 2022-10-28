 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.10.2022
20:20  США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин
20:19  Украина может стать ключом к политическому спасению Дональда Трампа
20:14  Foreign Affairs: Мир подошел к переломному моменту - глобализация отступает
19:38  Египет ставит на паузу сближение с Турцией, - Игорь Субботин
17:31  Среди погибших в Сеуле есть граждане России (4), Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая
16:13  Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты? - Ростислав Ищенко
16:05  Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят", - В.Прохватилов

12:25  В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
07:50  Новый Устав КПК как манифест социалистической модернизации Китая, - Владимир Павленко
07:00  Трибунал для России? - Максим Столетов
06:53  Осетрина второй свежести. РосОппозня в Польше
00:31  Отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху, - Кирилл Сенин
00:30  Аркадаг проведет достойный Книги рекордов Гиннесса семинар... по бахчеводству
00:28  Украинский журналист Дмитрий Гордон опроверг свои слова о связи Узбекистана с иранскими дронами
Суббота, 29.10.2022
22:36  СМИ Кыргызстана потребовали от властей прекратить "кампанию по дискредитации журналистов"
22:14  РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
21:55  Жуткий хэллоуин в Сеуле - в молодежной давке погибло 150 человек
18:22  Россия вышла из мутно-предательской "зерновой сделки" с Западом
17:59  "Великая" норвежка-лыжница Йохауг призналась, что сидела на допинге и об этом знала Норвежская федерация
17:01  Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
16:56  Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США: что изменится для России
16:54  Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров
16:41  Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу
14:00  Иран как "заместитель" России, - Максим Артемьев
13:01  Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!
11:20  Сменил гавань. На сторону укров перебежал уволенный за дебош в аэропорту экс-губернатор Севастополя Овсянников
09:53  Россию и Китай вписали в оборонную стратегию. Пентагон опубликовал программный для США документ
09:50  Радугу в дугу. РосДума единогласно приняла закон о запрете гей-пропаганды
09:33  Монополия доллара начала разрушаться, - Ольга Самофалова
09:27  Дикий Запад по-китайски. Самое "тихое" командование НОАК развернуто к Монголии и Казахстану
09:25  Китаю грозит геронтократия позднесоветского типа, - Александр Лукин
09:14  Потерю Россией еще одного союзника на Кавказе уже невозможно скрыть, - Марина Перевозкина
08:53  Принуждение к "новой нормальности"
07:39  В США едва не пристукнули мужа сенаторши Пелоси. Перепутали с женой?
00:14  Гамма-обсерватория TAIGA изучит послания из Крабовидной туманности
00:09  "Гроб с музыкой": приближающиеся выборы в Конгресс США напугали демократов
00:04  Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев
Пятница, 28.10.2022
22:07  Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами
21:20  Протесты в Иране охватили все 31 провинции
20:43  Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:09  На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева
17:39  Кто и как готовится сбивать спутники Starlink
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет (условно)
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина
15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина может стать ключом к политическому спасению Дональда Трампа
20:19 30.10.2022

The Star Online
Малайзия

The Star: американцы не понимают, в чем смысл украинского конфликта

Трамп обладает на данный момент все еще значимой силой в американской политике. Он может стать крайне привлекательным для американского избирателя, который с каждым днем все больше устает от Украины, пишет The Star.

Неосторожные действия Трампа в отношении "украинского досье" были одним из факторов, из-за которых ему объявили импичмент, но его сторонников интересует только то, что он может сделать сейчас.

Томас Уолком (Thomas Walkom)

Украина выдерживает конфликт с Россией во многом благодаря тому, что Вашингтон дал Киеву оружие на миллиарды долларов, и сделал он это при поддержке как демократов, так и республиканцев.

Для столицы США это редкий пример межпартийного сотрудничества.

Но такому взаимодействию двух партий, возможно, скоро придет конец. У республиканцев начали возникать сомнения по поводу денег, которые спускаются на конфликт, а некоторые так называемые демократы-прогрессисты призывают президента Джо Байдена отказаться от участия в конфликте и попытаться добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

И вот за всем этим наблюдает Дональд Трамп. Из-за Украины бывший президент оказался в неловком положении. Его неосторожные действия в отношении "украинского досье" были одним из факторов, из-за которых ему объявили импичмент. Теперь он находится в таком положении, когда Украина может стать для него ключом к политическому спасению.

Когда в сентябре Трамп вызвался поработать над соглашением с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт, его не восприняли всерьез.

"Будьте стратегами, будьте умнее, - писал он в соцсетях. - Заключите соглашение СЕЙЧАС ЖЕ. Это нужно обеим сторонам, они этого хотят… Весь мир на кону".

Его критики тогда посмеялись над ним. Но теперь идея не кажется такой уж бредовой.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) предупредил, что его партия больше не будет поддерживать неограниченную военную помощь Украине. "Они больше не будут выписывать бланковые чеки", - заявил он Punchbowl News, добавив, что по мере ослабления экономики американцы сами начинают испытывать проблемы.

Его заявления прозвучали на фоне того, как законодатели левого крыла Демократической партии написали письмо Байдену, в котором призвали его искать решение путем переговоров, чтобы положить конец конфликту.

Когда всех 30 подписантов обвинили в поддержке России, они отозвали свое письмо. Но суть уже стала ясна: среди демократов и республиканцев растет давление на власти, с тем чтобы положить конец противостоянию с Россией из-за Украины.

Отчасти это связано с затратами. США потратили на конфликт миллиарды долларов и являются главным спонсором Украины.

Но это также частично отражает тот факт, что многие американцы просто не понимают, в чем смысл конфликта. Они не ведутся на доводы о том, что независимая Украина жизненно важна для западной демократии. Наоборот, для них конфликт с Россией -очередная зарубежная военная авантюра, развязанная американскими разведывательными элитами.

И тут приходит Дональд Трамп.

Он не прославился делами на Украине. Будучи президентом, он, как известно, отказывался передать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследовать предполагаемые нарушения Хантера Байдена - сына своего соперника Джо Байдена.

Это и другие политические преступления привели к объявлению импичмента Трампу.

Но это было давно. Если верить опросам, сторонников Трампа (а среди республиканцев таких много) не особо волнует, что он делал в прошлом на Украине. Их больше интересует, что бы он сделал сейчас.

И для этих сторонников Трамп предлагает уже знакомое средство: бросить элиту и поддержать народ.

Сын Трампа, Дональд-младший, в прошлом месяце уже высказывал такую позицию после разрушительного урагана во Флориде. Он заявил, что правительству следовало бы попридержать военную помощь Украине до тех пор, пока Флорида сама больше не будет нуждаться в поддержке для восстановления после урагана.

Сначала Америка. Это классика Трампа. Для него это сработало раньше, и - как рецепт прекращения конфликта на Украине - могло бы сработать вновь.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667150340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  