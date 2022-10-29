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|Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии
15:29 31.10.2022
31 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Асеин Исаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Индии. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Асеин Исаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Индия, Народной Республике Бангладеш по совместительству с резиденцией в Нью-Дели.
Он проработал с февраля 2020 года.