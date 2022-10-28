Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский

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13:21 31.10.2022 Китай в американских стратегиях национальной безопасности и обороны

Владимир Овчинский

28.10.22



Сразу два стратегических документа определили Китай главным противником США.



1. Китай в Стратегии национальной безопасности США



В Стратегии национальной безопасности (СНБ) администрации Байдена 2022 года говорится, что Китайская Народная Республика (КНР) "представляет собой наиболее серьезный геополитический вызов для Америки". Это связано с тем, что Соединенные Штаты вовлечены в "стратегическую конкуренцию за формирование будущего международного порядка", а Китай является главным претендентом, потому что это единственное государство, "намеревающееся как изменить международный порядок, так и, во все большей степени, экономическую экономику". дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели".



СНБ неоднократно подтверждает, что Америка видит "свободный, открытый, процветающий и безопасный" мир, и делает вывод, что КНР не разделяет ни это видение, ни основные интересы и ценности США. Вместо этого Пекин характеризуется как лидер тех автократических режимов, которые угрожают глобальному миру и стабильности, работая над "подрывом демократии" и "созданием более благоприятных условий для их собственной авторитарной модели", которая "отмечена репрессиями дома и принуждением за границей".



Противостоя этому вызову, СНБ утверждает, что Соединенные Штаты должны победить, "превзойдя КНР в технологической, экономической, политической, военной, разведывательной и глобальной областях управления". Вместо того чтобы позволять Китаю переделывать мир по своему образу и подобию, Вашингтон "должен активно формировать международный порядок в соответствии с нашими интересами и ценностями" и "уделять приоритетное внимание сохранению прочного конкурентного преимущества над КНР". По сути, это соревнование с нулевой суммой, в котором Соединенные Штаты должны оставаться на вершине как "ведущая мировая держава".



Менее чем через неделю после публикации СНБ Си Цзиньпин изложил собственный взгляд Пекина на американо-китайское стратегическое соперничество на 20 - м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) . Его речь предлагала аналогичную характеристику зарождающейся и все более антагонистической борьбы. Ни разу не упомянув Соединенные Штаты по имени, он описал "резкие изменения в международном ландшафте, особенно попытки извне шантажировать, сдерживать, блокировать и оказывать максимальное давление на Китай". Он заявил, что Китай вступил в период, "в котором стратегические возможности, риски и вызовы совпадают, а неопределенность и непредвиденные факторы растут".



В ответ на эту неблагоприятную внешнюю среду Си Цзинпин изложил собственную стратегию Пекина по решению этой проблемы. Он неявно изложил рецепт сохранения конкурентного преимущества над Соединенными Штатами и установления мирового порядка, благоприятствующего интересам и ценностям Китая. В этом контексте он выделил все более важную тему китайского стратегического мышления: широкое определение "национальной безопасности" Китая и требований для ее обеспечения. В частности, Си Цзинпин подчеркнул неразрывную связь между внутренней стабильностью и внешней безопасностью, при этом первая получает поддержку от второй и от более широкой сети политической, экономической, технологической и даже культурной безопасности. Это во многом вытекает из обнародования Си Цзинпином в 2014 году "всеобъемлющей стратегии национальной безопасности" и сопутствующих законов.



Внешняя проекция этой развивающейся и всеобъемлющей стратегии национальной безопасности Китая стала очевидной в апреле 2022 года, когда Си Цзинпин обнародовал "Инициативу глобальной безопасности". Речь, в которой он сделал это предложение, в значительной степени повторила более ранние темы дипломатии КНР, но китайские официальные лица и ученые указали, что Инициатива была задумана как продолжение ранее ориентированной на внутренние дела "всеобъемлющей стратегии национальной безопасности" Пекина. Как и ожидалось, он предлагает другую точку зрения на многие цели, приписываемые Пекину в СНБ администрации Байдена.



Представляя Инициативу, Си Цзинпин подчеркнул видение "общей" и "совместной" международной безопасности и упомянул, в частности, "принцип неделимой безопасности" и необходимость уважать "законные интересы безопасности всех стран. Си Цзиньпин подтвердил продвижение Китаем "пяти принципов мирного сосуществования", включая невмешательство во внутренние дела других стран и принятие их "самостоятельного выбора путей развития и социальных систем". Он также повторил китайскую мантру об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран.



