Германия объявила Франции экономическую войну. Веселуха продолжается

15:40 31.10.2022

Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики

29 октября 2022,

В Париже прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которая вылила очередной ушат холодной и грязной воды на отношения двух гегемонов Евросоюза. По итогам встречи в Париже лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Хотя в Елисейском дворце отметили, что встреча была конструктивной, американская газета Politico утверждает, что отмена пресс-конференции говорит о напряженности между двумя странами.



"Макрон оскорбил Шольца в Париже", – пишет издание, указывая, что в то время как французские и немецкие пресс-службы говорят, что встреча прошла хорошо, отсутствие совместного общения с прессой говорит об обратном. "Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой", – отмечает Politico.



Неделей раньше Макрон возмутился решением Шольца, не посоветовавшись с ним, выделить 200 млрд евро на поддержку немецкой энергетики, что, по мнению Франции, ставит в неравное положение другие страны Европы на фоне энергетического кризиса.



"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 млрд евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию", – пишет The Telegraph.



В Европе нынче настали энергетически голодные времена, и каждый член Евросоюза норовит откусить от общего экономического пирога кусок пожирнее, так как в тяжелые времена своя рубашка ближе к телу. Ну а Германия, как гегемон ЕС, рассчитывает выбраться из кризисной ситуации за счет других, используя право сильного.



Франко-германские отношения сейчас настолько плохи, что "Париж и Берлин в последний момент отменили встречу, которую не пропускали 20 лет: франко-германский совет министров, намеченный на среду, 26 октября, в Фонтенбло", – сообщает Franceinfo. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр прямо признал, что она отменена в связи с необходимостью "стратегического переосмысления французско-немецких отношений", которые переживают тяжелый период.



Как пишет Le Figaro: "Отвалив на поддержание экономики 5,6% своего ВВП, немецкий слон заставил трястись всю европейскую посудную лавку. "Каннибализм", – кричит Виктор Орбан. "Эгоизм", – вторит ему польский премьер. Большая часть Евросоюза вплоть до еврокомиссаров, француза Тьерри Бретона и итальянца Паоло Джентилони, встретили данную инициативу Шольца в штыки".



Больше всех осерчали французы. "Несмотря на то, что официально реакция Франции была более сдержанной, за кулисами немецкий демарш всех поверг в шок и трепет. В Париже заговорили о развязывании Берлином гонки бюджетных вооружений. Источники в правительстве заявляют, что у Франции нет средств на такие вливания в экономику. Если Германию преследует страх остаться без газа, то французское правительство – кошмар роста ставок по кредитам и непомерного увеличения стоимости обслуживания и так уже громадного государственного долга", – отмечает обозреватель Le Figaro Бертиль Байяр.



"В Европе разгорелась новая конкурентная война. Франция надеется сократить свое отставание от Германии… а немцы... они нас хотят уничтожить", – такими словами заканчивается статья в Le Figaro, флагмане французской прессы.



В оборонной сфере противоречия Франции и Германии еще глубже. Германия теперь хочет стать военной силой номер один в Европе. На перевооружение бундесвера из бюджета выделено аж 100 млрд евро. Недавно немцы выступили с инициативой создания "Европейского небесного щита" (European Sky Shield) – коллективной системы противоракетной обороны (ПРО), которую предполагается оснастить американскими (Patriot), немецкими и израильскими (Arrow 3) зенитно-ракетными комплексами.



Поучаствовать в этом деле Германия пригласила 14 стран Восточной и Северной Европы. В список избранных не попали не только Италия и Польша (не надо было репараций за оккупацию во Второй мировой требовать), но и Франция.



Макрона просто бесит, что Германия запускает проект "антироссийского воздушного щита" вместе с Израилем и США, но без Франции, что представляет собой в глазах Парижа очередное оскорбление в серии промышленных оскорблений, которые, по мнению Елисейского дворца, пришлось стерпеть от своего бывшего основного европартнера. Особенно обидно то, что французская корпорация Thales целых семь лет работала вместе с Италией над разработкой системы противоракетной обороны средней дальности Mamba, которая только что была развернута в Румынии. И вдруг в конце августа Олаф Шольц обнулил "Мамбу", объявив о конкурирующем проекте противоракетного щита.



Ранее Макрона макнули лицом в грязь американцы, заставив Австралию отказаться от масштабного заказа на постройку подводных лодок во Франции. А теперь Германия вместо французских истребителей Rafale закупает 35 американских F-35, отказалась от разработки совместного франко-немецкого танка, а также от модернизации вертолетов Tigre и артиллерийских систем.



Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин мечтает иметь в будущем первую армию в Европе, чтобы обрести больший вес в Евросоюзе для защиты своих интересов. Такая позиция Берлина, отмечает Le Figaro, грозит вылиться в то, что "Германия перейдет из статуса союзника в положение экономического противника".



Если респектабельная Le Figaro упрекает немцев в экономическом эгоизме, то SudRadio прямо заявляет об экономической войне Германии против Франции. Французский писатель и общественный деятель Фабьен Бугле обвиняет немцев в подрывной деятельности против атомной энергетики Франции. Он посоветовал Макрону "пройти курс экономической разведки", чтобы во всей полноте узреть "катастрофическую картину экономической войны, которую Германия ведет за контроль над французской энергосистемой".



За спиной Германии отчетливо вырисовывается мрачный силуэт заокеанского стратегического планировщика, который в наказание за излишнюю, на взгляд Вашингтона, строптивость и своеволие, переводит Париж на третьи роли в Евросоюзе и на глобальном уровне, стремясь вывести Старый Свет из числа своих экономических и цивилизационных конкурентов.



Огрызаться на Америку Макрон не смеет.



Не приведет ли экономическая война Германии против Франции, развязанная немцами по команде из Вашингтона, к распаду Евросоюза? За океаном, как можно предположить, не исключают и такого поворота событий, а возможно, к тому и ведут.