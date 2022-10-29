 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.10.2022
13:21  Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский
13:02  Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
12:43  "Иранский лев" возвращается в Закавказье: о перипетиях кавказской политики Тегерана, - Левон Сафарян
12:39  Киргизские трудовые мигранты переориентируются на арабские страны
12:29  В КазПарламент инкорпорировали историка-коммуниста Легкого
12:01  Мучительный выбор израильтян. Пятые за три с половиной года парламентские выборы
11:26  Шабаш "Аш-Шабаб". Африканские джихадисты громко напомнили о себе мегатерактом в Могадишо, - С.Строкань

10:19  Наемники на Украине создают "Тюркский легион", - МК
09:44  Граница Кыргызстана и Таджикистана может полыхнуть в любой момент, - А.Князев
08:09  У деиндустриализации в Европе далекоидущие последствия, - Сунь Яньхун
07:38  Мир на Украине невыгоден для США. Они лишатся главного, - политолог Бехештипур
07:31  Адаптация с кооперацией. Главы правительств стран СНГ продолжили имитировать бурную деятельность саммитом в Астане
07:02  Афганская экономика окончательно деградирует под талибами, - Тhe Daily Guardian
06:42  США в ожидании республиканского реванша, - Валерий Гарбузов
06:37  При обрушении пешеходного моста в Индийском Гуджарате погиб 141 человек
06:25  Неудобный для Запада Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
00:58  Страны Центральной Азии ждет колониальное будущее, - Александр Кобринский
00:56  ЧВК помогут Китаю справиться с террористами, - Владимир Скосырев
Воскресенье, 30.10.2022
20:20  США против Северной Кореи: воротилы политического зазеркалья, - Сергей Кожемякин
20:19  Украина может стать ключом к политическому спасению Дональда Трампа, - Томас Уолком
20:14  Foreign Affairs: Мир подошел к переломному моменту - глобализация отступает
19:38  Египет ставит на паузу сближение с Турцией, - Игорь Субботин
17:31  Среди погибших в Сеуле есть граждане России (4), Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая
16:13  Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты? - Ростислав Ищенко
16:05  Президентские выборы – 2022 и "12 казахстанских негритят", - В.Прохватилов
12:25  В Баткене открыли памятник бывшему 1-му секретарю ЦК Компартии Киргизской ССР Исхаку Раззакову
07:50  Новый Устав КПК как манифест социалистической модернизации Китая, - Владимир Павленко
07:00  Трибунал для России? - Максим Столетов
06:53  Осетрина второй свежести. РосОппозня в Польше
00:31  Отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху, - Кирилл Сенин
00:30  Аркадаг проведет достойный Книги рекордов Гиннесса семинар... по бахчеводству
00:28  Украинский журналист Дмитрий Гордон опроверг свои слова о связи Узбекистана с иранскими дронами
Суббота, 29.10.2022
22:36  СМИ Кыргызстана потребовали от властей прекратить "кампанию по дискредитации журналистов"
22:14  РосАрмия. Отстранен от командования сдавший Изюм и Балаклею генерал Лапин
21:55  Жуткий хэллоуин в Сеуле - в молодежной давке погибло 150 человек
18:22  Россия вышла из мутно-предательской "зерновой сделки" с Западом
17:59  "Великая" норвежка-лыжница Йохауг призналась, что сидела на допинге и об этом знала Норвежская федерация
17:01  Смерть затаилась во льдах. Древние вирусы возвращаются
16:56  Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США: что изменится для России
16:54  Что такое "Джихад", который объявил украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров
16:41  Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу
14:00  Иран как "заместитель" России, - Максим Артемьев
13:01  Армия Z начала большое(?) наступление. На Угледар!
11:20  Сменил гавань. На сторону укров перебежал уволенный за дебош в аэропорту экс-губернатор Севастополя Овсянников
09:53  Россию и Китай вписали в оборонную стратегию. Пентагон опубликовал программный для США документ
09:50  Радугу в дугу. РосДума единогласно приняла закон о запрете гей-пропаганды
09:33  Монополия доллара начала разрушаться, - Ольга Самофалова
09:27  Дикий Запад по-китайски. Самое "тихое" командование НОАК развернуто к Монголии и Казахстану
09:25  Китаю грозит геронтократия позднесоветского типа, - Александр Лукин
09:14  Потерю Россией еще одного союзника на Кавказе уже невозможно скрыть, - Марина Перевозкина
08:53  Принуждение к "новой нормальности"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
13:02 31.10.2022

РОССИЮ НЕ УСЛЫШАЛИ? УКРАИНА, ТУРЦИЯ И ООН ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО "ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА" РАБОТАЕТ
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов, участвующих в "зерновой сделке". Стороны явно не услышали Россию и по-прежнему делают вид, что сделка работает.

Турция, Украина и ООН объявили о запланированном на 31 октября проходе 14 судов. 12 кораблей должны выйти из украинских портов, два - войти. Об этом в воскресенье сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).

Делегация ООН проинформировала делегацию России о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ,

- говорится в сообщении.

Примечательно, что ранее Россия ясно дала понять, что на неопределенный срок выходит из "зерновой сделки". Долгое время Москва указывала, что Запад обманул ее. Он так и не снял санкций с русского экспорта удобрений, а все вывозимое с Украины зерно шло не в голодающую Африку, а во вполне сытую Западную Европу. Видимо, для того чтобы потом перепродавать его бедным странам за двойную цену.

Однако последней каплей стало использование Украиной "зернового коридора" для совершения терактов против России. Сначала она осуществила взрыв на Крымском мосту, а затем устроила атаку беспилотников на корабли Черноморского флота России. Дроны были запущены с гражданского судна, которое шло по "зерновому коридору". Таким образом, "зерновая сделка" не только не принесла России пользы, но и создала прямую угрозу ее безопасности.

Как сообщает телеканал "360", глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию возобновить зерновую сделку. Дело в том, что без участия Москвы под угрозой находится существование экспортного маршрута зерна и удобрений, что провоцирует дальнейшее развитие глобального продовольственного кризиса.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667210520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2022 года №1058
- Маулен Ашимбаев: "Сотрудничество на основе уважения национальных интересов – основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ"
- Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева посетил Улытау
- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2022 года
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по исполнению поручений Главы государства
- Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой Костанайскую область
- Кадровые перестановки
- Правительство Казахстана продолжит поддерживать научные и культурные проекты, посвященные Золотой Орде
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  