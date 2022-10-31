Мир на Украине невыгоден для США. Они лишатся главного, - политолог Бехештипур

07:38 31.10.2022 Farda

Иран

31 октября 2022

Какую рыбу ловит Америка из мутных вод конфликта на Украине

Farda: США делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше



США – единственная страна, которая не желает завершения конфликта на Украине, утверждает в беседе с Farda политолог Бехештипур. Вашингтону выгодно перманентное состояние кризиса. Оно обеспечивает военные заказы, поддерживающие американскую экономику, и способствует ослаблению и Москвы, и Киева, считает эксперт.

В последнее время Соединенные Штаты пытаются всеми возможными способами доказать миру, что они являются образцом морали и высоконравственной политики. На деле же подобное поведение – просто ширма, за которой скрывается хищная колониальная империя, стремящаяся к порабощению остальных. Причем не только врагов и соперников, но даже друзей и партнеров.



А в самые последние дни Америка, а вслед за ней ее так называемый партнер, Европа, пытаются на всех глобальных диалоговых площадках и мировых форумах открыть новый "антииранский процесс" под предлогом того, что Тегеран не отказался от политики сотрудничества с Москвой даже после начала спецоперации на Украине. Исламская Республика Иран, как и многие другие страны, сразу после начала военных действий ограничилась заявлением, в котором выразила надежду на скорейшее урегулирование конфликта политическим путем, но не стала радикально пересматривать свою политику в ущерб национальным интересам и в угоду непонятно кем и где утвержденным "правилам". Такая позиция, несомненно, вызвала недовольство западных государств – сначала США, затем и стран ЕС. Высокопоставленные политики, чиновники и подконтрольные им западные СМИ стали даже внушать общественному мнению, как европейскому, так и американскому, представление о том, что Иран якобы является стороной конфликта на Украине и даже "тайком" помогает России. Однако непредвзятое наблюдение за событиями показывает, что продолжение конфликта наносит вред всем прочим странам, включая и Россию, и Украину, и страны Евросоюза, и ближайших соседей России, в том числе и Иран. Наносит вред всем, кто более или менее близко вовлечен в этот конфликт, кроме, разумеется, самих США.



По сути, видно, что только Соединенные Штаты не желают завершения конфликта. Даже в заявлениях официального Киева отчетливо прослеживается надежда на то, что при военной помощи и поддержке западных стран Украина должна добиться победы, но после этого все же должен наступить мир. Но мир совсем не нужен Соединенным Штатам, равно как им не нужна и военная победа Киева. То, что им нужно – это перманентное состояние конфликта. Оно обеспечивает для Америки крупный рынок сбыта оружия, постоянные военные заказы, которые будут поддерживать курс доллара и функционирование американской экономики. Но конфликт при этом должен продолжаться, а вместе с ним – ослабление и России, и Украины. Именно такой сценарий предусматривают чиновники и аналитики в Госдепартаменте и Пентагоне. Слабая Россия, как полагают за океаном, не будет играть существенной роли в международных делах (в лучшем случае – не более, чем она играла в 90-е годы прошлого столетия, сразу после распада СССР), а слабая Украина станет необходимой и желанной дойной коровой для США и их экономики. В этом сейчас заключаются их интересы.



Новостной портал Farda побеседовал на тему возможного влияния ситуации на Украине на дальнейший характер российско-иранского сотрудничества, а также на перспективы возрождения ядерной сделки, сюжета, особенно актуального и важного для Исламской Республики Иран, с известным политологом, специалистом по международным отношениям и международному праву, Хасаном Бехештипуром. По его мнению, если бы европейцы решили бы покупать нефть у Ирана прямо сейчас, все вместе, они бы легко преодолели сопротивление Америки, и ядерная сделка была бы восстановлена. Но и Россия при этом не смогла бы остановить не вполне выгодное для нее подобное развитие событий и заявить, что Иран "не имеет права продавать нефть Западу".



По словам Бехештипура, Иран сейчас достаточно силен и влиятелен, и никакая сила бы не смогла диктовать ему, что ему следует делать, а что – нет. "Довольно многие, в том числе и в самом Иране, – продолжил Бехештипур, – сейчас утверждают, что возрождение ядерной сделки с Ираном не отвечает интересам России, которую будто бы вполне устраивает нынешняя ситуация, когда переговоры с Ираном фактически зашли в тупик". "Но те, кто утверждает подобное, однако, не утруждают себя ответом на следующий вопрос: почему тогда США сохраняют эту выгодную для России ситуацию и не отменяют санкций в отношении иранской нефти? Безусловно, если произойдет подобное, Иран сможет пойти на переговоры и сотрудничество по экспорту своей нефти и по любым, связанным с этим, проектам, с любой нефтедобывающей страной, в том числе с Россией", – заключил Бехештипур.



