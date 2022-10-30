Страны Центральной Азии ждет колониальное будущее, - Александр Кобринский

00:58 31.10.2022 30.10.2022



США обнародовали план спасения региона



Об авторе: Александр Львович Кобринский – директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук.



Россия и страны Центральной Азии сегодня пока еще вместе.

Тревожные для России тенденции все отчетливее проявляются в Центральной Азии (ЦА). Со всей уверенностью можно утверждать, что туда переносятся методы и методология раскручивания конфликтных схем и конфронтационных идейных установок, отработанных коллективным Западом в Украине и на Кавказе.

Большое количество линий разлома в Центральной Азии, вялая, невнятная политика России в этом регионе, большое количество негативного материала в русскоязычном сегменте интернета о республиках Центральной Азии и об их лидерах, негативные высказывания ряда российских политиков о якобы имеющихся территориальных "претензиях", деятельность западных и прозападных НПО и НКО в центральноазиатских республиках и местных националистически настроенных "общественных деятелей" и прочее cоздают исключительно благоприятную почву для перспективы отрыва республик ЦА от России.



Американцы перестали скрывать свои планы. Исследовательский центр Конгресса США открыто объявил: "Члены Конгресса могут рассмотреть вопрос о том, как вовлечение США может помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, несмотря на то что потенциальным бенефициаром любого такого отдаления некоторые наблюдатели считают Китай".



С учетом вышесказанного, например, в Киргизии на границе с Таджикистаном в местах недавних боестолкновений между союзниками по ОДКБ появились американские военные специалисты. Причем осталось неясно, кто их пригласил, кто дал разрешение на приезд, какова была цель визита. Ряд депутатов парламента, среди которых Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев и другие, задались этими вопросами, а также вопросом, не являлась ли эта миссия просто шпионской, так как договора о военном сотрудничестве между Киргизией и США нет. Но представитель президента в Жогорку Кенеш Алмазбек Абытов сказал, что делегация прибыла по линии МЧС, оставив без ответа вышеозначенные вопросы. Отметим странность: военные не по линии Министерства обороны, а по линии МЧС. И еще – одним из предыдущих руководителей МЧС был Камчибек Ташиев. Да-да, ныне руководитель ГКНБ и участник киргизского тандема, небезуспешно ведущий свою игру за лидерство в киргизской политике.



Важно другое, как говорят в Киргизии: американцы предложили восстановить все разрушенные дома и объекты в ходе недавних боестолкновений с таджиками. Людям все равно, к кому испытывать благодарность. Им нужны дома, и желательно к зиме.



Таджикам же американцы обещают помощь в борьбе с талибами, с которыми Россия пытается наладить диалог, обостряя отношения внутри ОДКБ. В случае возникновения открытого таджикско-афганского противостояния вся тяжесть его урегулирования ляжет на плечи России, а восстанавливать разрушенное и получать благодарности народа будут американцы.



Ориентация, оглядка республик ЦА на незаконные антироссийские санкции (санкции может вводить только ООН, но не Минфин США) наглядно демонстрируют отношение между партнерами и союзниками.



Системную политику Запада в этом регионе нельзя сводить исключительно к его стремлению оторвать ЦА от России. Все гораздо глубже и серьезнее.



Республики ЦА не являются однородными спаянными обществами и соответственно устойчивыми государственными образованиями. Каждая из них раздираема изнутри огромной массой противоречий от межнациональных сложностей и противостояний отдельных внутренних территорий до внутриэлитной и клановой борьбы.



Киргизия, имеющая на своей территории ряд анклавов соседей, разделена на юг и север. Разобщена не только по внутриэлитной линии, но и внутри руководства с серьезными элементами влияния из Лондона.



Таджикистан состоит из пяти довольно свободолюбивых территорий и имеет конфликты с соседями, а также он неоднороден в идейном и политическом плане.



Узбекистан имеет сложности с каракалпаками, тяготеющими к Казахстану, имеющими автономию, и непростые межнациональные отношения с таджикской диаспорой. Кроме того, есть вопросы между некоторыми регионами и внутри них. Наблюдается желание отдельных земель пока административно перейти в соседние регионы страны.



Казахстан фактически – это союз трех жузов, нескольких кланов и родов, где с недавних пор родоплеменная история возводится едва ли не в культ. Достаточно сказать, что при бракосочетании молодые обмениваются родословными до седьмого колена, чтобы исключить близкородственные связи, но и не только. Карьерный рост и общественное положение часто определяются твоим происхождением, точнее, с какого ты жуза. Не станем здесь говорить о нарастающих сложностях в национальном вопросе и вялую реакцию власти на эти проблемы, зачастую сводящуюся к правильным словам президента.



Туркмения, при всей своей закрытости, не остается в стороне от межэтнических проблем. У кормила власти находятся текинцы (они же ахалтекинцы), но там проживают еще йомуды, эрсари, човдуры, сарыки и другие.



Все эти государства стали едиными территориями в рамках именно империи и СССР.



Очевидно, что при опыте и умении англосаксов основная их задача – не только отделить эти территории от России, но и разделить, разорвать их на мелкие ханства и байства, что позволит неограниченно царствовать в ЦА. Думать иначе – жить в наивном не нашем мире.



Пора прекращать мыслить категориями нефти и газа, биржевых индексов и процентных ставок. Извечный спор, что первично – экономика или политика, наглядно не просто разрешил коллективный Запад, он нас еще и носом ткнул, убедительно показав роль политики и место экономики в геостратегии. И пока мы старательно поднимаем ВВП, Турция работает над созданием единого алфавита для тюркских народов, который планируется принять в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), в которую сегодня входят Турция и Азербайджан, из республик ЦА Казахстан, Киргизия, Узбекистан и в статусе наблюдателя Туркменистан и Венгрия.



Показателен пример Казахстана, который уже не первый год работает над созданием нового алфавита на латинице (идея, навязанная англосаксами). К настоящему моменту его пока так и не удалось согласовать. Это наводит на мысль – предполагаемый новый единый алфавит тюркских народов будет базироваться именно на турецком алфавите, что моментально сделает критически важным духовное и нравственное влияние Турции, которое к настоящему моменту уже довольно существенно в ЦА.



Не нужно иллюзий: если состоится принятие единого алфавита тюркских народов, это создаст экзистенциальную угрозу, то есть угрозу существования РФ как таковой. Россия – крупнейшая территория расселения тюркских народов. Далеко не все они исповедуют ислам. Среди тюркских народов есть и иудеи, и буддисты, и православные христиане. Логика событий предложит и иным народам, не входящим сегодня в ОТГ, шаг за шагом двигаться в направлении принятия этого алфавита, а значит, занимать позицию, далекую от той, которая соответствует интересам России, но близкую к идеям Великого Турана, проводником и основным бенефициаром которых является Турция, остающаяся под плотной опекой англосаксов. Несмотря на ее желание создать вокруг себя благоприятный экомир, позволяющий в будущем задуматься о возрождении Османской империи, называемой на новом витке исторической спирали Великим Тураном.



21 июня 2022 года в Астане состоялся 5-й научный совет Международной тюркской академии, где был подписан протокол, утвердивший включение в школьную программу стран ОТГ учебников "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература", "География тюркского мира". Документ подписали почти все страны ОТГ.



Геополитическое противостояние закаляет Россию. Но как бы нам не получить сокрушительный удар от нашего векового соперника – Турции в деле объединения славянских и тюркскских народов в рамках одного государства и союзника англосаксов, наших прямых противников и конкурентов. Источник - НГ

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