США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин

20:20 30.10.2022 США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья



Корейский полуостров вернул себе статус взрывоопасного региона. Вина за это лежит на США и новом руководстве Южной Кореи. Нагнетанием обстановки они отвлекают граждан от провалов своей политики.



Параллельная реальность



Необходимое условие выживания буржуазии - манипуляция сознанием. С ее помощью создается "параллельная реальность", в которой эксплуататоры, убийцы и растлители превращаются в заботливых защитников народа. Большое внимание при этом уделяется международным отношениям. Западный мир во главе с США занимает в таком "зазеркалье" сторону добра, а все, кто ставит под сомнение его право вершить судьбы мира, записаны в число злодеев.



В последнее время буржуазные рупоры ополчились на Северную Корею, которую называют едва ли не главной опасностью для планеты. В новой стратегии национальной безопасности США КНДР обвиняется в создании "постоянной угрозы Корейскому полуострову, Соединенным Штатам и всему миру". Перед ее публикацией госсекретарь США Энтони Блинкен назвал политику Пхеньяна дестабилизирующей, пригрозил ужесточить санкции и внести коррективы в военную политику Вашингтона.



Угрозы оправдываются тем, что КНДР возобновила ракетные пуски и "вот-вот" испытает ядерное оружие. В своих прогнозах Запад, впрочем, раз за разом попадает впросак. В качестве "бесспорной даты" взрыва назывались 10 мая (инаугурация южнокорейского президента Юн Сок Еля), 20 мая (визит Джо Байдена в Сеул), конец августа (масштабные учения США и Южной Кореи) и, наконец, первые дни после XX съезда Компартии Китая, завершившегося 22 октября. Могло показаться, что для США и их союзников испытания важнее, чем для Северной Кореи.



Что касается ракет, Пхеньян действительно провел серию запусков. Испытаны крылатые ракеты большой дальности, баллистические ракеты с подводной лодки, межконтинентальные ракеты типа "Хвасон". Одна из них преодолела 4,6 тыс. км - рекордное для КНДР расстояние.



Можно ли, однако, считать пуски проявлением "маниакальной злобы диктаторского режима", как утверждают противники страны? Отнюдь. Перед нами стремление сохранить суверенитет в условиях растущей угрозы агрессии. Напомним: после предыдущей эскалации Пхеньян провозгласил мораторий на ядерные испытания и добросовестно придерживается его уже пять лет. Кроме того, КНДР значительно сократила количество учений и пошла на нормализацию отношений с Сеулом.



Взамен страна получила усиление давления. Масштабные санкции тяжелейшим бременем легли на КНДР и ее жителей, причем США стараются сделать их положение еще невыносимее. Недавно Вашингтон попытался провести через ООН сокращение лимита поставок сырой нефти в Северную Корею с 4 до 3 млн баррелей. Китай и Россия заблокировали резолюцию, на что США ответили расширением односторонних санкций. В октябре в "черный список" были внесены компании Сингапура и Маршалловых островов, якобы помогающие Пхеньяну обходить ограничения. Внесенный в американский конгресс законопроект обязывает Белый дом регулярно отчитываться о результатах давления и призывает к новым санкциям. "В нашем арсенале есть разные механизмы, чтобы привлекать режим к ответственности. Мы готовы предпринять дополнительные действия", - после этого объявили в госдепартаменте США.



Право на защиту



Схожим образом выстроена политика Сеула. В марте этого года на президентских выборах победил кандидат правоконсервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель. Еще во время избирательной кампании он обещал провести переоценку ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи и допустил нанесение превентивных ударов "по врагу". Политик поддержал запущенную в соцсетях кампанию "Уничтожить коммунистов!", спекулятивно обвинявшую экс-президента Мун Чжэ Ина и его сторонников в тайных связях с Пхеньяном.