Американские аналитики определили несколько аспектов Инициативы, которые потенциально проблематичны для других стран. Прежде всего, связь между "политической" и внешней безопасностью КНР ясно отражает преобладающую озабоченность КПК стабильностью режима, которая также была присуща выступлению Си Цзинпина на ХХ съезде КПК. Тот факт, что стремление Пекина к внутренней стабильности и легитимности режима все чаще требует более напористой позиции Китая за рубежом, вызывает у них беспокойство.



2. Технологическое сдерживание Китая



Соединенные Штаты осознали, что технологии - это ворота в глобальный порядок двадцать первого века. Мохаммед Солиман, директор программы кибербезопасности и новых технологий Ближневосточного института в статье "Технологическое сдерживание - основа стратегии Вашингтона на период холодной войны 2.0" в The National Interest (27.10.2022) пишет, что "архитекторы Стратегии национальной безопасности 2022 года заложили интеллектуальную основу для того, что они назвали "решающим десятилетием", в котором новые технологии являются воротами в зарождающуюся эру глобального порядка, когда государства конкурируют за данные, искусственный интеллект ( ИИ ) и информационные сети. Воспринимая технологии как ворота к новому глобальному порядку, Вашингтон не только стремится управлять технологическим отделением от Китая, но и проводит стратегию "технологического сдерживания" Пекина.



Технология - это место, где сходятся национальные интересы, человеческий прогресс, образование, инновации, культура и экономическое развитие. Таким образом, технологии будут продолжать перекраивать геополитические линии, переопределять суверенитет и изменять глобальный порядок в XXI веке.



Подъем Китая определялся его значительным геотехнологическим присутствием, что позволило Пекину сохранить значительное глобальное влияние за пределами своей сферы влияния из-за растущей роли доступных китайских технологий в мировой экономике за последние два десятилетия. От 5G до ИИ, от беспилотников до космоса, от автономных транспортных средств до децентрализованных финансов, Китай уделял приоритетное внимание превращению себя в "самостоятельную инновационную державу высокого класса", которая сосредотачивает технологическое превосходство в своем более широком глобальном позиционировании.



Растет чувство страха, что Соединенные Штаты постепенно теряют свое технологическое превосходство таким образом, что Вашингтон больше не может превзойти конкурентов, особенно Китай, или сохранить свой статус технологического привратника в глобальном масштабе, особенно в критически важных технологиях, которые имеют основополагающее значение для сохранения благоприятной позиции Соединенных Штатов в этом формирующемся многополярном, многоцивилизационном порядке. Из-за такой интерпретации американо-китайской технологической холодной войны Америка рискует не только уступить технологическую гегемонию Китаю, но и проиграть державам среднего звена, что, вероятно, подорвет позиции Вашингтона на региональном и глобальном уровнях. Вашингтон недвусмысленно сосредоточен на восстановлении внутреннего технологического потенциала, одновременно используя свой контроль над технологическими узкими местами для реализации агрессивной повестки дня стратегии сдерживания технологий Китая и, в конечном итоге, реорганизации цифрового порядка на благоприятных условиях для технологического блока под руководством США.



5G является основой Интернета следующего поколения , поскольку он обеспечивает пользователям более высокую скорость загрузки, меньшую задержку, более высокую скорость подключения и пропускную способность. 5G расширяет мобильную связь от экосистемы, ориентированной на человека, до Интернета вещей, Метавселенной, промышленных приложений, децентрализованных систем и многого другого.



У китайской Huawei больше ключевых патентов 5G (1529), чем у финской Nokia (1397). Huawei выдвинула 11 423 стандарта 5G, значительно опередив своих западных конкурентов, таких как Qualcomm, которая выдвинула 4 493 стандарта. К концу 2020 года Huawei инвестировала 15,3% своей выручки, и в исследованиях и разработках работало 105 000 человек. Huawei намного опережает ведущие западные компании, такие как Nokia, Ericsson и другие, в гонке за 5G благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, человеческий капитал и важные патенты.



