Киргизские трудовые мигранты переориентируются на арабские страны

12:39 31.10.2022

Страны Персидского залива изъявили готовность принимать на работу граждан Киргизии. Об этом во время церемонии подписания соответствующего договора заявил министр труда, социального обеспечения и миграции республики Кудайберген Базарбаев, сообщает сегодня, 31 октября, ИА "Кабар".



Президент Киргизии Садыр Жапаров, по его словам, уделяет особое внимание вопросу трудовой миграции, организации легального трудоустройства граждан республики за рубежом.



"В связи с этим между министерством и частной компанией, представляющей интересы стран Персидского залива, был подписан договор о легальном трудоустройстве наших граждан в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Иордании", - сказал Базарбаев.



Он отметил, что на сегодняшний день в этих странах уже вакантно 815 рабочих мест. При этом кандидату бесплатно предоставляется виза, оплачивается авиаперелет и расходы, связанные с его документальным сопровождением.



Министр уточнил, что полную информацию по трудоустройству граждан в странах Персидского залива можно получить в центре трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда республики.