Теперь угрозы реализуются на практике. Во-первых, Юн Сок Ель обещает разорвать все межкорейские соглашения и ставит условием контактов с КНДР ее полную денуклеаризацию (читай: разоружение). Во-вторых, новая власть укрепляет военный союз с США, являющийся главной причиной недовольства Пхеньяна. На юге полуострова расквартировано почти 30 тыс. американских военнослужащих, а обещанная передача командования Сеулу так и не произошла. В случае войны оперативный контроль над 600-тысячной южнокорейской армией будут осуществлять американцы.



Первым делом Юн Сок Ель заявил об отказе от провозглашенной при Мун Чжэ Ине политике трех "нет" - отказе от размещения новых батарей системы противоракетной обороны THAAD, участия в глобальной системе ПРО под эгидой США и возможности трехстороннего военного союза с участием Японии. Возобновил работу корейско-американский совет стратегии расширенного сдерживания КНДР, состоялись первые за несколько лет очные переговоры министров обороны Южной Кореи, Японии и США. В ходе визита в Сеул Байден объявил о готовности обеспечивать его безопасность "с помощью всех типов оборонных средств, включая ядерные". То, что это не блеф, доказывают публикации в южнокорейских СМИ. Со ссылкой на источники в правительстве они сообщают об обсуждении концепции совместного использования ядерного оружия и предложении Сеула на постоянной основе разместить в стране атомные подлодки и авианосцы США. Проговорился и сам Юн Сок Ель. "Мы готовы использовать набор всех средств, включая американский "ядерный зонтик", для воздействия на Северную Корею", - признался он в интервью газете "Нью-Йорк таймс".



Этим провокации не ограничились. Посетившая страну Камала Харрис побывала в демилитаризованной зоне, разделяющей две части полуострова, и повторила обещание "всеми силами заботиться о защите Южной Кореи". Но самым громким сигналом стали полномасштабные учения. Они возобновились весной, и с тех пор Вашингтон и Сеул провели почти два десятка маневров. Среди них военно-воздушные, сухопутные учения, тренировки спецназа, подразделений космической безопасности. Кульминацией стали учения "Ыльчжи фридом шилд". Десятки тысяч военнослужащих отрабатывали отражение атаки на Сеул и контрнаступление, морские десанты на территорию противника и уничтожение его оборонительных возможностей. Некоторые маневры проходили всего в 20 км от рубежей КНДР.



После пятилетней паузы к берегам Кореи вернулись авианосцы. Ударная группа во главе с флагманом "Рональд Рейган" больше месяца курсирует по Японскому, Восточно-Китайскому и Желтому морям, участвуя в совместных с Южной Кореей и Японией учениях. Преднамеренным шагом к эскалации стал обстрел 24 октября торгового судна КНДР в Желтом море.



Ответные действия Пхеньяна, таким образом, абсолютно справедливы. Как заявил глава страны Ким Чен Ын, ракетно-ядерный щит необходим для защиты достоинства, суверенитета и права на существование страны. Полностью оправданным шагом является и принятие Верховным народным собранием КНДР обновленного закона о ядерных силах. В нем отмечается, что главная задача армии - предотвращение войны путем сдерживания противника, а ракетно-ядерный потенциал выступает крайним средством в случае внешней агрессии. "КНДР выступает против всяких форм войны и стремится к строительству мирной планеты, где осуществлена международная справедливость", - указано в законе.



Обеспокоенность Пхеньяна подогревается тем, что США пытаются превратить регион в антикитайский плацдарм. Главы Японии и Южной Кореи посетили саммит НАТО в Мадриде, на котором обсуждалось противодействие "китайской угрозе". Этот курс был подтвержден на переговорах министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа с командующим американским контингентом Полом Лакамерой. Собеседники сошлись во мнении, что союз Вашингтона и Сеула должен быть встроен в глобальный альянс. Это, заявили они, "позволит лучше сдерживать КНДР и следить за Китаем и Россией".