При администрации Трампа 5G стал критической проблемой национальной безопасности, когда Соединенные Штаты осознали, что Пекин опережает Запад в гонке 5G и что в долгосрочной перспективе Китай будет использовать оборудование Huawei 5G для сбора разведданных и получения коммерческой тайны, а также отключать критически важные инфраструктурные сети в других странах во время войны и кризиса - в конечном итоге создавая ориентированную на Пекин глобальную технологическую экосистему, которая продвигает геополитические и геоэкономические интересы Китая с конечной целью вытеснить порядок, возглавляемый США.



Интернализация технологий в качестве хранителя формирующегося многополярного порядка и их центральная роль в глобальной позиции Соединенных Штатов спровоцировали острую конфронтацию администрации Трампа с Huawei по поводу сетей 5G. Однако у США не было четкой альтернативы, которую Вашингтон мог бы поддержать, чтобы конкурировать с Huawei. Это, в сочетании с долей рынка, которую Huawei занимает по сравнению с Nokia и Ericsson, сделало инструментарий политики ограниченным запретом Huawei на участие в технологической экосистеме США и ограничением его доступа к американским технологиям, а также запуском ответной кампании, чтобы убедить союзников и партнеров исключить Huawei из своих сетей 5G. Инициатива чистой сети ( CNI) преуспела в достижении своей основной цели - удержать Huawei от западного технического лагеря. Например, Великобритания обязалась удалить Huawei из своей сети 5G к 2027 году, а союзники по Персидскому заливу провели повторную калибровку и переключились на Open RAN.



Борьба с Huawei задала тон для редкого двухпартийного консенсуса в отношении дальнейшего развития стратегии Вашингтона по сдерживанию технологий, которая недвусмысленно направлена ​​на восстановление внутреннего технологического потенциала, отделение цепочки поставок технологий от Китая, институционализацию ориентированного на США технологического блока, и ограничение доступа Китая и России к важнейшим технологиям, что в конечном итоге привело к их технологическому регрессу.



Возвращаясь к гамильтоновской эре промышленной политики (конец 18 века), двухпартийный Закон о микросхемах и науке от 2022 года "предусматривает 52,7 миллиарда долларов на американские исследования, разработки, производство и развитие рабочей силы в области полупроводников". Закон о микросхемах также "предусматривает 25-процентный инвестиционный налоговый кредит на капитальные затраты на производство полупроводников и сопутствующего оборудования".



Основанная на этой промышленной политике и спровоцированная ее оценкой того, что американские технологии стимулируют китайскую программу гиперзвуковых ракет, Вашингтон перешел к следующему этапу своей агрессивной стратегии сдерживания технологий, перекрыв доступ Пекина к полупроводникам, что является неотъемлемой частью стремления Китая стать технологической сверхдержавой. Примечательно, что ежегодно в Пекин импортируется полупроводников на сумму более 300 миллиардов долларов, а 25 процентов доходов американских компаний поступает из Китая. В октябре Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли внедрило ряд целевых обновлений экспортного контроля, чтобы ограничить способность Китая покупать и производить высококачественные микросхемы, используемые в военных приложениях, а также запретить фирмам и персоналу США (включая владельцев грин-карт) помогать Китаю развивать передовые производственные мощности для логики и чипы памяти.



Цели состоят в том, чтобы ограничить текущий доступ Китая к чипам ИИ, которые лежат в основе его стратегии слияния гражданских и военных объектов, и заблокировать доступ Китая к американскому программному обеспечению для разработки чипов и производственному оборудованию, что в конечном итоге замедлит всю экосистему ИИ и нарушит слияние Пекина с гражданскими и военными. Используя свое господство в узких местах полупроводниковой промышленности, Вашингтон не только нацеливается на китайские полупроводники, но и использует свое положение, чтобы подтолкнуть союзников и партнеров Соединенных Штатов на свою сторону в этой тотальной технологической холодной войне.



