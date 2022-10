Украина может стать ключом к политическому спасению Дональда Трампа

20:19 30.10.2022

The Star Online

Малайзия



The Star: американцы не понимают, в чем смысл украинского конфликта



Трамп обладает на данный момент все еще значимой силой в американской политике. Он может стать крайне привлекательным для американского избирателя, который с каждым днем все больше устает от Украины, пишет The Star.



Неосторожные действия Трампа в отношении "украинского досье" были одним из факторов, из-за которых ему объявили импичмент, но его сторонников интересует только то, что он может сделать сейчас.



Томас Уолком (Thomas Walkom)



Украина выдерживает конфликт с Россией во многом благодаря тому, что Вашингтон дал Киеву оружие на миллиарды долларов, и сделал он это при поддержке как демократов, так и республиканцев.



Для столицы США это редкий пример межпартийного сотрудничества.



Но такому взаимодействию двух партий, возможно, скоро придет конец. У республиканцев начали возникать сомнения по поводу денег, которые спускаются на конфликт, а некоторые так называемые демократы-прогрессисты призывают президента Джо Байдена отказаться от участия в конфликте и попытаться добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.



И вот за всем этим наблюдает Дональд Трамп. Из-за Украины бывший президент оказался в неловком положении. Его неосторожные действия в отношении "украинского досье" были одним из факторов, из-за которых ему объявили импичмент. Теперь он находится в таком положении, когда Украина может стать для него ключом к политическому спасению.



Когда в сентябре Трамп вызвался поработать над соглашением с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт, его не восприняли всерьез.



"Будьте стратегами, будьте умнее, - писал он в соцсетях. - Заключите соглашение СЕЙЧАС ЖЕ. Это нужно обеим сторонам, они этого хотят… Весь мир на кону".



Его критики тогда посмеялись над ним. Но теперь идея не кажется такой уж бредовой.



Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) предупредил, что его партия больше не будет поддерживать неограниченную военную помощь Украине. "Они больше не будут выписывать бланковые чеки", - заявил он Punchbowl News, добавив, что по мере ослабления экономики американцы сами начинают испытывать проблемы.



Его заявления прозвучали на фоне того, как законодатели левого крыла Демократической партии написали письмо Байдену, в котором призвали его искать решение путем переговоров, чтобы положить конец конфликту.



Когда всех 30 подписантов обвинили в поддержке России, они отозвали свое письмо. Но суть уже стала ясна: среди демократов и республиканцев растет давление на власти, с тем чтобы положить конец противостоянию с Россией из-за Украины.



Отчасти это связано с затратами. США потратили на конфликт миллиарды долларов и являются главным спонсором Украины.



Но это также частично отражает тот факт, что многие американцы просто не понимают, в чем смысл конфликта. Они не ведутся на доводы о том, что независимая Украина жизненно важна для западной демократии. Наоборот, для них конфликт с Россией -очередная зарубежная военная авантюра, развязанная американскими разведывательными элитами.



И тут приходит Дональд Трамп.



Он не прославился делами на Украине. Будучи президентом, он, как известно, отказывался передать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследовать предполагаемые нарушения Хантера Байдена - сына своего соперника Джо Байдена.



Это и другие политические преступления привели к объявлению импичмента Трампу.



Но это было давно. Если верить опросам, сторонников Трампа (а среди республиканцев таких много) не особо волнует, что он делал в прошлом на Украине. Их больше интересует, что бы он сделал сейчас.



И для этих сторонников Трамп предлагает уже знакомое средство: бросить элиту и поддержать народ.



Сын Трампа, Дональд-младший, в прошлом месяце уже высказывал такую позицию после разрушительного урагана во Флориде. Он заявил, что правительству следовало бы попридержать военную помощь Украине до тех пор, пока Флорида сама больше не будет нуждаться в поддержке для восстановления после урагана.



Сначала Америка. Это классика Трампа. Для него это сработало раньше, и - как рецепт прекращения конфликта на Украине - могло бы сработать вновь.