Собеседник Farda, оценивая влияние поставок иранской нефти на мировые рынки, в том числе те, куда ранее доступ Исламской Республике был "заказан", отметил: это на самом деле вопрос – почему американцы не отменяют санкций в отношении иранской нефти? Ответ, по мнению эксперта, очевиден: они не хотят этого делать. И, по сути, Запад хочет одновременно надавить и на Иран, и на Россию, он крайне недоволен сотрудничеством этих двух стран, недоволен им сейчас, и также будет недоволен, когда санкции отменят. И потому он пытается создать всевозможные проблемы как для Тегерана, так и для Москвы.



Относительно того, какой должна быть реакция Ирана на давление Запада в связи с ситуацией на Украине (ведь очевидно, что это Запад тоже намерен сделать предметом торга на переговорах по возобновлению ядерной сделки), приглашенный Farda эксперт подчеркнул: Иран должен придерживаться исключительно собственных интересов и ни в коем случае не идти ни у кого на поводу. А интересы Ирана заключаются в том, что он должен "оставаться нейтральным в конфликте между Россией и Украиной, чтобы конфликт завершился как можно скорее". Эксперт подчеркнул, что прекращение кризиса будет в интересах и России, и Украины, и всей Европы, и иранского региона.



Бехештипур напомнил, что единственной страной, которой выгодно продолжение российско-украинского конфликта, является Америка. Ослабленную в кризисе Россию должны охватить внутренние противоречия, вплоть до распада государства, а ослабленная Украина превратится в крупнейшую страну на востоке Европы, которая будет полностью подчинена США. "Соответственно, логика подсказывает, что мы должны оставаться нейтральными в конфликте России и Украины, не играя в том числе в игру Москвы", – выразил убежденность Бехештипур.



России, по его словам, не следует думать, что она может начинать военные операции в любой соседней стране, в любой момент, когда она посчитает нужным, под предлогом исходящей от этой страны угрозы. Ведь завтра опыт Украины может повторить любое соседнее государство. Речь о том, уточнил эксперт, что не следует рассматривать такое поведение России как оправданную юридическую процедуру, так же, как это сделал Казахстан, который не принял мотивы России к началу спецоперации на Украине. Президент Республики Казахстан Токаев прямо указал Путину на форуме в Петербурге, что его страна не приемлет подобные стороны российской политики.



Однако осуждать политику страны, не принимая ее отдельные стороны, вовсе не подразумевает выхода из переговорного процесса и тем более отказ от сотрудничества с данным государством. Относительно переговорного процесса Ирана и стран Запада эксперт добавил, что Тегерану следует попытаться договориться с европейцами об экспорте иранских нефти и газа в Европу. Достичь такого соглашения возможно, если ЕС действительно нуждается в дополнительных объемах энергоресурсов. "Но если Европа действительно этого хочет, она должна сесть с Ираном за стол переговоров и начать закупать иранскую нефть", – подчеркнул Бехештипур. Однако, по словам эксперта, неясно, как Европа намеревается добиваться того, что ей сейчас действительно нужно. Вместо переговоров, отмечает Бехештипур, европейцы пытаются вводить против Ирана санкции, что является признаком их участия в американских играх. Причем похоже, что они совершенно запутались в этой игре и не могут из нее выбраться, подметил собеседник издания. Что касается переговоров с США, то и в этом случае Иран тоже может вести прямой диалог, причем с позиции сильного: кто сказал, что переговорный процесс означает уступки и отказ от собственных целей, задался вопросом эксперт. Страны, уточнил он, для того и ведут переговоры, чтобы решать собственные задачи, а не быть инструментом для достижения целей другими государствами.

Анализируя перспективы и особенности переговоров о сотрудничестве Ирана с другими странами, Россией, Европой или Китаем, эксперт-международник указал на то, что следует всегда исходить из существующих фактов и ни в коем случае не фантазировать и не делать нереалистичных предположений, как и не ставить нереалистичных задач. И это будет залогом успешных переговоров.

Когда экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, первыми компаниями, которые начали покидать Иран, стали как раз российские и китайские фирмы, потому что тогда их интересы заключались в том, чтобы работать с Америкой, напомнил Бехештипур. Сейчас же, когда Россия сама оказалась под санкциями, ее интересы диктуют сотрудничество с Ираном, и последнему следует воспользоваться этими условиями. В этом сейчас заключаются интересы Тегерана. Когда же они потребуют, необходимо будет пойти и работать с Европой, а не сидеть и печалиться из-за того, что сотрудничество с ЕС будет не в интересах России, заключил Бехештипур. Источник - inosmi.ru

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