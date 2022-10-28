 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.10.2022
20:20  США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин
20:19  Украина может стать ключом к политическому спасению Дональда Трампа
20:14  Foreign Affairs: Мир подошел к переломному моменту - глобализация отступает
19:38  Египет ставит на паузу сближение с Турцией, - Игорь Субботин
17:31  Среди погибших в Сеуле есть граждане России (4), Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая
16:13  Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты? - Ростислав Ищенко
16:05  Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят", - В.Прохватилов

12:25  В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
07:50  Новый Устав КПК как манифест социалистической модернизации Китая, - Владимир Павленко
07:00  Трибунал для России? - Максим Столетов
06:53  Осетрина второй свежести. РосОппозня в Польше
00:31  Отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху, - Кирилл Сенин
00:30  Аркадаг проведет достойный Книги рекордов Гиннесса семинар... по бахчеводству
00:28  Украинский журналист Дмитрий Гордон опроверг свои слова о связи Узбекистана с иранскими дронами
Суббота, 29.10.2022
22:36  СМИ Кыргызстана потребовали от властей прекратить "кампанию по дискредитации журналистов"
22:14  РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
21:55  Жуткий хэллоуин в Сеуле - в молодежной давке погибло 150 человек
18:22  Россия вышла из мутно-предательской "зерновой сделки" с Западом
17:59  "Великая" норвежка-лыжница Йохауг призналась, что сидела на допинге и об этом знала Норвежская федерация
17:01  Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
16:56  Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США: что изменится для России
16:54  Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров
16:41  Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу
14:00  Иран как "заместитель" России, - Максим Артемьев
13:01  Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!
11:20  Сменил гавань. На сторону укров перебежал уволенный за дебош в аэропорту экс-губернатор Севастополя Овсянников
09:53  Россию и Китай вписали в оборонную стратегию. Пентагон опубликовал программный для США документ
09:50  Радугу в дугу. РосДума единогласно приняла закон о запрете гей-пропаганды
09:33  Монополия доллара начала разрушаться, - Ольга Самофалова
09:27  Дикий Запад по-китайски. Самое "тихое" командование НОАК развернуто к Монголии и Казахстану
09:25  Китаю грозит геронтократия позднесоветского типа, - Александр Лукин
09:14  Потерю Россией еще одного союзника на Кавказе уже невозможно скрыть, - Марина Перевозкина
08:53  Принуждение к "новой нормальности"
07:39  В США едва не пристукнули мужа сенаторши Пелоси. Перепутали с женой?
00:14  Гамма-обсерватория TAIGA изучит послания из Крабовидной туманности
00:09  "Гроб с музыкой": приближающиеся выборы в Конгресс США напугали демократов
00:04  Отуречивание Центральной Азии набирает обороты, - А.Игнатьев
Пятница, 28.10.2022
22:07  Тайная миссия "Нефрита" на "Северном потоке": что будет с газопроводами
21:20  Протесты в Иране охватили все 31 провинции
20:43  Россию ждет масштабная национализация…, - Александр Разуваев
20:09  На полигоне в Крыму от шальной пули погибла известная рос-журналистка Светлана Бабаева
17:39  Кто и как готовится сбивать спутники Starlink
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет (условно)
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина
15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин
20:20 30.10.2022

США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья

Корейский полуостров вернул себе статус взрывоопасного региона. Вина за это лежит на США и новом руководстве Южной Кореи. Нагнетанием обстановки они отвлекают граждан от провалов своей политики.

Параллельная реальность

Необходимое условие выживания буржуазии - манипуляция сознанием. С ее помощью создается "параллельная реальность", в которой эксплуататоры, убийцы и растлители превращаются в заботливых защитников народа. Большое внимание при этом уделяется международным отношениям. Западный мир во главе с США занимает в таком "зазеркалье" сторону добра, а все, кто ставит под сомнение его право вершить судьбы мира, записаны в число злодеев.

В последнее время буржуазные рупоры ополчились на Северную Корею, которую называют едва ли не главной опасностью для планеты. В новой стратегии национальной безопасности США КНДР обвиняется в создании "постоянной угрозы Корейскому полуострову, Соединенным Штатам и всему миру". Перед ее публикацией госсекретарь США Энтони Блинкен назвал политику Пхеньяна дестабилизирующей, пригрозил ужесточить санкции и внести коррективы в военную политику Вашингтона.

Угрозы оправдываются тем, что КНДР возобновила ракетные пуски и "вот-вот" испытает ядерное оружие. В своих прогнозах Запад, впрочем, раз за разом попадает впросак. В качестве "бесспорной даты" взрыва назывались 10 мая (инаугурация южнокорейского президента Юн Сок Еля), 20 мая (визит Джо Байдена в Сеул), конец августа (масштабные учения США и Южной Кореи) и, наконец, первые дни после XX съезда Компартии Китая, завершившегося 22 октября. Могло показаться, что для США и их союзников испытания важнее, чем для Северной Кореи.

