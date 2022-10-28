 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неудобный для Запада Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
06:25 31.10.2022

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии по итогам обработки более 99% протоколов с избирательных участков

31 октября 2022, Антон Никитин
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов, свидетельствуют результаты обработки 99,38% протоколов.

Как следует из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК), лидера Партии трудящихся Лула да Силва поддержали почти 60 млн человек (50,37%), за его конкурента-консерватора Болсонару проголосовали почти 57,9 млн избирателей (49,13%), передает ТАСС.

До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание в первую очередь за счет голосов избирателей в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов. Явка составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.

Ранее политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов спрогнозировал влияние выборов в Бразилии на отношения с Россией.

Напомним, в сентябре Лула да Силва назвал ошибкой решение Евросоюза оказать военную поддержку Киеву, вмешавшись таким образом в конфликт на Украине, вместо того чтобы способствовать его урегулированию.

Источник - vz.ru
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