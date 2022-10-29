Наемники на Украине создают "Тюркский легион", - МК

10:19 31.10.2022

Военкор Поддубный: наемники на Украине создают "Тюркский легион"



Азербайджанский наемник Магомед Джафаров, входящий в состав турецкой неонацистской группировки "Серые волки" и воюющий в рядах ВСУ, заявил о формировании на Украине т. н. "Тюркского легиона". Об этом сообщает репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.



По словам военного корреспондента, основу нового подразделения составят наемники из числа турок, азербайджанцев, крымских татар, узбеков, представителей других тюркских народов.



"Появление "Серых волков" в нынешнем театре военных действий нельзя назвать случайным. "Бозкурт", обученные НАТОвскими инструкторами, уже участвовали в боестолкновениях с армией России на Ближнем Востоке", - пояснил Поддубный.



Авторы: АЛЕКСАНДР ШЛЯПНИКОВ