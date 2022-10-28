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Афганская экономика окончательно деградирует под талибами, - Тhe Daily Guardian
07:02 31.10.2022

Жизнь афганцев стала тяжелой из-за роста бедности в стране, - ВПП
Азия и мир, политика 9:31, 31 октября 2022 Просмотров: 320

CentralAsia (CA) - Правление талибов в Афганистане привело к эскалации уровня бедности и безработицы в разоренной войной стране, в результате чего жизнь афганцев стала "невыносимо тяжелой", говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП), пишет Тhe Daily Guardian.

Подчеркнув отсутствие продовольственной безопасности в стране, Всемирная продовольственная программа в среду написала в Твиттере, что большинство населения остро нуждается в гуманитарной помощи, сообщает Khaama Press.

"Более половины населения Афганистана страдает от голода и срочно нуждается в помощи", - заявила ВПП, добавив, что она оказала поддержку более 10 млн женщин посредством поддержки средств к существованию и создания капитала.

Кроме того, согласно отчетам ООН, уровень бедности в Афганистане вырос до 97%, и, по данным Khaama Press, девять из десяти человек не могут позволить себе достаточно еды.

По оценкам ВПП, почти 19 млн афганцев столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности во Всемирный день продовольствия, который отмечался 16 октября. В условиях войны в Украине ВПП запросила 1,1 млрд долларов США для продолжения ежемесячной доставки продовольствия и продуктов питания в течение следующих шести месяцев 15 млн остро нуждающихся в продовольствии людей в Афганистане.

ВПП и Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) в Афганистане осудили продолжающийся экономический кризис в стране, поскольку люди в стране находятся на грани голодной смерти и нищеты.

В своем твите УКГВ ООН в Афганистане написало: "19 млн человек сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, 25 млн человек живут в нищете, 5,8 млн человек находятся в состоянии длительного внутреннего перемещения. Тысячи домов были повреждены наводнениями и землетрясениями", выражая обеспокоенность по поводу бедственного положения афганцев. "Чтобы пережить зиму, им нужна еда, пищевая поддержка, теплая одежда и крыша над головой", - написало УКГВ ООН в Твиттере.

Между тем, ВПП также выразила обеспокоенность по поводу экономического кризиса в Афганистане. "Экономический кризис уничтожил рабочие места, зарплаты и средства к существованию по всему Афганистану. Помогать семьям и сообществам поддерживать себя важнее, чем когда-либо", - написала ВПП в Twitter.

Нарастающий кризис в Афганистане сильнее всего ударил по малым предприятиям, а частные компании уволили более половины своих сотрудников из-за дефицита продаж и резкого падения потребительского спроса на продукцию.

Между тем, местные СМИ в Афганистане сообщили, что на фоне непрекращающихся нарушений прав человека в управляемом талибами Афганистане эта истерзанная войной страна была признана "наименее безопасной" страной в мире, согласно опросу, проведенному Индексом закона и порядка Гэллапа.

В ходе опроса оценивалось около 120 стран с точки зрения безопасности их граждан. Этот отчет появился после того, как Афганистан в течение пяти лет сохранял свою позицию в Глобальном индексе мира как "наименее мирная" страна в мире, сообщает Khaama Press.

Афганистан получил 51 балл, так как опрос проводился на основе того, насколько безопасно люди чувствуют себя в своих сообществах или были ли они склонны к воровству или нападению в предыдущем году.

Согласно индексу Гэллапа, Афганистан - это страна, в которой люди "наименее вероятно" чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве с тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане.

Источник - centralasia.media
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