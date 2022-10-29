Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает

13:02 31.10.2022

РОССИЮ НЕ УСЛЫШАЛИ? УКРАИНА, ТУРЦИЯ И ООН ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО "ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА" РАБОТАЕТ

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов, участвующих в "зерновой сделке". Стороны явно не услышали Россию и по-прежнему делают вид, что сделка работает.



Турция, Украина и ООН объявили о запланированном на 31 октября проходе 14 судов. 12 кораблей должны выйти из украинских портов, два - войти. Об этом в воскресенье сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).



Делегация ООН проинформировала делегацию России о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ,



- говорится в сообщении.



Примечательно, что ранее Россия ясно дала понять, что на неопределенный срок выходит из "зерновой сделки". Долгое время Москва указывала, что Запад обманул ее. Он так и не снял санкций с русского экспорта удобрений, а все вывозимое с Украины зерно шло не в голодающую Африку, а во вполне сытую Западную Европу. Видимо, для того чтобы потом перепродавать его бедным странам за двойную цену.



Однако последней каплей стало использование Украиной "зернового коридора" для совершения терактов против России. Сначала она осуществила взрыв на Крымском мосту, а затем устроила атаку беспилотников на корабли Черноморского флота России. Дроны были запущены с гражданского судна, которое шло по "зерновому коридору". Таким образом, "зерновая сделка" не только не принесла России пользы, но и создала прямую угрозу ее безопасности.



Как сообщает телеканал "360", глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию возобновить зерновую сделку. Дело в том, что без участия Москвы под угрозой находится существование экспортного маршрута зерна и удобрений, что провоцирует дальнейшее развитие глобального продовольственного кризиса.