Что касается ракет, Пхеньян действительно провел серию запусков. Испытаны крылатые ракеты большой дальности, баллистические ракеты с подводной лодки, межконтинентальные ракеты типа "Хвасон". Одна из них преодолела 4,6 тыс. км - рекордное для КНДР расстояние.

Можно ли, однако, считать пуски проявлением "маниакальной злобы диктаторского режима", как утверждают противники страны? Отнюдь. Перед нами стремление сохранить суверенитет в условиях растущей угрозы агрессии. Напомним: после предыдущей эскалации Пхеньян провозгласил мораторий на ядерные испытания и добросовестно придерживается его уже пять лет. Кроме того, КНДР значительно сократила количество учений и пошла на нормализацию отношений с Сеулом.

Взамен страна получила усиление давления. Масштабные санкции тяжелейшим бременем легли на КНДР и ее жителей, причем США стараются сделать их положение еще невыносимее. Недавно Вашингтон попытался провести через ООН сокращение лимита поставок сырой нефти в Северную Корею с 4 до 3 млн баррелей. Китай и Россия заблокировали резолюцию, на что США ответили расширением односторонних санкций. В октябре в "черный список" были внесены компании Сингапура и Маршалловых островов, якобы помогающие Пхеньяну обходить ограничения. Внесенный в американский конгресс законопроект обязывает Белый дом регулярно отчитываться о результатах давления и призывает к новым санкциям. "В нашем арсенале есть разные механизмы, чтобы привлекать режим к ответственности. Мы готовы предпринять дополнительные действия", - после этого объявили в госдепартаменте США.

Право на защиту

Схожим образом выстроена политика Сеула. В марте этого года на президентских выборах победил кандидат правоконсервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель. Еще во время избирательной кампании он обещал провести переоценку ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи и допустил нанесение превентивных ударов "по врагу". Политик поддержал запущенную в соцсетях кампанию "Уничтожить коммунистов!", спекулятивно обвинявшую экс-президента Мун Чжэ Ина и его сторонников в тайных связях с Пхеньяном.

Теперь угрозы реализуются на практике. Во-первых, Юн Сок Ель обещает разорвать все межкорейские соглашения и ставит условием контактов с КНДР ее полную денуклеаризацию (читай: разоружение). Во-вторых, новая власть укрепляет военный союз с США, являющийся главной причиной недовольства Пхеньяна. На юге полуострова расквартировано почти 30 тыс. американских военнослужащих, а обещанная передача командования Сеулу так и не произошла. В случае войны оперативный контроль над 600-тысячной южнокорейской армией будут осуществлять американцы.

Первым делом Юн Сок Ель заявил об отказе от провозглашенной при Мун Чжэ Ине политике трех "нет" - отказе от размещения новых батарей системы противоракетной обороны THAAD, участия в глобальной системе ПРО под эгидой США и возможности трехстороннего военного союза с участием Японии. Возобновил работу корейско-американский совет стратегии расширенного сдерживания КНДР, состоялись первые за несколько лет очные переговоры министров обороны Южной Кореи, Японии и США. В ходе визита в Сеул Байден объявил о готовности обеспечивать его безопасность "с помощью всех типов оборонных средств, включая ядерные". То, что это не блеф, доказывают публикации в южнокорейских СМИ. Со ссылкой на источники в правительстве они сообщают об обсуждении концепции совместного использования ядерного оружия и предложении Сеула на постоянной основе разместить в стране атомные подлодки и авианосцы США. Проговорился и сам Юн Сок Ель. "Мы готовы использовать набор всех средств, включая американский "ядерный зонтик", для воздействия на Северную Корею", - признался он в интервью газете "Нью-Йорк таймс".

Этим провокации не ограничились. Посетившая страну Камала Харрис побывала в демилитаризованной зоне, разделяющей две части полуострова, и повторила обещание "всеми силами заботиться о защите Южной Кореи". Но самым громким сигналом стали полномасштабные учения. Они возобновились весной, и с тех пор Вашингтон и Сеул провели почти два десятка маневров. Среди них военно-воздушные, сухопутные учения, тренировки спецназа, подразделений космической безопасности. Кульминацией стали учения "Ыльчжи фридом шилд". Десятки тысяч военнослужащих отрабатывали отражение атаки на Сеул и контрнаступление, морские десанты на территорию противника и уничтожение его оборонительных возможностей. Некоторые маневры проходили всего в 20 км от рубежей КНДР.

После пятилетней паузы к берегам Кореи вернулись авианосцы. Ударная группа во главе с флагманом "Рональд Рейган" больше месяца курсирует по Японскому, Восточно-Китайскому и Желтому морям, участвуя в совместных с Южной Кореей и Японией учениях. Преднамеренным шагом к эскалации стал обстрел 24 октября торгового судна КНДР в Желтом море.

