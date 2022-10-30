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ЧВК помогут Китаю справиться с террористами, - Владимир Скосырев
00:56 31.10.2022

30.10.2022

На охрану "Пояса и пути" Пекин посылает бывших военных и полицейских
Владимир Скосырев

После завершения съезда КПК Пекин активизировал дипломатию в развивающихся странах. Лидеры Вьетнама, Пакистана и Танзании посетят КНР в ближайшие дни. Но важнейший инструмент ее политики в третьем мире – Новый шелковый путь – сталкивается с трудностями, связанными с политической нестабильностью в некоторых странах Африки и Азии. Чтобы защитить свои инвестиции, Китай все больше полагается на частные военные компании (ЧВК). Точных сведений об их числе нет. Но США обвиняют Китай в том, что он расширяет с помощью этих структур свою внешнюю экспансию.

В докладе съезду генеральный секретарь Компартии КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай укрепит силы, которые обеспечивают законные права и интересы китайских граждан и легальных предприятий за рубежом.

Причем, как передала South China Morning Post, в выполнении этой задачи, в частности в защите китайских активов, вложенных в инициативу "Пояс и путь", будут играть роль ЧВК. Как подсчитали исследователи в Вашингтоне, общая стоимость рынка услуг частных военных и охранных компаний в мире составляет от 100 млрд до 244 млрд долл. Причем в период с 2019 по 2023 год самая большая доля расходов в этой сфере придется на Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Таковы прогнозы International Data Corporation.

Пол Натулья, научный сотрудник Центра стратегических исследований в Вашингтоне, утверждает, что в КНР произошел сдвиг: раньше он старался не привлекать к себе внимания, а теперь "претендует на глобальное лидерство". Поэтому увеличился набор отставников из китайской армии и полиции для обеспечения безопасности китайских государственных фирм, работающих на "Поясе и пути".

Институт исследований мира во Франкфурте тоже указывает, что китайские инвестиции сконцентрированы в таких нестабильных государствах, как Пакистан, Мьянма, Нигерия и Шри-Ланка. "Так, – говорится в докладе этого института, – после переворота в Мьянме протестующие поджигали текстильные фабрики, принадлежащие китайцам. Это они делали в отместку за то, что Китай якобы поддержал военную хунту".

В январе нынешнего года вспыхнули волнения в Казахстане. И это дало повод для беспокойства о судьбе китайских компаний в этой стране. Ведь там живет много уйгуров и потомков выходцев из Китая. А СМИ на Западе передавали в Казахстан сообщения о притеснениях этих национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Это, к счастью, не привело ни к каким инцидентам. Но в Пакистане без жертв не обошлось. В августе 2021 года террорист-самоубийца совершил подрыв конвоя автомобилей, привозивших китайских специалистов в порт Гвадар, на конечную точку китайско-пакистанского "экономического коридора". Боевики не щадят даже медицинский персонал. Они атаковали китайскую зубоврачебную клинику в городе Карачи.

По данным западноевропейских исследователей, в Китае насчитывается около 5 тыс. фирм по обеспечению безопасности, официально зарегистрированных в стране. Они нанимают более 4 млн человек. Илариа Гарроза, старший научный сотрудник частного исследовательского института в Норвегии, говорит, что примерно 20 охранных фирм имеют лицензию для работы за рубежом. У них служит около тысячи контрактников. По словам Гаррозы, у Пекина нет особого желания размещать регулярные армейские подразделения за границей. А ЧВК могут стать более подходящим орудием проецирования силы в неспокойных районах мира.

Китайские охранные компании пришли на рынок позже, чем такие структуры США и других стран. Поэтому им тяжелее завоевать доверие населения, у них нет достаточных знаний местных обычаев, достаточных контактов с гражданами. Но Чжан Ифан, профессор Китайского университета в Гонконге, выражает надежду, что этот изъян будет преодолен и вскоре все институты "Пояса и пути" станут средством для установления дружеских и культурных связей местных элит с Китаем.

В США такую трактовку деятельности китайских ЧВК отвергают с порога. Институт стратегических исследований в Вашингтоне называет их частью тайной индустрии китайской военной и экономической мощи в мире.

Более того, утверждает институт, в нынешнюю эпоху стратегической конкуренции между США, Россией и Китаем Пекин намеренно скрывает деятельность таких своих формирований от посторонних глаз, поскольку нацелен на то, чтобы получить доминирующие позиции в третьем мире тихо и незаметно.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "У Китая нет частных военных компаний. У них есть охранные компании, которые работают за рубежом. При этом им, в соответствии с китайским законодательством, запрещено иметь оружие. Есть исключение: одна компания занимается сопровождением судов против пиратов в Аденском заливе. Как правило, китайские охранные компании, например в Центральной Азии, обеспечивают безопасность во взаимодействии с местными компаниями или создают СП. Но аналога американским компаниям, которые полностью вооружены, или российским компаниям, которые города штурмуют, пока нет".

Источник - НГ
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