Вашингтон понимает, что его экспортный контроль теперь только лишит Пекин необходимых специалистов и американского оборудования и программного обеспечения, чтобы замедлить полупроводниковую промышленность Китая, но также создаст стимул для китайского правительства переключить свое внимание на поддержку и развитие своей местной полупроводниковой промышленности. Тем не менее, выбор времени является преднамеренным выбором в этой предполагаемой стратегии сдерживания технологий. Поскольку Соединенные Штаты осознают, что время на стороне Китая в этой технологической холодной войне, замедление китайской полупроводниковой промышленности одновременно сопровождается увеличением государственных субсидий для американской полупроводниковой промышленности, консолидацией США технологической коалиции и ужесточение контроля Соединенных Штатов над узкими местами полупроводниковой промышленности.



3. Китай в Стратегии национальной обороны США



27 октября 2022 года администрация Байдена изложила Стратегию национальной обороны (СНО), нацеленную на Китай, который она рассматривает как наиболее серьезного стратегического конкурента Америки, и Россию, которую она считает "острой угрозой", способной к кибер- и ракетным атакам на США.



Первая СНО администрации подчеркивает растущую военную мощь Пекина, а также его риторику и принудительную деятельность в отношении Тайваня как часть более широкой модели в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80-страничная несекретная версия появилась через шесть месяцев после того, как она была отправлена ​​на Капитолийский холм, и через две недели после того, как Белый дом опубликовал свою давно назревшую СНО.



Высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил журналистам, что между тем, как Пентагон отвечает на вызовы обеих стран, существует "совпадение", в частности, посредством инвестиций в кибер, космические и подводные возможности.



Пентагон имеет дело с угрозами эскалации военного конфликта на Украине, подтверждением Китаем угроз аннексии Тайваня силой, растущим союзом между ними и растущими ядерными опасениями со стороны Северной Кореи и Ирана.



Центральным элементом СНО является "комплексное сдерживание", или координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего правительства США для сдерживания противника от агрессивных действий. Но в нем также подчеркивается "кампания" по наращиванию потенциала международных коалиций и усложнению действий противников.



Она также призывает к "правильным инвестициям в технологии", поскольку указывает на новые угрозы со стороны космического оружия, тактического ядерного оружия и новых приложений искусственного интеллекта и других новых технологий. Наряду с инвестициями в направленное энергетическое и гиперзвуковое оружие, в стратегии говорится, что рыночные силы стимулируют коммерциализацию возможностей, которые будут использовать военные, таких как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии.



Ядерная конкуренция



Обзор ядерной политики, также опубликованный 27 октября, подчеркивает необходимость модернизации ядерных сил и выдвигает на первый план дилемму сдерживания двух конкурентов, обладающих ядерным оружием, России и Китая. В нем подчеркивается необходимость поддерживать надежное командование, контроль и связь в ядерной области через спутники и киберпространство.



Байден пришел к власти, выступая за сокращение ядерных вооружений, и в стратегии подчеркиваются усилия по снижению роли ядерного оружия. Но официальные лица администрации признали, что усилия по контролю над вооружениями зашли в тупик из-за отказа Китая в нем участвовать.



Хотя в документе содержится призыв к снятию с вооружения ядерной гравитационной бомбы B83-1 и прекращению разработки крылатой ракеты морского базирования, Конгресс, похоже, готов сохранить последнюю при поддержке высших генералов в законопроекте об оборонной политике 2023 года. Администрации еще предстоит решить, как она будет подходить к своему плану по выводу B83 из эксплуатации.



Глобальные развертывания



Структура силового планирования стратегии нацелена на способность реагировать на кратковременные мелкомасштабные кризисы без существенного снижения ее готовности к серьезным конфликтам с Россией и Китаем.



"Позиция наших сил будет сосредоточена на требованиях доступа и ведения боевых действий, которые позволят нам сдерживать потенциальную агрессию КНР и России против жизненно важных национальных интересов США, а также одержать победу в конфликте, если сдерживание не сработает", - говорится в документе.



Это будет включать в себя инвестиции в кибер, космические и подводные возможности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, а также учения в этих областях.



"Министерство создает новую структуру стратегической готовности, позволяющую проводить более всестороннюю оценку на основе данных и отчетность о готовности, чтобы обеспечить большее соответствие СНО приоритетам СНБ", - говорится в новом документе, но высокопоставленный чиновник министерства обороны не сообщил никаких подробностей. о том, как это должно выглядеть.



Сама стратегия описывает подход, при котором будут развернуты корабли, самолеты и другие средства. Источник - завтра

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