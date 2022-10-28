Адаптация с кооперацией. Главы правительств стран СНГ продолжили имитировать бурную деятельность саммитом в Астане

07:31 31.10.2022

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В Астане в пятницу прошло заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Премьер-министры стран-участниц говорили о желании расширить торгово-экономическую кооперацию для сглаживания негатива от геополитической ситуации и мировых кризисных явлений. Среди предложений - переход на торговые расчеты в национальных валютах и реализация совместных инвестпроектов. Пока, впрочем, странам СНГ не всегда удается завершить и давно начатые инициативы: подписание уже десять лет готовящегося соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций теперь намечается на середину следующего года.



Главы правительств стран СНГ в Астане обсуждали расширение экономической кооперации, наиболее актуальной для подсанкционных РФ и Белоруссии



Восьмидесятое заседание совета глав правительств СНГ прошло в Астане в очном режиме. В столицу Казахстана приехали премьеры Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, России, Киргизии, а также зампреды правительств Армении и Туркмении. В целом заседание прошло в логике состоявшейся в середине октября встречи президентов стран СНГ и встреч других объединений на постсоветском пространстве: говорили о необходимости усиления кооперации на фоне геополитических проблем и сложностей в мировой экономике.



Особенно востребованной кооперация внутри СНГ выглядела в заявлениях премьеров подсанкционных России и Белоруссии.



Глава российского правительства РФ Михаил Мишустин, отметив "особую ценность" торгового и отраслевого сотрудничества "на фоне негативных глобальных процессов", сообщил, что за первые семь месяцев этого года товарооборот России со странами СНГ вырос на 6% (за 2021 год - на 30%). Белорусский премьер Роман Головченко отметил, что глобально дело идет к "фрагментации мировой экономики на геополитические блоки со своими технологическими укладами и платежными стандартами". Отметим, что в соответствии с этой логикой Россия предлагает странам СНГ внедрить собственные системы передачи финансовых сообщений (на фоне отключения ряда российских банков от SWIFT), а также ускорить переход на национальные валюты во взаимной торговле. Впрочем, решение вопроса о расчетах, как известно, сейчас продвигается непросто и в более узком объединении стран - в рамках Евразийского экономического союза.



Есть сложности и по части взаимной торговли. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров на заседании высказался за пересмотр "ограничительных мер на вывоз продовольствия" стран содружества, за снижение барьеров на границах, развитие транспортных коридоров и реализацию совместных инвестпроектов. Последнее, по его словам, "потребует раскрытия в полной мере потенциала договора о зоне свободной торговли в СНГ и максимального упрощения условий для движения товарных и инвестиционных потоков".



Пока, отметим, работа в этом направлении изрядно затянулась. Все еще не готово соглашение о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций.



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Этот документ готовится уже около десяти лет в развитие договора о зоне свободной торговли в СНГ, подписанного еще в 2011 году. В прошлом году сообщалось о планах подписать его в мае 2022 года, однако и сейчас премьеры говорят о необходимости оперативного завершения переговорного процесса. Пока, как пояснил в пятницу глава Минэкономики РФ Максим Решетников, соглашение одобрено в целом: документ будет регулировать доступ компаний, оказывающих услуги, к рынкам СНГ, вопросы учреждения и регистрации организаций, предоставления гарантий инвесторам. По его словам, по большинству вопросов уже достигнуты договоренности, теперь на уровне министров осталось урегулировать тему учреждения компаний. Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что завершить работу планируется в этом году, с тем чтобы вынести соглашение на рассмотрение совета глав правительств на следующем заседании, которое запланировано на июнь 2023 года.



Как на саммите СНГ в Астане закипали и остывали страсти

В остальном повестка заседания совета в Астане была довольно рутинной: премьеры подписали около 20 документов, в частности, о проведении в 2023 году Игр стран СНГ в Белоруссии, о реагировании на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, утвердили концепции научно-технического сотрудничества и цифровой трансформации химического комплекса стран СНГ.



Евгения Крючкова, Астана

Газета "Коммерсантъ" №202/П от 31.10.2022, стр. 2