Ответные действия Пхеньяна, таким образом, абсолютно справедливы. Как заявил глава страны Ким Чен Ын, ракетно-ядерный щит необходим для защиты достоинства, суверенитета и права на существование страны. Полностью оправданным шагом является и принятие Верховным народным собранием КНДР обновленного закона о ядерных силах. В нем отмечается, что главная задача армии - предотвращение войны путем сдерживания противника, а ракетно-ядерный потенциал выступает крайним средством в случае внешней агрессии. "КНДР выступает против всяких форм войны и стремится к строительству мирной планеты, где осуществлена международная справедливость", - указано в законе.

Обеспокоенность Пхеньяна подогревается тем, что США пытаются превратить регион в антикитайский плацдарм. Главы Японии и Южной Кореи посетили саммит НАТО в Мадриде, на котором обсуждалось противодействие "китайской угрозе". Этот курс был подтвержден на переговорах министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа с командующим американским контингентом Полом Лакамерой. Собеседники сошлись во мнении, что союз Вашингтона и Сеула должен быть встроен в глобальный альянс. Это, заявили они, "позволит лучше сдерживать КНДР и следить за Китаем и Россией".

Южная Корея присоединилась к таким инициативам США, как индо-тихоокеанская экономическая структура, партнерство для обеспечения безопасности поставок полезных ископаемых и альянс производителей полупроводников. Все они нацелены на изоляцию КНР путем исключения из международных цепочек поставок. Так, в октябре Вашингтон ввел запрет на экспорт в Китай микросхем, произведенных с использованием американских технологий.

Наконец, Сеулу отведена роль оружейного цеха, снаряжающего империализм на новые авантюры. В 2017-2021 годах поставки южнокорейского оружия за рубеж выросли на 177 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием. Темпы еще более возрастут в случае успешного завершения переговоров с Польшей. Варшава собирается купить 980 танков K2, 648 самоходных гаубиц K9 и истребители FA-50 на общую сумму 15 млрд долл. Помимо этого, Сеул в последние годы поставил крупные партии оружия Египту, Австралии, Индии, Эстонии, Финляндии и другим странам. Юн Сок Ель поставил задачу войти в четверку крупнейших экспортеров оружия и превратить военно-промышленный комплекс в "национальную стратегическую отрасль".

Хронический гнев

Нагнетание атмосферы выгодно южнокорейским элитам из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Инфляция в стране разогналась до максимальных с конца прошлого века величин. Уровень бедности превысил 17 процентов, в нужде живет свыше половины пожилых граждан. Из-за этого вынуждена работать половина жителей старше 60 лет. Чаще всего это тяжелый и малооплачиваемый труд, например сбор макулатуры или сортировка мусора. Колоссальных размеров - 104 процента ВВП - достигла задолженность домохозяйств. Недавно страну потрясло известие о коллективном самоубийстве в городе Сувон членов одной семьи. Пожилая мать и ее две дочери пошли на отчаянный шаг из-за невозможности оплатить лечение и аренду жилья.

Зато по числу миллиардеров Южная Корея опередила Японию и близка к вхождению в первую десятку стран мира. Это порождает острые конфликты. Свыше 90 процентов жителей считают опасной глубину расслоения между богатыми и бедными, а две трети признаются, что испытывают "хронический гнев" из-за безнравственности и коррумпированности элит. Это вполне понятно, учитывая, что на производстве ежедневно гибнет в среднем 2,4 человека, а принятый в 2018 году закон о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов крупные компании всячески обходят. Появился даже специальный термин "гапджил", означающий высокомерное, а нередко попросту издевательское поведение "сливок общества".

Правительство только обостряет проблему неравенства. Юн Сок Ель провозгласил своей задачей "оживление рынков и экономический рост, возглавляемый частным сектором". Многие компании освобождены от налога на прирост капитала, ускорилась приватизация. В ближайшее время на торги выставят крупнейшую судоходную компанию HMM (Hyundai Merchant Marine). Возмущение вызывают скандалы, в результате которых только с мая по сентябрь ушли в отставку пять членов кабмина, а также капризы президента вроде строительства новой резиденции. По предварительным подсчетам, на это требуется 325 млн долл.

Ответом становятся протесты. Несколько недель продолжалась забастовка на верфях острова Коджедо с требованием роста зарплаты и улучшения условий труда. Президент настоял на прекращении стачки, поскольку она… мешает ему отдыхать. Дело в том, что недалеко от верфей расположены отели, в которых любят останавливаться чиновники.

Почти 10 тыс. человек присоединились к протестам водителей большегрузных автомобилей, требовавших обуздания цен на бензин. Низкие зарплаты и двухуровневая система оплаты труда, при которой недавно нанятые работники получают намного меньше "старых", вывели на митинги коллектив автозаводов "Киа моторс". В провинции Кенгидо отказались выходить в рейсы водители почти 17 тыс. автобусов. При низкой - почти вдвое меньше, чем у их коллег в Сеуле, - зарплате они работают до 18-20 часов в сутки.

Однако протестное движение остается разрозненным, рабочие не выдвигают требований, связанных со сменой социально-экономического курса. Пользуясь этим, буржуазия укрепляет власть с помощью лжи и разжигания войн. И так происходит во всем мире - от Кореи до Украины, от Йемена до Ливии.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667150400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  