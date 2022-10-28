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При обрушении пешеходного моста в Индийском Гуджарате погиб 141 человек
06:37 31.10.2022

При обрушении моста в Индии 91 человек погиб и 70 пострадали
NDTV: В результате обрушения вантового пешеходного моста Морби в Индии 91 человек погиб и 70 пострадали

30 октября 2022, Антон Никитин
В результате обрушения вантового пешеходного моста Морби в штате Гуджарат на Западе Индии, по последним данным, погиб 91 человек, большинство из которых женщины, дети и пожилые люди, еще 70 пострадали, более 100 человек остаются в реке Мачху, сообщил корреспондент телеканала NDTV с места трагедии.

Всего на мосту в момент обрушения находились около 500 человек. Власти не исключают, что число погибших продолжит расти. Спасательная операция на месте происшествия осложняется низкой видимостью в темное время суток и сильным течением реки Мачху, передает ТАСС.

Как сообщило Asian News International со ссылкой на очевидцев, обрушившийся вантовый мост в момент происшествия был перегружен, на нем находилась огромная толпа людей, многие из которых отмечали Дивали (индийский фестиваль огней).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в трехдневной поездке по штатам Гуджарат и Раджастхан, в связи с гибелью людей во время обрушения вантового пешеходного моста в Морби решил отменить все запланированные на понедельник массовые мероприятия со своим участием. На место происшествия выехали глава МВД Индии Амит Шах и главный министр штата Гуджарат Бхупендра Пател.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат около 350 человек оказались в реке.

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Число погибших при обрушении пешеходного моста в Индии выросло до 141 человека
Азия и мир, происшествия 9:20, 31 октября 2022 Просмотров: 1301 Обновлено: 9:21, 31 октября 2022Кыргызча

Предыстория: Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео
CentralAsia (CA) - Не меньше 141 человек погиб при обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат на западе Индии, передает NDTV. Спасены 177 человек. Ранее было известно о 32 погибших. Поисковые работы продолжаются.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был построен больше 140 лет назад. Два года он был закрыт на реконструкцию. Мост открыли 26 октября, 30 октября он обрушился. По данным местных СМИ, на момент трагедии на нем находились больше 500 человек.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ответственность за обрушение несет правительство. Пострадавшим пообещали выплаты. Родственники погибших получат по 2 млн рупий (около $24 тыс.), пострадавшие - по 50 тыс. рупий (около $600).

https://centralasia.media/news:1813815?from=mportal&place=nowread

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667187420


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