Южная Корея присоединилась к таким инициативам США, как индо-тихоокеанская экономическая структура, партнерство для обеспечения безопасности поставок полезных ископаемых и альянс производителей полупроводников. Все они нацелены на изоляцию КНР путем исключения из международных цепочек поставок. Так, в октябре Вашингтон ввел запрет на экспорт в Китай микросхем, произведенных с использованием американских технологий.



Наконец, Сеулу отведена роль оружейного цеха, снаряжающего империализм на новые авантюры. В 2017-2021 годах поставки южнокорейского оружия за рубеж выросли на 177 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием. Темпы еще более возрастут в случае успешного завершения переговоров с Польшей. Варшава собирается купить 980 танков K2, 648 самоходных гаубиц K9 и истребители FA-50 на общую сумму 15 млрд долл. Помимо этого, Сеул в последние годы поставил крупные партии оружия Египту, Австралии, Индии, Эстонии, Финляндии и другим странам. Юн Сок Ель поставил задачу войти в четверку крупнейших экспортеров оружия и превратить военно-промышленный комплекс в "национальную стратегическую отрасль".



Хронический гнев



Нагнетание атмосферы выгодно южнокорейским элитам из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Инфляция в стране разогналась до максимальных с конца прошлого века величин. Уровень бедности превысил 17 процентов, в нужде живет свыше половины пожилых граждан. Из-за этого вынуждена работать половина жителей старше 60 лет. Чаще всего это тяжелый и малооплачиваемый труд, например сбор макулатуры или сортировка мусора. Колоссальных размеров - 104 процента ВВП - достигла задолженность домохозяйств. Недавно страну потрясло известие о коллективном самоубийстве в городе Сувон членов одной семьи. Пожилая мать и ее две дочери пошли на отчаянный шаг из-за невозможности оплатить лечение и аренду жилья.



Зато по числу миллиардеров Южная Корея опередила Японию и близка к вхождению в первую десятку стран мира. Это порождает острые конфликты. Свыше 90 процентов жителей считают опасной глубину расслоения между богатыми и бедными, а две трети признаются, что испытывают "хронический гнев" из-за безнравственности и коррумпированности элит. Это вполне понятно, учитывая, что на производстве ежедневно гибнет в среднем 2,4 человека, а принятый в 2018 году закон о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов крупные компании всячески обходят. Появился даже специальный термин "гапджил", означающий высокомерное, а нередко попросту издевательское поведение "сливок общества".



Правительство только обостряет проблему неравенства. Юн Сок Ель провозгласил своей задачей "оживление рынков и экономический рост, возглавляемый частным сектором". Многие компании освобождены от налога на прирост капитала, ускорилась приватизация. В ближайшее время на торги выставят крупнейшую судоходную компанию HMM (Hyundai Merchant Marine). Возмущение вызывают скандалы, в результате которых только с мая по сентябрь ушли в отставку пять членов кабмина, а также капризы президента вроде строительства новой резиденции. По предварительным подсчетам, на это требуется 325 млн долл.



Ответом становятся протесты. Несколько недель продолжалась забастовка на верфях острова Коджедо с требованием роста зарплаты и улучшения условий труда. Президент настоял на прекращении стачки, поскольку она… мешает ему отдыхать. Дело в том, что недалеко от верфей расположены отели, в которых любят останавливаться чиновники.



Почти 10 тыс. человек присоединились к протестам водителей большегрузных автомобилей, требовавших обуздания цен на бензин. Низкие зарплаты и двухуровневая система оплаты труда, при которой недавно нанятые работники получают намного меньше "старых", вывели на митинги коллектив автозаводов "Киа моторс". В провинции Кенгидо отказались выходить в рейсы водители почти 17 тыс. автобусов. При низкой - почти вдвое меньше, чем у их коллег в Сеуле, - зарплате они работают до 18-20 часов в сутки.



Однако протестное движение остается разрозненным, рабочие не выдвигают требований, связанных со сменой социально-экономического курса. Пользуясь этим, буржуазия укрепляет власть с помощью лжи и разжигания войн. И так происходит во всем мире - от Кореи до Украины, от Йемена до Ливии.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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