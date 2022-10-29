Кедми: события ноября окажут огромное влияние на жизнь человечества

15:11 31.10.2022

Эмма Грибова



Бывший глава израильских спецслужб, военный и политический эксперт Яков Кедми заявил в интервью "Литературной газете", что специальная военная операция, которая проходит на территории Украины, является лишь первым этапом противостояния России с Западом. По его словам, в планах Запада было измотать Россию в ходе украинской кампании, чтобы она подошла ослабленной к моменту, когда начнется основное противостояние. Но пока все идет не по вашингтонскому сценарию, считает аналитик.



Кедми отметил, что Украина потеряла половину самой боеспособной части ВСУ, а украинская армия, несмотря на западную помощь, испытывает недостаток в технике и боеприпасах. "Наконец, частичная мобилизация резко усиливает Российскую армию. По оценкам британской разведки, на Украину может быть введено в ноябре до 500 тысяч российских военных", – заявляет Кедми, добавляя, что, по его оценке, все это не оставляет ВСУ шансов.



Эксперт также пояснил, что произойдет, если все-таки начнутся переговоры между Россией и Украиной. По словам Кедми, на переговорах, возможно, будет идти речь о "закреплении расположения Российской армии и Российского государства в границах, в которых они находятся сейчас". Если такой документ будет подписан, это будет означать "смену киевского режима" и признание Западом "военного и политического поражения", продолжает эксперт. Сразу после этого, подчеркнул аналитик, начнется основной этап противостояния России с США и НАТО. В этом противостоянии Россия будет преследовать цели возвращения НАТО к состоянию 1997 года.



Если Украина откажется от переговоров, то Россия "продолжит осуществление своих оперативных планов – например, по овладению Черноморским побережьем", сказал Кедми, добавив, что это не единственная цель Москвы.



Эксперт высказал мнение, что самым заметным событием в оставшееся до конца 2023 года время может стать "ноябрьское наступление Российской армии", которое приведет "к очень заметным военным и политическим результатам". Кедми считает, что события ноября будут иметь огромное влияние на жизнь человечества в наступающем году.